Renta Wdowia 2024. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po stracie współmałżonka. Zobacz wyliczenia i przykłady [23.04.24]

Czym jest Renta Wdowia 20204?

Projekt ustawy Renta Wdowia 2024 wprowadza możliwość zachowania dotychczasowego świadczenia (emerytury, renty) i zwiększenia go o 50% wartości Renty Rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Alternatywnie, beneficjenci mogą wybrać pobieranie Renty Rodzinnej i zachować 50% swojego świadczenia. To elastyczne podejście ma na celu dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb i sytuacji beneficjentów. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób starszych, które po stracie małżonka często borykają się z problemami finansowymi.