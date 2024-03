Slalom między pasażerami na przystanku wiedeńskim w Bydgoszczy [wideo]

- Kierowcy muszą zachowywać szczególną ostrożność w okolicy przystanków tramwajowych, a co za tym idzie powinni zwolnić i obserwować, czy pieszy nie wychodzi zza tramwaju na jezdnię. W przypadku przystanków wiedeńskich wyniesiona platforma jezdni dodatkowo wymusza zwolnienie. Ponadto kierowcy powinni poczekać za tramwajem, aż ten wypuści i wpuści wszystkich pasażerów. Gdy tramwaj lub autobus znajduje się na tzw. przystanku wiedeńskim kierowcy mają zakaz wjazdu na wzniesienie i muszą poczekać na odjazd środka komunikacji miejskiej. Jest to podstawowy obowiązek kierującego pojazdem, aby zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego wejścia lub opuszczenia go – uczula podkom. Rakowski.