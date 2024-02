Drugie podejście do sprzedaży terenu przy Hali Targowej w Bydgoszczy. Czy tym razem będą chętni?

Pierwszy przetarg ogłoszono we wrześniu. Aby wziąć w nim udział, do 21 listopada trzeba było wpłacić wadium w wysokości 10% wartości ustalonej przez rzeczoznawcę. Cena wywoławcza na sprzedaż nieruchomości gruntowych w ścisłym centrum Bydgoszczy wynosiła 3,3 mln zł. Przetarg ustny nieograniczony miał odbyć się w budynku Urzędu Miasta 28 listopada, ale nikt nie wpłacił wadium, więc zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z tym, co przekazała nam w grudniu Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy, parę dni temu ogłoszono drugi przetarg. Jego zasady pozostają niezmienne, podobnie jak cena. Wadium należy wnieść do 2 kwietnia. Sam przetarg zaplanowano tydzień później – 9 kwietnia. Oględzin działek można dokonać 11 marca. Dziś to miejsce wykorzystywane jest jako parking, ale ma to ulec zmianie.

Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego dwie działki przy ul. Magdzińskiego są przeznaczone na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Znajdują się one w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefie ochrony archeologicznej.