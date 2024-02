Te badania wykonasz z NFZ za darmo! Oto pełna lista przysługujących badań!

Te badania zrobisz za darmo z NFZ. Oto pełna lista

Każdej z ubezpieczonej w NFZ osobie przysługuje pakiet darmowych badań. Mowa między innymi o gastroskopii, USG, czy badaniu moczu. Co ważne, bezpłatne badania może wykonać i zlecić jedynie lekarz, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz rodzinny może skierować na bezpłatne badania diagnostyczne w związku z prowadzonym leczeniem. To on decyduje, jakie badania są niezbędne do dalszej diagnostyki pacjenta. Co ważne, tylko lekarz mający podpisaną umowę z NFZ może wystawiać skierowania na refundowane badania. Nie może tego zrobić lekarz świadczący prywatną praktykę.

