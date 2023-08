Długo oczekiwane otwarcie Hali Targowej w Bydgoszczy. Będzie strefa gastronomiczna, ale nie będzie handlowej i klubu

W strefie gastronomicznej znajdą się bar Fyrtel, Polskie Tango (stoisko z alkoholami), Pizza Corner, The Fry, Burger Park, Odd Dog, I Scream Gelato, Meraki Greek Street, Mexicali Taco Bar, Noto Ramen, Dim Sum, Papito Cuban Food, Pasta Miasta i Yaki Maki . W strefie gier dostępnych będzie 19 automatów do gier o różnym stopniu trudności.

– Zgodnie z umową i wskazaniami w konsultacjach społecznych w hali powinny być spełniane 3 funkcje: gastronomiczna, kulturalna i handlowa. Będziemy wymagać, by docelowo były wszystkie i taką deklarację składa prywatny Operator. Wypełnienie tego wpłynie na dalsze decyzje Miasta co do działania Hali. Dajemy Operatorowi początkowy kredyt zaufania – poinformował w mediach społecznościowych Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Klubu nie ma, jest spór o zwrot kaucji

Jak mówi, operator proponował im, aby w tygodniu prowadzili inną działalność niż klub, bardziej handlową lub usługową, na co nie chcieli się zgodzić. W międzyczasie do najemców zaczęły docierać sygnały o problemach z uzyskaniem różnych pozwoleń. Kilkakrotnie przekładano termin otwarcia hali, co jakiś czas informując ich o nowej dacie.

– Umowę na wynajem całej powierzchni poziomu -1 podpisaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Byliśmy największym najemcą w obiekcie. Nie wiedzieliśmy wtedy, że dół miał być przeznaczony na powierzchnię usługowo-handlową, z możliwością organizacji eventu. Dyskoteka to zupełnie co innego, wymaga innych pozwoleń – stwierdza Marcin Zieliński.

– W umowie mieliśmy zapis, że jeśli do 1 marca Hala Targowa nie będzie otwarta, możemy ją rozwiązać. Gdy to zrobiliśmy, oddano nam tylko 40% kaucji (40 tys. zł). Walczymy o odzyskanie pozostałych 60 tys. zł. W trybie nakazowym spółka otrzymała wezwanie do zapłaty tej kwoty, ale odwołali się i sprawa trafi do sądu – informuje nas Marcin Zieliński.