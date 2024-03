SP nr 31 w Bydgoszczy ma nowy sztandar. Ta szkoła to kuźnia sportowych talentów! Zobacz zdjęcia

Uroczystość uświetniły pokazy sportowe w wykonaniu uczniów

- Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Jego nadanie to w historii szkoły najważniejszy moment od 9 lat , kiedy to została oddana do użytku nowoczesna hala sportowa, która umożliwia uczniom realizację swoich sportowych pasji - podkreśla Aleksandra Kuś.

SP nr 31 może pochwalić się wieloma sukcesami sportowymi

Szkoła może też poszczycić się utytułowanymi absolwentami i absolwentkami. Jedną z nich jest Adrianna Sułek-Schubert (uczęszczała do klasy siatkarskiej), utytułowana polska lekkoatletka, uczestniczka igrzysk olimpijskich w Tokio. SP nr 31 ukończyła także utalentowana sportsmenka Julia Troka, reprezentantka Polski w judo, medalistka mistrzostw kraju i kilkukrotna zdobywczyni Pucharu Polski w judo. Dumą szkoły jest też kadrowicz Jonasz Drews, który ma na swoim koncie ogromne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej w taekwondo olimpijskim.

Przypomnijmy, że początki SP nr 31 sięgają lat 50. XX wieku, kiedy to w gmachu przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy mieściła się Szkoła Ogólnokształcąca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stopnia podstawowego. W 1957 r. przekształcono ją w Szkołę Podstawową nr 31 i pod taką nazwą działa do dziś. Przy ul. Staszica 4, gdzie obecnie mieści się VI LO, szkoła miała swoją siedzibę aż do 1972 roku, kiedy to na potrzeby kształcenia i wychowania uczniów, został oddany do użytku nowy budynek szkolny przy ul. Karłowicza 2. Warto dodać, że od 2003 r. szkole patronuje marszałek Józef Piłsudski.