Tak musisz układać żywność w lodówce, żeby się nie zepsuła. Oto 5 sprawdzonych trików

Lodówka spełni swoją rolę, jeśli produkty wymagające chłodzenia będziemy przechowywać na odpowiednich półkach. I nie jest to przesada! Zobacz, na jakich półkach w lodówce winny leżeć twoje produkty, aby zachowały odpowiednie właściwości i się nie zepsuły.

W lodówce temperatura jest różna w różnych miejscach, co ma ścisły związek z temperaturą w chłodziarce. Różnice sięgają kilku stopni, ale już ten fakt powoduje, że powinniśmy wiedzieć i stosować się do zasady, co gdzie przechowywać w tym urządzeniu.

Czego nie wkładamy do lodówki?

Do lodówki nie wkładamy zamkniętych konserw. Nie wszystkie warzywa czy owoce potrzebują też schłodzenia. Arbuz, maliny, jagody, borówki, poziomki - mogą być w lodówce, podobnie jak sałata czy szczypior. Uważać musimy na listki rukoli, roszponki - są bardzo delikatne i zbytnie schłodzenie może doprowadzić do ich zwiędnięcia. Najważniejsze - nie umieszczać w lodówce zbyt dużo jedzenia. Może to doprowadzić do przeciążenia urządzenia. Produkty muszą mieć przestrzeń, by zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.

Jak prawidłowo mrozić produkty w lodówce?

Jeśli robimy to źle, produkty mogą się szybciej zepsuć lub utracić większość witamin i minerałów.

Produkt przeznaczony do mrożenia, na przykład mięso, należy dokładnie umyć (nie moczyć), a następnie osuszyć na sicie bądź ręcznikiem kuchennym papierowym. Po takiej czynności można je włożyć do szczelnego woreczka, wypuścić z niego powietrze, a następnie umieścić w zamrażarce. Jeśli chodzi o warzywa w zamrażarce, niektórzy polecają je najpierw blanszować, czyli przelać wrzątkiem, a następnie zimną wodą. Wprawdzie powoduje to nieznaczną utratę witamin, jednak i tak zachowujemy aromat, kolor i smak produktu. Blanszuje się groszek, fasolkę szparagową, pietruszkę, selery, brokuł, kalafior i marchew.

Jak prawidłowo rozmrażać produkty wyjęte z lodówki? Mamy listę

Najlepiej, aby rozmrażanie trwało jak najdłużej. Potrawy będą smaczniejsze i zdrowsze. Produkt winniśmy przenieść do lodówki w miejsce, gdzie jest najcieplej. Może to być więc górna półka lub szuflada na dole. Zobaczcie w poniższej galerii, jak układać jedzenie w lodówce i co musi do niej trafić, aby produkty się nie zepsuły.

