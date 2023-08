Straż Miejska w Bydgoszczy upomina rowerzystów jeżdżących po parku Wolności

Powód zagrożenia mandatem? Ma nim być łamanie regulaminu parku . Jak informuje Kamil Jarzembski, który prowadzi profil DirtPark, strażnicy, którzy zwracali uwagę rowerzystom mieli odwoływać się do paragrafu 2, podpunktu 1, który mówi, że na terenie parku zakazuje się wjazdu wszelkich pojazdów, a wyłączeniem objęte są jedynie rowery, który poruszają się po oznakowanej ścieżce rowerowej oraz art. 54 z Kodeksu wykroczeń – „Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważniania ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Rowerzyści są zaskoczeni, bo przebieg trasy wyznaczono jeszcze w latach 90, nie niszczą terenu i sami dbają o to, aby był tam porządek. Incydenty ze śmieceniem się zdarzały, ale nie tego miały dotyczyć uwagi strażników. – Kopaliśmy te hopy dwadzieścia lat temu i teraz nagle to komuś przeszkadza – pisze pan Łukasz. Choć w 2019 roku park zyskał nową nazwę, Wolności, a w kolejnych miesiącach przeszedł rewitalizację, to trasa przetrwała i do tej pory odkrywają ją nowi użytkownicy.