Przegląd prasy 4.07.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wzrost zachorowań na letni wariant koronawirusa. Zwróć uwagę na te objawy - to może być KP.2 lub KP.3 [4.07.2024 r.]”?

Prasówka 4.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wzrost zachorowań na letni wariant koronawirusa. Zwróć uwagę na te objawy - to może być KP.2 lub KP.3 [4.07.2024 r.] Liczba przypadków zakażeń nowymi wariantami koronawirusa, KP.2 oraz KP.3, szybko rośnie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Władze i lekarze apelują o czujność i odpowiedzialność, ostrzegając przed możliwą letnią falą COVID-19, a medycy proszą o zwrócenie uwagi na objawy, jakie daje zakażenie "letnimi" podwariantami koronawirusa - znajdziesz je w galerii artykułu.

📢 Finał Miss Polski 2024 już w piątek. Oficjalna sesja zdjęciowa. Zobacz piękne kandydatki do tytułu Świat ujrzał oficjalne zdjęcia finalistek Miss Polski 2024. Są one efektem sesji w Piotrkowska Studio w Łodzi, gdzie przed obiektywem Seweryna Cieślika zaprezentowały się kandydatki do tytułu najpiękniejszej Polki. Za ich wygląd odpowiedzialni byli najlepsi specjaliści w branży. Już w piątek, podczas wielkiego finału w Nowym Sączu, dowiemy się, która z nich zostanie Miss Polski 2024. Zobaczcie zdjęcia pięknych kandydatek do tytułu.

📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [4.07.2024 r.] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników.

Prasówka 4.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda Barszcz Sosnowskiego - kwitnie jeszcze w lipcu i teraz jest szczególnie groźny! [4.07.2024 r.] Barszcz Sosnowskiego to roślina, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. W artykule informujemy, gdzie rośnie ta roślina, jak wygląda, czym może skutkować poparzenie i co robić, jeśli dojdzie do kontaktu i poparzeniem przez Barszcz Sosnowskiego. W galerii zdjęć prezentujemy fotografie - zobacz, jak wygląda Barszcz Sosnowskiego - naucz się rozpoznawać i unikaj tej rośliny!

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner zachwyca urodą i doskonałą figurą. Pokazała też najnowszy tatuaż [4.07.2024 r.] Joanna Garbos, to córka znanej piosenkarki Teresy Werner, o której już pisaliśmy. Pani Joanna przyciąga uwagę nie tylko swoją urodą i figurą, ale także kadrami ze swoich podróży, którymi dzieli się z fanami na swoim profilu na Instagramie. Niedawno Joanna Garbos wrzuciła fotkę, na której można zobaczyć jej najnowszy tatuaż - jaskółkę. To zdjęcie oraz inne najnowsze fotki znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Willa pod miastem i apartament z widokiem na starówkę - zdjęcia [4.07.2024 r.] Zaliczana jest do grona czołowych celebrytek w Polsce, choć ostatnio jej wizerunek przechodzi trudny czas. Klaudia El Dursi to bydgoszczanka, która popularność zdobyła w programie "Top Model". Mimo że nie wygrała show, to udało jej się zdobyć angaż w Hotelu Paradise. Na co dzień celebrytka mieszka w Bydgoszczy, a jej mieszkanie to ekskluzywny apartament w samym sercu miasta.

📢 Syn Małgorzaty Ostrowskiej. Tak wygląda dziś Dominik Ostrowski - zobaczcie zdjęcia w dredach! [4.07.2024 r.] Małgorzata Ostrowska to topowa polska piosenkarka, która wspaniale realizowała się zarówno jako wokalistka Lombardu, jak i w trakcie swojej kariery solowej. Ma jedynego syna, który jest na wszystkich jej koncertach. Gra bowiem w jej zespole na gitarze. Zobaczcie, jak dziś wygląda Dominik Ostrowski, syn Małgorzaty Ostrowskiej. 📢 Córka Beaty Kozidrak - tak wygląda dziś Katarzyna Pietras. Talent odziedziczyła po mamie [4.07.2024 r.] Katarzyna Pietras do starsza córka Beaty Kozidrak, słynnej polskiej piosenkarki, która zaśpiewała tak wielkie hity jak: "Co mi panie dasz", "Nie ma wody na pustyni", "Jezioro szczęścia" czy "Biała armia". Katarzyna Pietras jest w ciągłym kontakcie z mamą. Ma piękny głos. Śpiewa w jej chórkach. Zobaczcie, jak dziś wygląda córka Beaty Kozidrak.

📢 Andrzej Gołota - tak wygląda jego dom w Chicago. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień [4.07.2024 r.] Andrzej Gołota to ikona polskiego boksu w wadze ciężkiej. Z dumą reprezentował barwy Polski na ringach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, zdobywając uznanie i szacunek wśród fanów boksu na całym świecie. Prześledźmy razem jego fascynującą karierę oraz życie rodzinne. Zobaczcie, jak dziś mieszka i żyje Andrzej Gołota. Tak wygląda jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! 📢 Pensja minimalna 2025 - ta kwota ma obowiązywać w przyszłym roku [4.07.2024 r.] W połowie czerwca poznaliśmy propozycję rządu w kwestii podwyżki płacy minimalnej na 2025 rok. Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, płaca minimalna powinna od stycznia 2025 roku wzrosnąć o 7,6 proc. Wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie teraz przedmiotem negocjacji pracodawców i związkowców. Ile wyniesie minimalna płaca, jeśli propozycja na poziomie 7,6 proc. się utrzyma?

📢 Taro Emir Tekin, czyli Kaya z telenoweli "Złoty chłopak". Jego mamę dobrze kojarzycie z innego serialu [4.07.2024 r.] Tarık "Taro" Emir Tekin to aktor znany polskim widzom z serialu "Złoty chłopak". Zanim zaczął grać w serialach uczył się aktorstwa na Wyspach Brytyjskich. Taro Emir Tekin to syn dobrze znanej miłośnikom tureckich seriali Şevval Sam, która w telenoweli "Zakazany owoc" wciela się w rolę przebiegłej Ender. Co wiemy o Tarıku Emirze Tekinie? Zobacz jego prywatne zdjęcia w galerii i przeczytaj najważniejsze informacje. 📢 Gizem Arikan z serialu "Zranione ptaki" wzięła ślub! Zobacz jak wyglądała tego dnia [4.07.2024 r.] Gizem Arıkan, która w tureckiej telenoweli "Zranione ptaki" zagrała pierwszoplanową rolę Meryem wyszła za mąż. 31-letnia aktorka wyglądała przepięknie - założyła prostą białą suknię z koronkowymi elementami oraz bardzo długi welon. Jak donoszą tureckie media, miesiąca miodowego nie będzie - aktorka latem ma sporo pracy...

📢 [Tak wygląda jacht Kulczyka, który został wystawiony na sprzedaż! Cena jachtu Phoenix 2, który odziedziczył Sebastian Kulczyk, oszałamia! 4 Ten jacht należy do najbardziej ekskluzywnych na świecie. Należał wcześniej do Jana Kluczyka, jednego z najbogatszych Polaków. Po jego śmierci odziedziczył go syn miliardera - Sebastian, który wystawił go na sprzedaż za 129 mln euro! Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda jednostka, która tyle kosztuje. 📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w tym tygodniu. Zakrwawiona odcięta głowa z łóżku Hattuce! W czerwcu z uwagi na Euro 2024 czekały nas przerwy w emisji tureckiego serialu. Serial jednak wraca do ramówki. Mamy streszczenia nowych odcinków "Złotego chłopaka". To wydarzy się w serialu jeszcze w tym tygodniu: Suna żąda rozwodu. Ferit się dowiaduje, że Orhan wychodzi z więzienia. Serter przetrzymuje Pelin siłą w swoim domu. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu!

📢 Apoloniusz Tajner- zdjęcia po odchudzaniu. Zobaczcie tę metamorfozę! [4.07.2024 r.] Apoloniusz Tajner, działacz sportowy i polityk, a przede wszystkim były szkoleniowiec reprezentacji Polski w skokach narciarskich oraz były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w tym roku kończy 70 lat. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że dawny trener Adama Małysza wyraźnie odmłodniał, a przede wszystkim schudł. Jak teraz wygląda Apoloniusz Tajner ze swoją młodszą o 36 lat żoną, a także jaką ma receptę na świetną kondycję - piszemy o tym niżej i w naszej galerii. 📢 Na tych plażach nad Bałtykiem poopalasz się bez tekstyliów - top 10 plaż dla naturystów w Polsce [4.07.2024 r.] Naturyzm, znany również jako nudyzm, to praktyka spędzania czasu na świeżym powietrzu, będąc nago. Jest to filozofia oparta na przekonaniu, że życie w harmonii z naturą i przyjęcie własnego ciała takim, jakim jest, prowadzi do lepszego samopoczucia fizycznego i psychicznego. W Polsce nie brakuje zwolenników naturyzmu, którzy chętnie korzystają z lata i opalają się nago. W artykule znajdziesz 10 najpopularniejszych plaż dla naturystów nad Morzem Bałtyckim.

📢 Serial "Dziedzictwo" - wiemy, co wydarzy się w lipcu. Seher chce wykończyć Yamana [4.07.2024 r.] Seher chce się pozbyć Yamana ze swojego życia. Dostarczy dowody, które pozwolą go aresztować. Yaman nie może znieść nienawiści, jaką okazuje mu Seher. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo"? W galerii zamieszczamy nowe streszczenia - sprawdź, co zobaczymy w odcinkach, które TVP 1 pokaże do 9 lipca. Telenowela "Dziedzictwo" emitowana jest od poniedziałku do piątku o 16.05. 📢 Zmiany kwot wolnych od potrąceń: Tego nie zabierze komornik dłużnikowi. Co z egzekucją alimentów? [4.07.2024 r.] Od 1 lipca 2024 roku zmianie uległy kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia, które są bezpośrednio powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany te mają znaczący wpływ na sytuację finansową dłużników, zwłaszcza tych, u których prowadzona jest egzekucja alimentacyjna. Nowe regulacje przynoszą zmiany w kwotach, które mogą być potrącane przez komornika, a także określają, jakie części wynagrodzenia pozostaną nienaruszone.

📢 Wyższe emerytury w 2025 roku - tyle mogą zyskać emeryci. Zobacz wyliczenia świadczeń oraz 13 i 14 emerytury [4.07.2024 r.] W obliczu rosnących kosztów życia i niepewności ekonomicznej, temat waloryzacji emerytur i rent w Polsce w 2025 roku staje się coraz bardziej istotny. Rząd przedstawił swoje propozycje podwyżek, które już teraz budzą kontrowersje wśród związkowców i seniorów. Przyglądamy się szczegółom rządowych planów dotyczących emerytur, trzynastek i czternastek, a także reakcji związków zawodowych na te propozycje. W galerii znajdziesz wyliczenia 13. i 14. emerytury w 2025 roku - takich pieniędzy spodziewać mogą się emeryci!

