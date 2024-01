WOŚP 2024. Padł nowy rekord zbiórki w Bydgoszczy, a licznik Orkiestry wciąż bije

Łącznie w minioną niedzielę na ulice Bydgoszczy wyruszyło 750 wolontariuszy WOŚP. Wielkie liczenie datków miało miejsce w punkcie rozliczeniowym usytuowanym tym razem w Młynach Rothera. To miejsce zamieniło się na wiele godzin w prawdziwy bank.

- Ostatni wolontariusze WOŚP zgłosili się do punktu rozliczeniowego w niedzielę około godz. 21. - mówi Michał Moczadło, szef Regionalnego Sztabu WOŚP w Bydgoszczy. - Liczenie datków z puszek trwało do godz. 4 nad ranem, ponieważ zebrane kwoty trzeba kilka razy sprawdzić, przeliczyć, by nie było błędu.