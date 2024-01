Skrajnie rażąco zaniedbała psy. Mieszkance Żołędowa grożą trzy lata więzienia!

Zima to szczególnie trudny czas dla zwierząt, które niejednokrotnie trzymane są przez właścicieli w niewłaściwych warunkach. Na łańcuchu, bez dostępu do jedzenia i picia. Tak też było w Żołędowie, w powiecie bydgoskim. Niestety, mimo reakcji świadka i interwencji policjantów, dla jednego z piesków życie skończyło się tragicznie.

We wtorek (9.01.2024) dyżurny komisariatu na bydgoskim Śródmieściu otrzymał zgłoszenie od Kuriera, który dostarczał przesyłki na terenie Żołędowa. Mężczyzna zwrócił uwagę na dwa pieski, które były przetrzymywane w złych warunkach, a na dodatek na zewnątrz było 15 stopni mrozu.

Skierowany na miejsce patrol potwierdził te informacje. Psy były skrajnie zaniedbane, bez dostępu do jedzenia, a miski z wodą były zamarznięte. Jeden z psów był na łańcuchu. Gdy policjanci do niego podeszli nie szczekał, wydawał tylko delikatne charczenie z każdym oddechem. Policjanci owinęli psa kocem i przenieśli do radiowozu celem ogrzania. Drugi pies znajdował się w kojcu, w którym były duże ilości odchodów.