📢 Waloryzacja emerytury - nowe wyliczenia zysku na rękę. Szykują się duże podwyżki [4.07.2024 r.] Wszystko wskazuje na to, że drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Wszystko z uwagi na malejącą inflacje. Ministerstwo Finansów przyjęło propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy w 2025 roku. Mamy wyliczenia świadczeń na rękę!

📢 Maja Rutkowski pokazała się w bikini. Żona detektywa Rutkowskiego ma fantastyczną figurę! Zdjęcia [4.07.2024 r.] Maja Rutkowski, znana również jako Maja Zaleska-Rutkowska, jest żoną detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, znanego z udziału w polskich programach telewizyjnych dotyczących kryminalistyki i pracy detektywistycznej. Maja Rutkowski nie jest osobą publiczną, dlatego informacje na jej temat są ograniczone. Towarzyszy jednak swojemu mężowi w życiu prywatnym i jest znana przede wszystkim jako bliska osoba detektywa Rutkowskiego. Niedawno pokazała na Instagramie fotki, na których podziwiać ją można w kusym bikini. Jej figura zachwyca! 📢 Szwajcarski pałac Jana Kulczyka. Siedem pięter, podziemne jezioro, własny teatr, ściany ze złota [4.07.2024 r.] Jeśli wydaje wam się, że widzieliście bogactwo w domach polskich celebrytów, to jesteście w ogromnym błędzie. Pałac Jana Kulczyka niegdyś był wyceniany jako najdroższa posiadłość w całej Szwajcarii. Siedem pięter, podziemne jezioro, ściany ze złota, futer, a nawet... własny stok i teatr. Wymieniać można w nieskończoność... Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda szwajcarska posiadłość Jana Kulczyka.

📢 "Akacjowa 38" - to wydarzy się na początku lipca - streszczenia. Będą kolejne przerwy w emisji serialu [4.07.2024 r.] Niebawem w serialu "Akacjowa 38": W ostatniej chwili przed egzekucją Martin zostaje ułaskawiony przez królową. Cayetana zapewnia wdowę po sekretarzu Olivie, że fundacja będzie wypłacać jej rentę. Relacje między inspektorem Mauro a Humildad robią się napięte... Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" - streszczenia odcinków, które będą wyemitowane na początku lipca zamieszczamy w galerii.

📢 W takich strojach pojawia się Agata Kornhauser-Duda. Mamy zdjęcia stylizacji pierwszej damy [4.07.2024 r.] Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej, jest nie tylko osobą publiczną o wysokim statusie, ale także ikoną stylu, która przyciąga uwagę miłośników mody. Jej sposób ubierania się jest połączeniem elegancji z nowoczesnością, a każda jej stylizacja świadczy o doskonałym wyczuciu trendów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak pierwsza dama inspiruje kobiety na całym świecie, pokazując, że moda nie zna granic wieku ani statusu społecznego.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [4.07.2024 r.] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Laura Michnowicz po rozwodzie z Józefem Wojciechowskim zaczęła nowe życie. Mamy zdjęcia [4.07.2024 r.] Laura Michnowicz w 2013 roku wyszła za mąż za miliardera Józefa Wojciechowskiego. Modelka została jego drugą żoną. Doczekali się dwójki synów, lecz ich małżeństwo długo nie przetrwało. Michnowicz weszła w nowy związek i urodziła córeczkę. Nowa, młodsza o pół wieku ukochana biznesmena urodziła mu dwójkę dzieci. Wybrała dla nich imiona, które rozpoczynają się na tę samą literę, co dzieci Laury Michnowicz. Zobacz na zdjęciach, jaką metamorfozę przeszła 41-letnia była żona dewelopera.

📢 Renta wdowia - tyle mogą zyskać osoby po stracie współmałżonka. Mamy wyliczenia dwóch możliwych wariantów [4.07.2024 r.] Wielu Polaków z niecierpliwością czeka na wprowadzenie renty wdowiej, która była jedną z wyborczych obietnic Donalda Tuska. Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, dzięki której seniorzy otrzymywaliby również pieniądze po swoich zmarłych współmałżonkach. Sprawdziliśmy, o ile wzrosłyby emerytury dla wdów i wdowców w zależności od wariantu. Zobacz szacunkowe wyliczenia renty wdowiej.

📢 Tak wygląda Wiktoria Wojciechowska, córka Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. Macocha wyprawiła jej przyjęcie urodzinowe [4.07.2024 r.] Wiktoria Wojciechowska jest córką milionera Józefa Wojciechowskiego z jednego z poprzednich jego związków. Piękna dziedziczka fortuny obchodziła urodziny w rezydencji ojca. Ma siostrę Wirginię. Jej macocha Patrycja Tuchlińska zorganizowała dla niej huczne i wystawne przyjęcie. Kobiety dzielą tylko 3 lata różnicy. Z relacji partnerki Wojciechowskiego i jej przyjaciółek widać bogactwo, w jakim żyją milionerzy. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda 26-letnia Wiktoria Wojciechowska, dorosła córka biznesmena Józefa Wojciechowskiego.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w lipcu 2024. Wyliczenia na rękę - porównanie rok do roku [4.07.2024 r.] Zbliżają się wypłaty emerytur na lipiec 2024 roku. Seniorzy mogą spodziewać się zwiększonych świadczeń, które zostały podwyższone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobaczmy, jakie kwoty trafią na konta emerytów w lipcu br. W artykule podajemy również harmonogram wypłat świadczeń emerytalnych na lipiec. 📢 Złoty chłopak - to wydarzy się do połowy lipca. Koszmarne odkrycie w sypialni Hattuce! [4.07.2024 r.] W czerwcu z uwagi na Euro 2024 czekały nas przerwy w emisji tureckiego serialu. Serial jednak wrócił do ramówki. Mamy streszczenia nowych odcinków "Złotego chłopaka", które TVP1 pokaże do połowy lipca. To wydarzy się w serialu: Ferit i Seyran rozmawiają o wspólnej przyszłości i swoim małżeństwie. Hattuce przygotowuje się do swojego ślubu z Halisem. Aysen nie udaje się randka z Abim. Pelin chce uwieść Kaya. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu!

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się do połowy lipca. Yildiz zabije Haydara. Kumru rodzi syna! [4.07.2024 r.] Sprawdź, co wydarzy się do końca maja w serialu "Zakazany owoc". Wkrótce w serialu nastąpi przeskok czasowy o dwa lata. Na krótkich wakacjach w obronie Ender, Yildiz uśmierca napastnika. Yildiz, Ender, Handan, Caner i Emir nadal próbują pozbyć się zwłok Haydara. Przyłapuje ich brat ofiary... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków, które TVP2 pokaże do połowy lipca zamieszczamy w galerii.

📢 Wypadek skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. Dwie osoby poszkodowane Na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Trasy Uniwersyteckiej w godzinach szczytu zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowane zostały dwie osoby. 📢 W Poczcie Dębów Honorowych jest nowa tabliczka. Upamiętnia 600. urodziny Fordonu – zobacz zdjęcia Uroczystość w Alei Ossolińskich odbyła się w środę, 3 lipca 2024 roku. Dokładnie 6 wieków wcześniej król Władysław Jagiełło nadał Fordonowi przywilej lokacyjny. A już w sobotę wielkie obchody święta na nabrzeżach Wisły.

📢 Wypadek w Dylewie koło Rypina. Samochód zderzył się z pociągiem relacji Katowice-Gdynia. Jedna osoba nie żyje W środowe popołudnie 3 lipca, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Dylewie koło Rypina, samochód osobowy zderzył się z pociągiem relacji Katowice-Gdynia. Na miejscu zginęła 45-letnia mieszkanka gminy Skrwilno, kierująca autem. 📢 Nowa składka zdrowotna a wysokość emerytur. Tyle mogliby stracić seniorzy - wyliczenia Składka zdrowotna wynosi obecnie 9 proc. i jest pobierana wszystkim emerytom co miesiąc niezależnie od wysokości świadczenia. Rocznie z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytom potrąca się nawet kilka tysięcy złotych. Ryszard Petru z Trzeciej Drogi proponuje zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej, a projekt ustawy w tej sprawie trafił już do Sejmu. Sprawdziliśmy, jak propozycja posła Petru wpłynęłaby na emerytury milionów Polaków. Zobacz, czy emeryci mogliby zyskać na zmianach w składce zdrowotnej - mamy szczegółowe wyliczenia.

📢 Zucchiolo - nowe warzywo na polskim rynku. Co to jest i jakie ma właściwości? Tak wpływa na zdrowie Zucchiolo to stosunkowo nowe warzywo hybrydowe, które niedawno pojawiło się na rynku. Jest to krzyżówka ogórka i cukinii, zaprojektowana tak, aby być wszechstronnym w kuchni. To unikalne warzywo można spożywać na surowo, jak ogórek, lub gotować, jak cukinię, co daje szerokie możliwości kulinarne. W artykule więcej informacji o zucchiolo, a w galerii zdjęć informujemy, jak zucchiolo działa na organizm.

📢 Paulina Smaszcz-Kurzajewska na gorących zdjęciach z wakacji. "Kobieta petarda" zachwyca figurą! "Kobieta petarda" zachwyca figurą! Paulina Smaszcz, była żona Macieja Kurzajewskiego, właśnie opublikowała gorące zdjęcia z wakacji. 51-letnia dziennikarka chwali się figurą, którą mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Zobaczcie sami! Paulina Smaszcz kusi ciałem na zdjęciach z wakacji!

📢 Horoskop miłosny na lipiec 2024. Te znaki zodiaku trafi strzała Amora! Przed nami lato pełne miłości! Oto horoskop na lipiec 2024. Te znaki zodiaku odnajdzie uczucie jeszcze w te wakacje. Wakacyjny romans, dawny znajomy, przyjaciel kryjący się ze swoimi uczuciami, a wreszcie ktoś nowy? To będzie przełomowy czas. Oto horoskop na lipiec 2024. Zobaczcie, którym znakom zodiaku będzie powodzić się w życiu uczuciowym. 📢 Tak wygląda willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim. Dom Józefa Wojciechowskiego i partnerki Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Horoskop ogólny na lipiec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, zdrowie, pieniądze Ryby powinny bardziej zadbać o zdrowie, Strzelce mają szanse na miłość, jeśli same się na nią otworzą, a Baran może mieć spore problemy finansowe, jeśli nadal będzie wyrzucał pieniądze w błoto. Oto horoskop na lipiec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, pieniądze, zdrowie - sekrety losu zdradza Wróżka Roma.

📢 Takie są proste triki na ślimaki w ogrodzie - LISTA. Tak się pozbędziesz wrogów na działce Jak skutecznie pozbyć się ślimaków bezmuszlowych z ogrodu i warzywniaka - nad tym zastanawia się wielu właścicieli działek i ogrodów. Ślimaki bezmuszlowe stały się zmorą wielu uprawiających przydomowe ogródki, a nawet tych, którzy zdecydowali się na warzywka w doniczkach. Ślimaki opanowują tereny zielone, szukając pożywienia, niszczą nasze uprawy. Niżej podajemy proste triki na ślimaki w ogrodzie - te sposoby wykorzystują inni działkowcy.

