Tak głosowali mieszkańcy gminy Osielsko w drugiej turze wyborów - zobacz zdjęcia

W pierwszej turze wyborów na wójta gminy Osielsko nie wyłoniono jednoznacznego zwycięzcy. Dlatego 21 kwietnia wyborcy ponownie udali się do urn. W pierwszej turze wyborów zmierzyli się Janusz Jedliński (Koalicja Obywatelska), Wojciech Sypniewski (Nasza Gmina Osielsko) oraz Andrzej Wiekierak (Sąsiedzi Osielsko 2024). Najwięcej głosów uzyskał Janusz Jedliński, który zdobył 2894 głosy, co stanowiło 39,47% poparcia. Na drugim miejscu uplasował się obecny wójt Wojciech Sypniewski, który otrzymał 2354 głosy (32,11% poparcia). Trzeci wynik uzyskał Andrzej Wiekierak, zdobywając 2084 głosy (28,42% poparcia). Ponieważ żaden z kandydatów nie osiągnął wymaganego minimum 50% poparcia, do drugiej tury wyborów przeszli Janusz Jedliński i Wojciech Sypniewski. Frekwencja wyborcza w I turze w gminie Osielsko wyniosła 57,97% i była znacznie wyższa od frekwencji w całym powiecie bydgoskim (52,04%).