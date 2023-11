Tak przedłużysz ważność grobów na cmentarzach. Trzeba to robić do 20 lat [lista]

Tak przedłużysz ważność grobów na cmentarzach. Trzeba to robić do 20 lat

Aby przedłużyć ważność grobu o kolejne 20 lat, należy zwrócić się do zarządcy cmentarza. Inaczej jest w przypadku zapominalskich osób, które nie wniosły opłat. W sytuacji, gdy upłynie 20-letni okres, nikt nie zgłosi chęci jego przedłużenia, to grób może zostać zlikwidowany przez zarządcę cmentarza lub zostać ponownie użyty.

Opłata za grób na 20 lat. Co się stanie, jeśli nie opłacisz grobu na czas?

Zarząd cmentarza nie ma obowiązku likwidacji grobu, jeśli nie wniesie się opłaty za okres kolejnych 20 lat. - Zanim do tego dojdzie, mija jakiś czas, to się nie odbywa z dnia na dzień. Wówczas grobu się nie likwiduje, a przydziela się go do pochowania kolejnym osobom. Zarządca wysyła wtedy powiadomienia do ostatniej osoby opłacającej grób. Gdy ta nie odpowie na wezwanie, grób zostanie przyznany innej osobie.