📢 Tak zmieniłyby się pensje po zmianie w składce zdrowotnej. Mamy wyliczenia Do sejmu trafił właśnie nowy projekt ustawy dotyczący składek zdrowotnych. Zmiany wpłynęłyby na korzyść wielu pracowników, którzy odprowadzaliby mniejszą składkę zdrowotną. Zobaczcie, jak zmieniłaby się pensja po obniżeniu składki zdrowotnej. Te osoby miałyby więcej pieniędzy "na rękę".

📢 O tyle wzrosną emerytury w 2025 roku. Taka ma być waloryzacja - podano wstępny wskaźnik Wiemy, o ile mają wzrosnąć emerytury w 2025 roku. Rząd podał prognozowany wskaźnik. Zobacz, jaka podwyżka czeka emerytów od 1 marca 2025. 📢 To musi zapewnić tobie pracodawca podczas upałów. Oto punkty z Kodeksu Pracy W okresie letnich upałów, kiedy temperatury często przekraczają 30 stopni Celsjusza, pracodawcy stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niezależnie od tego, czy praca odbywa się na zewnątrz, jak na budowach i przy remontach dróg, czy w pomieszczeniach biurowych, upał może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i samopoczucia pracowników. 📢 To ona zagrała Seher w serialu "Dziedzictwo". Jej rozstanie z telenowelą zaskoczyło widzów Sıla Türkoğlu przez dwa sezony wcielała się w pierwszoplanową rolę kobiecą w serialu "Dziedzictwo". Jako Seher zyskała sporą popularność w Turcji. Jej odejście z serialu już po drugim sezonie było dużym zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i producentów... Jaka na co dzień jest Sıla Türkoğlu? Co o niej wiemy? W galerii zamieszczamy zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Akacjowa 38 - plan emisji odcinków w czasie Euro. Królowa okaże łaskę przed egzekucją Telenowela "Akacjowa 38" emitowana jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45, ale w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2024 serial będzie nadawany z przerwami. Poniżej harmonogram emisji najbliższych odcinków, a w galerii streszczenia epizodów, które będzie można zobaczyć w najbliższych dniach.

📢 Minimalna emerytura na rękę. Tyle netto musi teraz płacić ZUS emerytom Sprawdź, ile wynosi obecnie minimalna emerytura w Polsce. Ile na rękę (minimum) musi płacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych po waloryzacji emerytur w 2024 roku? Z materiału dowiesz się również, kto dostanie czternastkę w pełnym wymiarze (świadczenie będzie wypłacane we wrześniu, a jego wysokość równa się minimalnej emeryturze).

📢 Anna Gzyra z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. "Świetna figura, wyglądasz rewelacyjnie!" Anna Gzyra-Augustynowicz to polska aktorka, której niezwykłą popularność przyniosła rola Sylwii Okońskiej w serialu "M jak miłość". Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie. Zamieszcza tu zdjęcia dokumentujące jej życie prywatne i zawodowe. Wśród nich są też bardzo śmiałe fotografie. Zobaczcie Annę Gzyrę z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. 📢 Niemądre rasy psów - lista i znaczenie ras. Te psy uznaje się za najmniej inteligentne Wyróżnia się nawet 300 psich ras. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale i charakterem czy predyspozycjami. Badacze psich zachowań zauważyli, że niektóre psie rasy są bardziej inteligentne. A które psie rasy uznawane są za najmniej mądre? Sprawdziliśmy. Zobaczcie, jakie rasy czworonogów nie zalicza się do najinteligentniejszych.

📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu. 📢 Tak się skończy 2. sezon serialu "Złoty chłopak". Uwaga - czytasz na własną odpowiedzialność! W Turcji zbliża się koniec 2. sezonu serialu "Złoty chłopak". Historia miłości Seyran i Ferita cieszy się dużą oglądalnością, dlatego producenci potwierdzili, że powstanie trzeci sezon. Nowe odcinki już od września. Czy w Polsce TVP również wyemituje dalsze losy bohaterów serialu "Złoty chłopak"? Wszystko wskazuje na to, że tak. W naszej galerii zdradzamy, co teraz dzieje się w odcinkach emitowanych w Turcji. Uwaga - czytasz te spoilery na własną odpowiedzialność.

📢 Renta wdowia 2024 - zasady. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po śmierci współmałżonka - wyliczenia Jeszcze w 2024 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie tzw. renty wdowiej. Świadczenie ma na celu finansowe wsparcie osób, które straciły współmałżonka. Ostateczny kształt projektu ustawy jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie, ale wiele wskazuje na to, że renta wdowia będzie wprowadzana stopniowo w tzw. modelu kroczącym. O co chodzi i co to oznacza dla przyszłych świadczeniobiorców? Przygotowaliśmy szacunkowe wyliczenia tego, ile w 2024 roku może wynieść renta wdowia. 📢 Takie emerytury wpływają na konto policjantów-emerytów w 2024 roku. Oto ile dostają Policjanci należą do grupy zawodów uprzywilejowanych jeśli chodzi o świadczenia emerytalne. Ze względu na trudne warunki pracy mogą oni przejść na emeryturę już po 25 latach służby. W 2023 roku na emeryturę przeszło blisko 8 tys. policjantów. Sprawdzamy, ile wynoszą emerytury policjantów-emerytów w 2024 roku. Mamy przykłady od emerytów.

