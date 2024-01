Studniówka 2024 XI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Bal w Hotelu Best Inn [zdjęcia]

- Próby rozpoczęły się z końcem listopada 2023 roku i odbywały się pod okiem Piotra Walczaka, nauczyciela wychowania fizycznego , który jest członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska - mówi Mirosław Chojecki. - Nasz nauczyciel cyklicznie, co roku przygotowuje dla poszczególnych roczników choreografię do układu poloneza i zawsze młodzież prezentuje się wspaniale.

Maturzyści z liceum przy ul. Cichej dwa lub trzy razy w tygodniu ćwiczyli w szkole poloneza , by na studniówce jak najlepiej się zgrać.

Nie inaczej było tym razem. Polonez został zatańczony z gracją i elegancją. Nie zabrakło też krótkiej części oficjalnej i podziękowań dla nauczycieli. Uczniowie zrobili też żartobliwe upominki dla nauczycieli i wystawili im świadectwa.

Salę na ten pierwszy ważny bal dla maturzystów komitet studniówkowy złożony z rodziców rezerwował z dużym wyprzedzeniem, bo rok temu. - W ubiegłym roku też mieliśmy studniówkę w Hotelu Best Inn. To miejsce przez nas sprawdzone i co ważne, dogodne cenowo - podkreśla Mirosław Chojecki.

