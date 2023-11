Światowej sławy neurochirurg z Bydgoszczy prof. Marek Harat przechodzi na emeryturę

Prof. Marek Harat będzie także dzielił się swoją ogromną wiedzą ze studentami PBŚ.

- Od października poprowadzę wykłady na nowym Wydziale Medycznym na Politechnice Bydgoskiej - mówi prof. Marek Harat.

Warto dodać, że wybitny neurochirurg jest promotorem 12 prac doktorskich oraz autorem i współautorem ok. 170 publikacji naukowych w czasopismach lub rozdziałów książek.

- Moi wychowankowie to moja duma. Wielu z nich pracuje w szpitalach w całej Polsce. Aż 7 osób kieruje oddziałami bądź klinikami neurochirurgicznymi. To dla mnie wielki powód do satysfakcji - przyznaje prof. Marek Harat.