📢 Laura Michnowicz - metamorfoza po latach. Tak dziś wygląda była żona biznesmena Józefa Wojciechowskiego Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Jego była żona po rozwodzie zmieniła wizerunek, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę. 📢 Pippi Langstrumpf ma już 64 lata! Tak wygląda grającą ją Inger Nilsson - ludzie ją uwielbiają Inger Nilsson, aktorka ze Szwecji, miała 9 lat, gdy zagrała Pippi Langstrumpf, kultową postać w filmach opartych na powieści Astrid Lindgren. Rudowłosą, niezależną i silną dziewczynkę pokochały miliony widzów na całym świecie, w tym także w Polsce. Co dziś robi i jak teraz wygląda Inger Nilsson? Od kultowej serii o Pippi minęło przecież ponad pół wieku!

📢 Pamela Anderson bez grama makijażu - tak wygląda. Dawniej seksbomba, teraz stawia na naturalność Pamela Anderson na świecie zasłynęła rolą seksownej ratowniczki w serialu "Słoneczny patrol". Aktorka kojarzyła się opinii publicznej głównie z wyzywającym stylem i operacjami plastycznymi. Obecnie stawia jednak na zupełnie inny wizerunek. Jej makijaż jest delikatniejszy lub nie ma go wcale, ubiera się skromnie. Zobacz, jak zmieniła się Pamela Anderson! 📢 Serial Dziedzictwo na początku lipca. Yaman zostanie aresztowany! Seher wpada w histerię Początek lipca w serialu "Dziedzictwo" zapowiada mnóstwo emocji. Yaman zostanie aresztowany pod zarzutem posiadania broni. Mężczyzna domyśli się, że wizyta policji w rezydencji jest zasługą Seher. Gdy po kilku dniach Yaman zostanie oczyszczony z zarzutów, jego żona wpadnie w szał. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli na początku lipca.

📢 Podwyżka płacy minimalnej od 1 lipca. Tyle teraz musi ci płacić pracodawca - mamy wyliczenia Płaca minimalna w Polsce została podniesiona już drugi raz w tym roku. Od 1 lipca wzrosły wynagrodzenia osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie. Sprawdziliśmy, o ile wzrosły pensje milionów Polaków. Zobacz, ile od 1 lipca musi ci płacić pracodawca. Szczegółowe wyliczenia brutto i netto prezentujemy w artykule poniżej. 📢 Monika Olejnik i jej śmiały styl - zobacz! Tak się może ubierać kobieta w każdym wieku Tak się ubiera Monika Olejnik. Jedna z najbardziej znanych, polskich dziennikarek jest "grubo" po sześćdziesiątce. Tych lat jednak po niej nie widać. Ba! Monika Olejnik potrafi się tak świetnie wystylizować, do stroju dopasować buty, torebki, kolczyki, że niejeden odjąłby jej nawet i dziesięć lat. Olejnik "umie w modę". Udowadnia, że moda o wiek nie pyta. Ona kolorów się nie boi. Uwielbia stroić się w róże, wściekłe żółcie, pomarańcze czy odcienie zieleni. Odważnie łączy kolory. I bawi się modą. Zobaczcie Monikę Olejnik i jej śmiały styl. Tak się może ubierać kobieta w każdym wieku. Ubrania nie zawsze muszą być markowe. Ważne, aby je odpowiednio i oryginalnie dobrać. Znana dziennikarka może być tu dla Was inspiracją nie tylko na lato 2024!

📢 Wybrano patronów nowych tramwajów w Bydgoszczy. Na liście m.in. Leonard Pietraszak, Irena Szewińska i Jan Paweł II Miasto rozstrzygnęło plebiscyt na patronów nowych bydgoskich tramwajów. Mieszkańcy Bydgoszczy swoje propozycje składali w lutym. Z ponad 1000 zgłoszeń wybrano 33 nazwiska. 📢 Tak wygląda teraz sułtanka Hurrem. Meryem Uzerli wychowuje dwie urocze córeczki - zdjęcia W wieku 27 lat dostała rolę sułtanki Hürrem, która odmieniła jej życie. Meryem Uzerli dzięki serialowi "Wspaniałe stulecie" zyskała światową rozpoznawalność, ale w momencie, gdy była u szczytu kariery rozpadł się jej związek i przeżyła załamanie. Jak dziś wygląda aktorka, która wcielała się w rolę Hürrem? Zobaczcie najnowsze zdjęcia. 📢 Ewa Kasprzyk - metamorfoza po latach. Tak zmieniała się kultowa Wolańska. Zobaczcie na zdjęciach! Ewa Kasprzyk, kobieta jak wino, petarda, aktorka seksowna i zadająca szyku. Do tego mająca poczucie humoru i dystans do siebie - to tylko niektóre określenia polskiej aktorki, która ma na swoim koncie wiele kultowych ról. Ewa Kasprzyk nie zwalnia tempa. Wciąż ją widać na szklanym ekranie, w teatrze, w kinie. Aktorka jest inspiracją dla wielu kobiet, również z powodu wieku, którego się nie boi, odsłaniając się nam w nowych, czasem i szalonych projektach. Jak kiedyś wyglądała Ewa Kasprzyk? Słynna pani Wolańska z filmu "Kogel-mogel" to istna seksbomba w różnych wcieleniach.

📢 Klaudia Kozioł z serialu Ranczo - tak teraz wygląda. Zobacz, jak zmieniła się Marta Chodorowska Marta Chodorowska to aktorka, która wciela się w rolę Julii w popularnym seriali "M jak miłość". Gra tam byłą kochankę Andrzeja (w tej roli Krystian Wieczorek), która niedawno poroniła i popadła w depresję. Jednak miliony polskich widzów kojarzą ją z kultowej roli Klaudii Kozioł w serilau "Ranczo". 5 marca minęło 17 lat od emisji pierwszego odcinka tej produkcji. Z tej okazji przypominamy, jak zmieniła się popularna Klaudia z "Rancza".

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - znamy wyniki. Zobacz, jak wypadli uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego W środę (3 lipca) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ogłosiła wstępne wyniki majowego egzaminu ósmoklasisty 2024. Średnie wyniki uczniów z Kujaw i Pomorza ze wszystkich trzech przedmiotów obowiązkowych są niższe niż średnie krajowe. Najlepiej wypadł język angielski.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.07.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Obwodnica Dziedna na DK 25 – jest przetarg na rozbudowę odcinka Obodowo-Mąkowarsko. Zobacz na zdjęciach, jak tam wygląda Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na rozbudowę ponad dziewięciokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 na trasie z Sępólna Krajeńskiego do Bydgoszczy. Chodzi o ten między Obodowem a Mąkowarskiem z budową obejścia Dziedna w gminie Sośno. 📢 Mieszkańców Fordonu i Bartodziejów czeka świętowanie. Przygotowano masę atrakcji 3 lipca 2024 roku przypadają okrągłe, 600. urodziny Starego Fordonu. Obchody zaplanowano na sobotę. Tego samego dnia świętować będą także mieszkańcy osiedla Bartodzieje.

📢 Badanie przesiewowe raka jelita grubego. W Bydgoszczy wykonasz je za darmo w trzech miejscach Rak jelita grubego stanowi obecnie drugą pozycję (po raku płuca) wśród wszystkich zapadalności na nowotwory w Polsce i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów. Dlatego Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zachęca do wykonania bezpłatnej, profilaktycznej kolonoskopii.

📢 Amerykańska przygoda Michała z VI LO w Bydgoszczy. Przez rok uczył się w szkole w Idaho Falls To była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu - mówi Michał Barański, uczeń VI LO w Bydgoszczy, który przez cały rok szkolny 2023/2024 uczył się w amerykańskiej szkole w stanie Idaho. Niedawno 17-latek wrócił zza oceanu i podzielił się z nami wrażeniami. 📢 Lody z kultowych lodziarni Torunia i Bydgoszczy w rejestrze fałszowanej żywności! Co odkryli inspektorzy IJHARS? Nie do wiary? A jednak! Do rejestru zafałszowanej żywności trafiły lody z kultowych lokali w Toruniu i Bydgoszczy - kawiarni Lenkiewicz i "Cafe Primo". Okazuje się, że inspektorzy są drobiazgowi, a wpadki zdarzają się nawet najlepszym.

📢 Nielegalne składowisko odpadów na Glinkach w Bydgoszczy. 58-latkowi grozi surowa kara Za nielegalne składowanie odpadów na terenach zielonych 58-latkowi z Bydgoszczy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Proceder ujawnili funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. 📢 Nie uwierzysz, jakie rzeczy ludzie chcą oddać za darmo na OLX! Zobacz, co znaleźliśmy... Za darmo na OLX: Chustka skauta, stare kapcie, kartony po rowerach, patyczaki, puszki, pojemnik na brudne pieluchy, a nawet Pismo Święte w języku koreańskim - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. 📢 Pierwszy etap prac na ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy dobiega końca. Autobusy wrócą na stałą trasę Remont ulicy Łęczyckiej na odcinku od Curie Skłodowskiej do Fordońskiej ruszył w połowie maja. Prace mogą zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, ale dokładny termin nie został jeszcze podany.

📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey. 📢 Agata Rubik - tak mieszka i żyje na co dzień. Żona kompozytora stworzyła dom pełen miłości Agata Rubik jest żoną znanego kompozytora Piotra Rubika. Urodziła się w 1986 roku, a swojego przyszłego męża poznała w 2005 roku podczas konkursu piękności. Para wychowuje dwie córki - Helenę i Alicję. W tym roku świętuje 15-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Jak mieszka i żyje na co dzień Agata Rubik z rodziną? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Steve Martin - tak dziś wygląda aktor, człowiek wielu talentów! Zobaczcie zdjęcia Steve Martin to postać wielu talentów - komik, aktor, piosenkarz, scenarzysta i reżyser. W świadomości publicznej zapisał się przede wszystkim dzięki niezapomnianym rolom w filmach takich jak "Trzej amigos", "Spokojnie, tatuśku" czy "Ojciec panny młodej". Jednak jego kariera i życie osobiste są równie barwne i fascynujące jak postacie, których na ekranie ożywiał. Zobaczmy, jak dzisiaj prezentuje się Steve Martin. 📢 Tak mieszka i żyje Maria Niklińska - prywatne zdjęcia. Córka Jolanty Fajkowskiej ma już 40 lat Maria Niklińska to córka znanej dziennikarki i prezenterki telewizyjnej Jolanty Fajkowskiej. Ze szklanym ekranem związana jest od najmłodszych lat. Dziś Maria Niklińska to aktorka i piosenkarka. Skończyła 40 lat, choć w rozmowach nierzadko podkreśla się, że wcale na tyle nie wygląda. Maria urodę odziedziczyła po pięknej mamie, Jolancie. Swoje atuty, talent, wykorzystuje do ciągłego rozwijania artystycznej kariery. Tak mieszka i żyje Maria Niklińska - zobacznie jej prywatne zdjęcia w naszej galerii.

