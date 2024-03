Sesja Rady Miasta Bydgoszczy - awantura o nazwę ronda i bezpłatne przejazdy komunikacją

Rondo powstałe przy ul. zbiegów ulic m.in. Karpackiej i Glinki będzie nosić nawę Unii Europejskiej. Zarząd Rady Osiedla Wzgórze Wolności się zgodził jednogłośnie.

Jarosław Wenderlich, przewodniczący klubu radnych PiS zauważa: - To cenna inicjatywa do momentu jak będziemy obchodzili rocznice wstąpienia do NATO. Świętujemy przyjęcie Polski do NATO, mamy gwarantowane bezpieczeństwo wynikające choćby z powstania Centrum Szkolenia Sił Połączonych, a my jako obecny z imieniu PiS składam poprawkę, żeby zgłosić nazwę dotyczącą rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Możemy mieć rondo nazwy Unii Europejskiej, tylko trzeba żeby znaleźć odpowiednie miejsce.

Robert Langowski (KO) stwierdził: - Najpierw pan powiedział, że jest za, a potem przeciw. Oba projekty i UE i NATO są dla nas ważnymi strukturami. Zawsze robicie z kontrze do naszych projektów.

Jakub Mikołajczak – radny KO - podkreślił to, co radni PiS robią. - Nie będzie problemu, żeby znaleźć lokalizację dla tej nazwy. Proszę nie próbować się wtrącać - stwierdził.