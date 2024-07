Przegląd prasy (3.07.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Maja Rutkowski pokazała się w bikini. Żona detektywa Rutkowskiego ma fantastyczną figurę! Zdjęcia [3.07.2024 r.]”?

Prasówka 3.07: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Maja Rutkowski pokazała się w bikini. Żona detektywa Rutkowskiego ma fantastyczną figurę! Zdjęcia [3.07.2024 r.] Maja Rutkowski, znana również jako Maja Zaleska-Rutkowska, jest żoną detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, znanego z udziału w polskich programach telewizyjnych dotyczących kryminalistyki i pracy detektywistycznej. Maja Rutkowski nie jest osobą publiczną, dlatego informacje na jej temat są ograniczone. Towarzyszy jednak swojemu mężowi w życiu prywatnym i jest znana przede wszystkim jako bliska osoba detektywa Rutkowskiego. Niedawno pokazała na Instagramie fotki, na których podziwiać ją można w kusym bikini. Jej figura zachwyca!

📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Willa pod miastem i apartament z widokiem na starówkę - zdjęcia [3.07.2024 r.] Zaliczana jest do grona czołowych celebrytek w Polsce, choć ostatnio jej wizerunek przechodzi trudny czas. Klaudia El Dursi to bydgoszczanka, która popularność zdobyła w programie "Top Model". Mimo że nie wygrała show, to udało jej się zdobyć angaż w Hotelu Paradise. Na co dzień celebrytka mieszka w Bydgoszczy, a jej mieszkanie to ekskluzywny apartament w samym sercu miasta.

📢 Renta wdowia - tyle mogą zyskać osoby po stracie współmałżonka. Mamy wyliczenia dwóch możliwych wariantów [3.07.2024 r.] Wielu Polaków z niecierpliwością czeka na wprowadzenie renty wdowiej, która była jedną z wyborczych obietnic Donalda Tuska. Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, dzięki której seniorzy otrzymywaliby również pieniądze po swoich zmarłych współmałżonkach. Sprawdziliśmy, o ile wzrosłyby emerytury dla wdów i wdowców w zależności od wariantu. Zobacz szacunkowe wyliczenia renty wdowiej.

📢 Od 1 lipca wzrosła pensja minimalna. Tyle teraz musi ci płacić pracodawca - mamy wyliczenia [3.07.2024 r.] Płaca minimalna w Polsce została podniesiona już drugi raz w tym roku. Od 1 lipca wzrosły wynagrodzenia osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie. Sprawdziliśmy, o ile wzrosły pensje milionów Polaków. Zobacz, ile od 1 lipca musi ci płacić pracodawca. Szczegółowe wyliczenia brutto i netto prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Wyższe emerytury w 2025 roku - tyle mogą zyskać emeryci. Zobacz wyliczenia świadczeń oraz 13 i 14 emerytury [3.07.2024 r.] W obliczu rosnących kosztów życia i niepewności ekonomicznej, temat waloryzacji emerytur i rent w Polsce w 2025 roku staje się coraz bardziej istotny. Rząd przedstawił swoje propozycje podwyżek, które już teraz budzą kontrowersje wśród związkowców i seniorów. Przyglądamy się szczegółom rządowych planów dotyczących emerytur, trzynastek i czternastek, a także reakcji związków zawodowych na te propozycje. W galerii znajdziesz wyliczenia 13. i 14. emerytury w 2025 roku - takich pieniędzy spodziewać mogą się emeryci! 📢 Tak wygląda Wiktoria Wojciechowska, córka Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. Macocha wyprawiła jej przyjęcie urodzinowe [3.07.2024 r.] Wiktoria Wojciechowska jest córką milionera Józefa Wojciechowskiego z jednego z poprzednich jego związków. Piękna dziedziczka fortuny obchodziła urodziny w rezydencji ojca. Ma siostrę Wirginię. Jej macocha Patrycja Tuchlińska zorganizowała dla niej huczne i wystawne przyjęcie. Kobiety dzielą tylko 3 lata różnicy. Z relacji partnerki Wojciechowskiego i jej przyjaciółek widać bogactwo, w jakim żyją milionerzy. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda 26-letnia Wiktoria Wojciechowska, dorosła córka biznesmena Józefa Wojciechowskiego.