📢 „Pomorzanin” - kino bez przyszłości. Komentarz Jarosława Reszki Pomysł, by władze Bydgoszczy wzięły sobie na kark kamienicę przy Gdańskiej 10, z nieczynnym kinem „Pomorzanin”, uważam za wysoce niepraktyczny. Zgłosiła go podczas ostatniej sesji samorządu radna z opozycyjnego klubu PiS. 📢 Nocna akcja wandali w Bydgoszczy. Wpadli, bo zauważył ich operator miejskiego monitoringu Operator monitoringu miejskiego kolejny raz wykazał się czujnością. Powiadomiona o incydentach policja, ujęła na gorącym uczynku dewastatorów zieleni i miejskiej infrastruktury. Bydgoskie służby interweniowały kilkukrotnie w związku z powiadomieniami o wandalizmie.

📢 Kolejna nowość w ofercie wylotów z Bydgoszczy. Ruszyły regularne rejsy na Majorkę Majorka to kolejny letni kierunek, który dołączył do siatki połączeń regionalnego lotniska. Pierwsi pasażerowie z Kujaw i Pomorza już odkrywają tę majestatyczną wyspę. W niedzielny poranek pasażerowie, którzy wypełnili Boeinga 737-8 należącego do przewoźnika Ryanair Buzz, niemal do ostatniego miejsca, wystartowali do Palmy na swoje wakacje z terminalu Portu Lotniczego Bydgoszcz.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się jeszcze w serialu. To nie Yaman jest mordercą siostry Seher! Wiedziona uczciwością Seher postanawia, że nie wykorzysta zdjęć przeciwko Yamanowi. Kobieta cały czas nie może wybaczyć mężowi zbrodni, jakiej dokonał. Na jaw zaczyna jednak wychodzić, że to nie Yaman zabił siostrę Seher? W takim razie kto i dlaczego Yaman przyznał się do morderstwa, które nie popełnił? Tego dowiecie się ze streszczeń serialu "Dziedzictwo" w naszej galerii. To wydarzy się w odcinkach po weekendzie!

📢 Beata Pruska w letnich stylizacjach - zdjęcia. Była partnerka Wojciechowskiego pozuje w strojach kąpielowych Beata Pruska była partnerką Józefa Wojciechowskiego w 2018 roku, zanim bogaty deweloper poznał swoją obecną ukochaną Patrycję Tuchlińską. Młodsza o 45 lat ekspartnerka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie prezentuje swoją urodę i idealną sylwetkę. Ostatnio można zobaczyć zdjęcia modelki w strojach kąpielowych i innych letnich stylizacjach.

📢 Willa Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego w środku. Wnętrza jak w pałacu - zobacz zdjęcia Luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim. 📢 Patrycja Tuchlińska - luksusowe wakacje. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje. 📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek.

📢 Związki Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. Te kobiety zawładnęły sercem milionera przed Tuchlińską Szef JW Construction zawsze otaczał się pięknymi i sporo młodszymi kobietami. Jego obecna partnerka, poprzednia i była żona to modelki. Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a jest w centrum zainteresowania mediów głównie przez jego życie prywatne. Zobacz na starych zdjęciach, z kim spotykał się 77-letni dziś deweloper, zanim związał się z pół wieku młodszą modelką Patrycją Tuchlińską.

📢 Tak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich. Klara i Laura to urocze dziewczynki Klara i Laura Lewandowskie coraz częściej towarzyszą sławnym rodzicom na oficjalnych wydarzeniach. Jak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich? 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń. Waloryzacja emerytur w 2025 roku W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Magda Gessler - tak kiedyś wyglądała. Zdjęcia w prostych włosach i bez burzy blond loków Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej.

📢 Renta Wdowia 2024. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po stracie współmałżonka. Zobacz wyliczenia i przykłady Renta Wdowia 2024 ro rozwiązanie mające wprowadzić istotne zmiany w systemie wsparcia dla osób, które doświadczyły straty współmałżonka. Jest to projekt ustawy, będący obecnie przedmiotem prac w Sejmie, który ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. Przedstawiamy szczegóły projektu oraz przykładowe wyliczenia, które pokazują, jak zmiany mogą wpłynąć na wysokość świadczeń - przykłady wyliczeń znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Tak Agata Duda zaprezentowała się w USA. Zainspiruj się stylizacjami pierwszej damy. To świetne propozycje dla 50-latek Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem przebywa w Stanach Zjednoczonych. Podejrzeliśmy, co zabrała ze sobą do walizki. Bez wątpienia stwierdzamy, że kilka jej stylizacji to prawdziwe wiosenne perełki. Te kreacje możesz założyć i ty na przeróżne okazje, ale i na co dzień.

📢 Socha, Zielińska, Janachowska i Przetakiewicz na premierze filmu! Zdjęcia z czerwonego dywanu. Na uroczystej premierze najnowszego filmu „Dom Gucci” nie zabrakło największych gwiazd polskiego show-biznesu. „Dom Gucci” inspirowany jest szokującą, prawdziwą historią rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci. Trzy dekady miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, zwieńczone w końcu morderstwem, pokazują, co znaczy nazwisko Gucci, ile jest warte i jak daleko posunie się rodzina, by nie wypuścić z rąk kontroli nad fortuną. Zobacz zdjęcia. 📢 Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens bawią się na bogato Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens potrafią się bawić i udowadniają to przy każdej możliwej okazji. - Najlepsze życie to życie towarzyskie - mówiła dla AKPA właścicielka marki La Mania. - Z tego powodu mogę zarwać niejedną noc, tańczyć na stole, planować i organizować wszystko tygodniami - wyznała.