Sukces programu „Edukacja z wojskiem". W Bydgoszczy zrealizowano go w 14 szkołach

- Pojawiają się sygnały, by położyć większy nacisk na praktyczny wymiar zajęć, na pewno weźmiemy to pod uwagę – wyjaśnił.

Rzecznik zapytany, na co uczestnicy programu zwracali uwagę, odpowiedział, że to, co można by poprawić, to ujednolicenie sposobu prowadzenia zajęć.

- Były pojedyncze przypadki, że z różnych powodów do realizacji zajęć nie doszło, będziemy to wyjaśniać – mówił podczas spotkania z dziennikarzami.

„ Edukacja z wojskiem” to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Program został ogłoszony 17 kwietnia. Od 6 maja do 20 czerwca, żołnierze prowadzili zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których przekazywali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

- Bardzo zależy nam na tym, by wspólnie z MON przeprowadzić drugą edycję programu - dodał. - Po zakończeniu pilotażu nie mamy najmniejszych wątpliwości, że jest to ważna i bardzo potrzebna inicjatywa, koniecznie musimy wzmacniać odporność społeczną, w tym młodych ludzi, na różnego rodzaju zagrożenia - podkreślił.

W akcji „Edukacja z wojskiem” w całym województwie kujawsko-pomorskim wzięło udział 171 szkół. W Bydgoszczy było to 14 placówek. Jak już informowaliśmy na naszych łamach, w ramach programu mundurowi odwiedzili m.in. Technikum Elektryczno- Energetycznego nr 2 z Bydgoszczy. W trakcie bloku składającego się z trzech godzin lekcyjnych – pod okiem wykwalifikowanych instruktorów wojskowych z 2. Batalionu Logistycznego z Bydgoszczy – uczniowie mieli możliwość zaznajomić się m. in. z podstawowymi kwestiami bezpieczeństwa. Omówiono również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w sieci, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie poznali również kluczowe zasady szukania i udzielania pomocy w trakcie wybranych sytuacji kryzysowych.

- Naszym założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku, skierowany do dzieci i młodzieży w każdym wieku. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali certyfikaty, a co najważniejsze zdobyli nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności – mówiła por. Marzena Rozenkiewicz, rzecznik prasowy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

Program był pilotażowy i obowiązywały limity. Do udziału w przedsięwzięciu jeden samorząd gminy mógł zgłosić jedną szkołę, jeden powiat ziemski - jedną szkołę, miasto na prawach powiatu: liczące do 200 tys. mieszkańców – nie więcej niż 10 szkół (w tym 7 szkół podstawowych i 3 szkoły ponadpodstawowe), od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców – nie więcej niż 13 szkół (9 szkół podstawowych i 4 szkoły ponadpodstawowe), od 500 tys. do jednego miliona mieszkańców – nie więcej niż 15 szkół (10 szkół podstawowych i 5 szkół ponadpodstawowych), powyżej jednego mln mieszkańców – nie więcej niż 30 szkół (20 szkół podstawowych i 10 szkół ponadpodstawowych), samorząd województwa – nie więcej niż jedną szkołę, ministrowie prowadzący szkoły - łącznie nie więcej niż 43 szkoły.