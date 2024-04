Ćwierć wieku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy „Wiatraku” - zdjęcia

Uroczystość uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kujawia” z klubu 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej. Wydarzenie współprowadzili m.in. uczestnicy warsztatów.

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 1 kwietnia 1999 roku z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, związanych ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Fordonie. Działał jako WTZ „Bajka” do 2007, który to zaowocował zmianami i WTZ przeszedł pod patronat Fundacji „Wiatrak”. Pod skrzydłami „ Wiatraka” placówka prężnie rozwija się i stale dąży do zapewnienia coraz obszerniejszej oferty rehabilitacji społeczno-zawodowej.

W 2015 roku pojawiła się nowa pracownia, a stan osobowy powiększył się o dodatkowych 5 uczestników. W 2023 WTZ skorzystał z możliwości wsparcia PFRON dla osób oczekujących na miejsce w WTZ i przyjął 10 osób na „zajęcia klubowe w WTZ”. Realizacja programu jest kontynuowana na terenie Warsztatu i stanowi integralną część oferty terapeutycznej. Rok 2023 otworzył również możliwość powiększenia placówki i od 2024 roku do WTZ uczęszcza już 40 osób z niepełnosprawnościami.