Sukces naukowców PBŚ. Chryzantema 'Profesor Jerzy' z międzynarodowym patentem

Decyzję o przyznaniu chryzantemie 'Profesor Jerzy' międzynarodowego prawa ochronnego obowiązującego we wszystkich krajach Unii Europejskiej wydało Community Plant Variety Office (CPVO), czyli Wspólnotowe Biuro Ochrony Odmian.

- Prawo ochronne dla odmian roślin ma moc patentu i jest przyznawane na okres 25 lat - mówi dr inż. Natalię Miler. - Odmiany z przyznanym prawem ochronnym mogą być oferowane w sprzedaży z oznaczeniem PBR, czyli Plant Breeder's Right, co jest odpowiednikiem informacji "patented". Prawo ochronne zobowiązuje producentów do odprowadzania opłaty licencyjnej od każdej sprzedanej sadzonki na rzecz właściciela odmiany.