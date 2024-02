– Informujemy, że nasza wspólna przygoda pod obecną formą dobiega końca. Hala Targowa zostaje czasowo zamknięta. Ale nie martwcie się, to nie koniec naszych wspólnych historii! Przez najbliższe miesiące będziemy działać wyłącznie w formie eventowej i imprez zamkniętych – czytamy we wpisie. Szczegóły mają zostać ogłoszone niebawem.

W poście informuje, że niedługo obiekt zyska nowych partnerów oraz nowe przestrzenie i rozwiązania . – Z niecierpliwością czekamy, aby móc podzielić się z Wami nowymi planami i projektami. Do zobaczenia wkrótce! – zakończono post.

W czwartek (8 lutego) radni Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej zapowiedzieli złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. – Będziemy mówili m.in. o tym, co za nami. Widzimy kłódkę na drzwiach Hali Targowej, na której zakup miasto wydało miliony. Jej remont też kosztował niemałe pieniądze – powiedział Jarosław Wenderlich, przewodniczący klubu radnych PiS. Dodał, że wnosili o ten punkt na ostatniej sesji Rady Miasta, ale wniosek został odrzucony.

– Operator terminowo płaci czynsz zatem nie ma twardych przesłanek do rozwiązania umowy. Ponadto, jak wynika z pisma przesłanego do Miasta dziś (22/01/2024 r.), czasowe zamknięcie obiektu ma na celu jego lepszą i bardziej efektywną działalność, również jeśli chodzi o funkcje dodatkowe (handel i działalność eventową). Intencją Miasta było i jest, by Hala tętniła życiem – tłumaczyła nam w styczniu Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy.