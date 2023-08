Święto Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Muzeum Wojsk Lądowych przygotowało atrakcje dla zwiedzających

Z okazji Święta Wojska Polskiego Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zaprosiło we wtorek, 15 sierpnia do swojej siedziby przy ul. Czerkaskiej 2. Zwiedzający mieli okazję obejrzeć wystawę stałą „Wojska Lądowe. Od Cedyni do Karbali”, a także wystawy czasowe „Nabytki Muzeum”, „Uzbrojenie Żołnierzy Wyklętych” oraz "Ne puero gladium. Miecza dziecku nie dawaj". Ponadto chętni mogli wziąć udział w konkursie historycznym oraz wejść do czołgu T-72. Zwiedzanie rozpoczęło się o godz. 10. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo w naszej fotogalerii: