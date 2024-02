"Rękojmia tajemnicy". Bruski podejrzewa, że był podsłuchiwany, a sąd odpowiada

Wracamy do sprawy Rafała Bruskiego, który twierdzi, że mógł być inwigilowany przez służby specjalne. Dwa sądy potwierdziły, że prezydent zwracał się do nich w sprawie informacji dotyczących ewentualnych zgód, na zastosowanie wobec niego technik operacyjnych. Jest komentarz Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- Pan Rafał Bruski w marcu 2023 roku złożył do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wniosek o udzielenie informacji dotyczącej ewentualnego objęcia go kontrolą operacyjną. Wniosek złożył jako osoba prywatna, nie jako osoba pełniąca funkcję prezydenta miasta - potwierdza sędzia Karolina Halagiera, rzecznik prasowy do spraw cywilnych bydgoskiego sądu. Rafał Bruski twierdzi, że wobec niego służby specjalne stosowały działania operacyjne. - Miałem wrażenie, albo więcej niż wrażenie, ale nie mogę powiedzieć, że pewność... chociaż mam pewność, dobra, że wobec mnie czynności operacyjne były podejmowane - powiedział prezydent w trwającym ponad dwie godziny wywiadzie wideo, którego udzielił Adrianowi Gorzyckiemu w programie "Przygody przedsiębiorców" na kanale YouTube. Na pytanie prowadzącego wywiad, skąd u prezydenta pojawiła się myśl, że był podsłuchiwany, padła odpowiedź: - Ktoś, kto był prześwietlany, powiedział mi między zdaniami, że ja również.

Chodzi o Pegasus?

Prezydent nie podaje żadnego nazwiska, na podstawie jednak ustaleń badaczy z grupy Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto, wiadomo że narzędzie Pegasus było stosowane wobec byłego senatora, obecnie europosła Krzysztofa Brejzy z Inowrocławia. Obaj politycy reprezentują to samo ugrupowanie, Platformę Obywatelską.

W rozmowie na YT Rafał Bruski sam nie używa również nazwy "Pegasus", jednak mówiąc o działaniach operacyjnych służb, odpowiada na pytania Gorzyckiego, który mówił: - W czasach bonanzy Pegasusa wiele osób było prześwietlanych. Prezydent twierdził, że sąd nie udzielił mu odpowiedzi na wniosek dotyczący tego, czy wydawano służbom specjalnym zgody na zastosowanie wobec niego podsłuchów. Sprawdziliśmy, faktycznie sąd odmówił udzielenia takiej informacji. - W odpowiedzi na złożony wniosek pismem z 3 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy poinformował pana Rafała Bruskiego o braku możliwości udzielenia mu żądanych informacji, z powołaniem się na odpowiednie przepisy prawa regulujące powyższe kwestie - wyjaśnia sędzia Halagiera.

Dodaje jednocześnie, że takie wnioski są rozpoznaje jednoosobowo, "na posiedzeniu niejawnym w warunkach dla przekazywania, przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego".

Odpowiedź ściśle tajna. Potrzebna rękojmia tajemnicy

Co to oznacza? "Dane zawarte we wniosku operacyjnym, to jest numer sprawy, jej kryptonim, opis przestępstwa, okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków, dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania oraz cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, a także wydane przez sąd postanowienie w tym zakresie, stanowią informacje niejawne i są oznaczone klauzulą „Poufne”, co wyklucza możliwość ich ujawnienia", czytamy w odpowiedzi z SO w Bydgoszczy.

Tu działają przepisy o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z którymi mogą one być udostępnione "wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych (...)". A zatem dostęp do tych informacji - czytamy w odpowiedzi rzeczniczki - jest ograniczony dla uprawnionych pracowników Sądu Okręgowego wykonujących czynności służbowe. - Informacje niejawne nie podlegają ujawnieniu i przekazaniu w ramach informacji publicznej, ponieważ takowej nie stanowią a ich ujawnienie stanowiłoby rażące naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych - dodaje rzeczniczka.

Będą zmiany w prawie?

Rafał Bruski zaskarżył działanie bydgoskiego sądu do gdańskiej apelacji. Tamtejszy sąd potwierdził wpłynięcie skargi. - Paradoks aktualnej sytuacji polega na tym, że te osoby, które były podsłuchiwane i potem są oskarżone, dowiadują się, iż były kontrolowane, ale pozostałe, te na które nic nie znaleziono, w żaden sposób nie mogą się o tym dowiedzieć. Obecna koalicja rządząca postulowała zmianę przepisów, które umożliwiałyby uzyskanie takiej informacji, oczywiście już po fakcie, kiedy kontrola operacyjna byłaby zakończona - mówi Wojciech Klicki, prawnik, specjalista w dziedzinie procesu monitoringu legislacyjnego w Fundacji Panoptykon.

