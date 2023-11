Światełko w tunelu w sprawie wyborów rad osiedla w Bydgoszczy. Za nieco ponad miesiąc wygasa kadencja ostatniej

– O tym, że planowane są wybory słyszymy od dwóch lat – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Piotr Kozłowski, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Wyżyny, której kadencja wygasła w 2019 roku. – Podobnie jak w innych radach, u nas działa tylko zarząd. To bywa bardzo męczące. Czekamy z niecierpliwością na wybory – dodaje.

O tym, że kolejne kadencje rad osiedli wygasają, a ostatnie wybory, do jednej z nich, odbyły się pod koniec 2019 roku pisaliśmy kilkukrotnie. Przewodniczący zarządu zwracali uwagę, że wybór nowych składów nie jest możliwy, bo wciąż trwają prace w Komisji Samorządności i Statutowo-Organizacyjnej nad nowymi statutami rad osiedli i regulaminem wyborów. Rekordzistą jest rada osiedla Glinki-Rupienica, która nie działa od 2017 roku . W 2019 i 2020 roku wygasły kadencje trzech kolejnych, w 2021 – 6, w 2022 – 8, a w obecnym – 7.

– W naszym przypadku umówiliśmy się tak, że skład rady dalej spotyka się raz w miesiącu. Podejmujemy wspólnie decyzję. Głosować nad uchwałami i podpisać się pod nimi mogą tylko trzy osoby, ale konsultujemy wszystko razem. Chcemy mieć kontakt i wsłuchiwać się w głos mieszkańców, aby nie umarło to śmiercią naturalną – stwierdza Radosław Ginther, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Osowa Góra.

Na wrześniowej, październikowej i listopadowej sesji Rady Miasta temat nie powrócił. Są jednak szanse, że stanie się to na kolejnej – w środę 13 grudnia. – Wreszcie się udało ustalić pewne rzeczy związane z funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Wyborczego. Dostosowujemy zapisy w statucie i regulaminie wyborów. Jeżeli chodzi o pracę komisji, to jest szansa, że przed świętami pierwotna forma tych dokumentów zostanie przyjęta, co pozwoli na przeprowadzenie konsultacji społecznych – informuje Janusz Czwojda, przewodniczący Komisji Samorządności i Statutowo-Organizacyjnej.