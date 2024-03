Radny Janusz Czwojda po audycie radnych KFS w Bydgoszczy: "Zamierzam podjąć kroki prawne"

Benedykt Partyka, prezes KFS: - Audyt to istotny element podsumowania pracy, jaką wykonują na rzecz społeczności wybrani samorządowcy. Celem badania jest obiektywne przedstawienie zaangażowania radnych w działalności dla dobra wspólnoty mieszkańców.

Wyniki audytu Krajowe Forum Samorządowe przedstawiło na początku marca. Badano, między innymi, ile dany radny zgłaszał interpelacji i zapytań, ale też jak jest aktywny na sesjach i posiedzeniach komisji. Sprawdzano dostępność radnych na dyżurach, czy mieszkańcy mogą się z nimi skontaktować telefonicznie i mailowo. Jednym z założeń było zbadanie, w jakim stopniu realizowane są obietnice wyborcze. Iloraz wysokości pobranych diet do czasu spędzonego na sesjach i komisjach miał z kolei pokazać "wskaźnik kosztów pracy" radnej, czy radnego.

Do badania odniósł się w komentarzu przysłanym do redakcji radny Janusz Czwojda (KO).

- Z pewnością Pan Partyka nie jest najbardziej kompetentną i obiektywną osobą, która może oceniać radnych. Audyt, który przygotował wraz z grupą swoich znajomych, tzw. Krajowym Forum Wyborczym i którego wyniki podał do publicznej wiadomości, jest prywatną opinią kilku osób i niezbyt kompetentną oceną opartą o kryteria, które trudno wyjaśnić. Próbuję się z Panem Partyką skontaktować, chcąc poznać regulamin audytu i i metodologię badań aktywności radnych, którą przyjęto w tym przypadku. Zamierzam podjąć kroki prawne wobec tego pana - mówi radny radny Czwojda.

"Audyt to jak wiadomo, niezależna ocena, a przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami. A więc jakie są standardy aktywnego radnego? Padają słowa o obietnicach wyborczych, choć to przecież to nie pojedynczy radni powinni je składać, ale kandydaci na Prezydenta i komitety wyborcze" - czytamy w komentarzu radnego. "Nie można mnie rozliczać z nich, bo nigdy ich jako kandydat nie składałem. Interpelacje, które są podobno jednym z elementów oceny pracy radnego są tylko jednym ze sposobów interwencji i załatwiania spraw, stosowanym głównie przez radnych opozycji.