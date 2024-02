Remonty kamienic i zabytkowych obiektów w Bydgoszczy - 70 budynków odzyskało blask w 2023 r. Co zaplanowano na ten rok?

Praca wre, obiekty pięknieją

Praca organiczna na rzecz estetyki Bydgoszczy

Jak informuje Urząd Miasta Bydgoszczy, w ostatnich latach, w celu rewitalizacji Starego Miasta, zastosowano cały pakiet działań, by poprawić wizerunek tej części miasta. To nie tylko dotacje konserwatorskie i nakazy remontów, ale wprowadzono również zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy na estetyczne witryny, przebudowano Stary Rynek i ulice wokół niego. Ponadto - dzięki działaniom restylizacji - wizualnie zyskały bydgoskie mosty, przywrócono historyczny wygląd ul. Cieszkowskiego. Porządkowana jest również kwestia nośników, miasto tworzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego chroniące zabytki, a także powołano radę do spraw estetyki, która opiniuje kluczowe projekty, realizowane w Bydgoszczy.