Czy na terenach Puszczy Bydgoskiej może powstać Bydgoski Park Narodowy? Na razie to tylko jedna z wielu propozycji

Akcja „Parki Narodowe Przyszłości” trwa do 22 września. Uczestnicy, aby uzyskać odznakę muszą odwiedzić minimum dwie ze wskazanych lokalizacji, zamieścić w mediach społecznościowych relację z wycieczek i wysłać link z publikacją do organizatorów. Lista powstała na podstawie opracowania „Propozycja uzupełnienia sieci polskich parków narodowych” Piotra Kluba z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.

– Gdyby Bydgoski Park Narodowy powstał, byłby on ważnym węzłem dla ważnego europejskiego korytarza ekologicznego, biegnącego Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, łączącą doliny: Środkowej Wisły, Noteci, Warty i Odry. Na tym szlaku byłby on ogniwem pośrednim pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym wraz z proponowanym m.in. w tej publikacji – Wiślańskim Parkiem Narodowym, a Parkiem Narodowym Ujście Warty – argumentuje w raporcie Piotr Klub.

Autor zaprezentował własną propozycje granic i położenia – park znajdowałby się na terenie ponad 9 000 hektarów, ale uważa to jedynie za formę propozycji, punkt wyjścia do rozmowy na ten temat. – Mimo że ten projekt nie jest w pierwszym rzędzie pilnych do powołania, dyskusja o nim wydaje się zasadna – stwierdza Piotr Klub.

Celem przygotowania raportu było wywołanie dyskusji dotyczącej powołania parków narodowych, samej idei ich istnienia i popularyzacji wskazanych lokalizacji. – Zwykle mówi się, że parki powstawały tam, gdzie przyroda była naturalna, pierwotna, ale powody bywały różne. Chodziło o obszary cenne nie tylko przyrodniczo, ale i społecznie, a także ochronę miejsc z potencjałem do odtworzenia przyrody. Gdyby trzymać się tego jednego kryterium, część dzisiejszych parków by nie istniała – stwierdza Piotr Klub.

Województwo bez parku narodowego

Ostatni Park Narodowy – „Ujście Warty” – utworzono w 2001 r. Dlaczego od tej pory nie powstał żaden nowy, choć pomysłów ich utworzenia nie brakowało? – Przepisy Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku mówią, że granice muszą być uzgodnione z wszystkimi samorządami (gminami, powiatami, województwami), których dotyczą tereny parków. Wcześniej gminy opiniowały, a dziś ich opinia jest wiążąca – mają prawo weta – uważa Piotr Klub. Katarzyna Marcysiak dodaje, że problemem mogą być również kwestie własności terenów.

– W Borach Tucholskich ludzie bali się, że nie będą mogli zbierać grzybów. W Tatrach górale niechętnie oddają swoją ziemię – tłumaczy. – To wymaga sporych konsultacji z samorządowcami i mieszkańcami. Jak mawiają, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie – to się przekłada też na to jak podchodzimy do ochrony przyrody – ocenia Daniel Siewiert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Choć w teorii powołanie parku wydaje się możliwe, to praktyka ostatnich 20 lat pokazuje, że jest to mało realne.

– Polityka państwa od wielu, wielu lat jest taka, że ochrona przyrody nigdy nie jest na pierwszym miejscu. Zaczniemy ją chronić jak już będzie za późno – podsumowuje dr hab. Katarzyna Marcysiak.