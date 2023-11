Rozpoczęła się 16. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w woj. kujawsko-pomorski

Wydarzenie adresowane jest do całej społeczności lokalnej i stanowi szansę zdobycia wielu informacji (podczas organizowanych warsztatów, debat, szkoleń czy spotkań z przedsiębiorcami), m.in. na temat możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej czy specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Promocja postaw proprzedsiębiorczych jest szczególnie potrzebna, albowiem sprzyja aktywności w zakresie powstawania nowych miejsc pracy.

Inicjatywa organizowana jest od 2008 roku w 160 państwach świata. Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych. Mając to na uwadze, należy podkreślić, iż organizacja kolejnej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jak co roku przyczyni się do promocji postaw proprzedsiębiorczych wśród mieszkańców województwa.