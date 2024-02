Rekordowy wynik WOŚP w Bydgoszczy po zakończeniu licytacji. Mamy łącznie ponad milion zł!

- Wynik jest imponujący, wręcz oszałamiający. Deklarowana kwota łącznie wyniosła 1 mln 145 tys. 540 zł i 13 groszy. To prawie jeszcze raz tyle niż w ubiegłym roku - mówi z satysfakcją Michał Moczadło, szef Regionalnego Sztabu WOŚP w Bydgoszczy. - To drugi raz w historii finałów, gdy przekroczyliśmy kwotę miliona złotych. Wcześniej zdarzyło się to, o ile dobrze pamiętam, ponad 20 lat temu. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom. Aż chce się organizować kolejne finały.