Ranking Wspólnoty o sukcesach kadencji 2018-2023. Bydgoszcz wypada albo słabo, albo przeciętnie

Kadencja jest pod wieloma względami wyjątkowa. Przede wszystkim, w wyniku decyzji parlamentu jest dłuższa niż każda poprzednia. Do jej rozciągnięcia z czterech do pięciu lat doszło jeszcze przełożenie wyborów samorządowych – z jesieni 2023 r. na wiosnę 2024 r. Oficjalnym argumentem była niemożność pogodzenia ich z wyborami parlamentarnymi. Co ciekawe, bliskie wybory do europarlamentu przeszkodą już nie są. Ale bez względu na motywy tej decyzji, zmiana terminu wyborów z jesieni na wiosnę ma sens – z punktu widzenia polityki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. W każdym razie, mówimy o kadencji nie cztero-, a pięcioipółletniej.

Dane Wspólnoty sięgają tylko do 2022roku, a więc są częściowo nieaktualne. Okazuje się, że lata 2018–2022 to czas dość szybkiego rozwoju gospodarczego kraju, ale to nie przekłada się automatycznie na samorządy. Jest kilka czynników mających wpływ na to, czy w ogóle można mówić o sukcesie. Pierwszy to trwająca ponad dwa lata i dezorganizująca życie tak mieszkańców, jak i służb miejskich pandemiaCOVID-19. Kolejnym jest agresja Rosji na Ukrainę i konieczność zajęcia się olbrzymią falą uchodźców. Następnie nieznana od pięciu kadencji wysoka inflacja mocno nadszarpująca budżety samorządów.