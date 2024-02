Samorząd bydgoskich lekarzy z nowym adresem - zobacz zdjęcia z otwarcia siedziby

W sobotę, 3 lutego, członkowie Izby Lekarskiej oraz zaproszeni goście świętowali finał projektu, nad którym pracowano już od wielu lat. Nowy lokal dzięki wyższym standardom stworzy lepsze warunki do pełnienia ustawowych zadań samorządu lekarskiego. Budynek o powierzchni dwa razy większej niż poprzednia siedziba - przy ul. Powstańców Warszawy - oferuje wiele praktycznych możliwości wspierania doskonalenia zawodowego lekarzy: organizacji wydarzeń naukowych, szkoleń, kursów i konferencji. Dodatkowo będzie służył działalności kulturalnej i integracyjnej środowiska lekarskiego.

Relację z tej uroczystości uzyskaliśmy dzięki Hannie Gołacie z BIL.

- Dzisiejsze spotkanie i otwarcie nowej siedziby Bydgoskiej Izby Lekarskiej jest dla nas nie tylko symbolicznym otwarciem nowego budynku, ale również inauguracją kolejnego etapu w historii naszej lokalnej społeczności. Izba Lekarska to miejsce, gdzie zdrowie pacjenta i praca lekarza odgrywają kluczową rolę. To miejsce dialogu i współpracy. Zostaliśmy powołani do zaszczytnej misji pielęgnowania tradycji lekarskiej oraz kreowania wysokich standardów naszego zawodu. Nieustannie zabiegamy o jakość kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy. Stoimy na straży należytego wykonywania naszego zawodu, dbamy o jego wysokie standardy etyczne oraz wspieramy doskonalenie zawodowe lekarzy - mówiła podczas ceremonii otwarcia Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej, Aleksandra Śremska. - Niech ta nowa siedziba Bydgoskiej Izby Lekarskiej stanowi serce i duszę naszej wspólnoty, symboliczny fundament dla naszych wspólnych wartości, azyl, gdzie odnajdziemy zrozumienie i wsparcie w obliczu codziennych wyzwań medycznego świata.