📢 Szwajcarski pałac Jana Kulczyka. Siedem pięter, podziemne jezioro, własny teatr, ściany ze złota [3.07.2024 r.] Jeśli wydaje wam się, że widzieliście bogactwo w domach polskich celebrytów, to jesteście w ogromnym błędzie. Pałac Jana Kulczyka niegdyś był wyceniany jako najdroższa posiadłość w całej Szwajcarii. Siedem pięter, podziemne jezioro, ściany ze złota, futer, a nawet... własny stok i teatr. Wymieniać można w nieskończoność... Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda szwajcarska posiadłość Jana Kulczyka.

📢 Zmiany kwot wolnych od potrąceń: Tego nie zabierze komornik dłużnikowi. Co z egzekucją alimentów? [3.07.2024 r.] Od 1 lipca 2024 roku zmianie uległy kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia, które są bezpośrednio powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany te mają znaczący wpływ na sytuację finansową dłużników, zwłaszcza tych, u których prowadzona jest egzekucja alimentacyjna. Nowe regulacje przynoszą zmiany w kwotach, które mogą być potrącane przez komornika, a także określają, jakie części wynagrodzenia pozostaną nienaruszone.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w lipcu 2024. Wyliczenia na rękę - porównanie rok do roku [3.07.2024 r.] Zbliżają się wypłaty emerytur na lipiec 2024 roku. Seniorzy mogą spodziewać się zwiększonych świadczeń, które zostały podwyższone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobaczmy, jakie kwoty trafią na konta emerytów w lipcu br. W artykule podajemy również harmonogram wypłat świadczeń emerytalnych na lipiec. 📢 "Akacjowa 38" - to wydarzy się na początku lipca - streszczenia. Będą kolejne przerwy w emisji serialu [3.07.2024 r.] Niebawem w serialu "Akacjowa 38": W ostatniej chwili przed egzekucją Martin zostaje ułaskawiony przez królową. Cayetana zapewnia wdowę po sekretarzu Olivie, że fundacja będzie wypłacać jej rentę. Relacje między inspektorem Mauro a Humildad robią się napięte... Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" - streszczenia odcinków, które będą wyemitowane na początku lipca zamieszczamy w galerii.

📢 W takich strojach pojawia się Agata Kornhauser-Duda. Mamy zdjęcia stylizacji pierwszej damy [3.07.2024 r.] Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej, jest nie tylko osobą publiczną o wysokim statusie, ale także ikoną stylu, która przyciąga uwagę miłośników mody. Jej sposób ubierania się jest połączeniem elegancji z nowoczesnością, a każda jej stylizacja świadczy o doskonałym wyczuciu trendów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak pierwsza dama inspiruje kobiety na całym świecie, pokazując, że moda nie zna granic wieku ani statusu społecznego.

📢 Tak zmieniłyby się pensje po zmianie w składce zdrowotnej. Mamy wyliczenia [3.07.2024 r.] Do sejmu trafił właśnie nowy projekt ustawy dotyczący składek zdrowotnych. Zmiany wpłynęłyby na korzyść wielu pracowników, którzy odprowadzaliby mniejszą składkę zdrowotną. Zobaczcie, jak zmieniłaby się pensja po obniżeniu składki zdrowotnej. Te osoby miałyby więcej pieniędzy "na rękę".

📢 To musi zapewnić tobie pracodawca podczas upałów. Oto punkty z Kodeksu Pracy [3.07.2024 r.] W okresie letnich upałów, kiedy temperatury często przekraczają 30 stopni Celsjusza, pracodawcy stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niezależnie od tego, czy praca odbywa się na zewnątrz, jak na budowach i przy remontach dróg, czy w pomieszczeniach biurowych, upał może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i samopoczucia pracowników. 📢 Tak wygląda Barszcz Sosnowskiego - kwitnie jeszcze w lipcu i teraz jest szczególnie groźny! [3.07.2024 r.] Barszcz Sosnowskiego to roślina, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. W artykule informujemy, gdzie rośnie ta roślina, jak wygląda, czym może skutkować poparzenie i co robić, jeśli dojdzie do kontaktu i poparzeniem przez Barszcz Sosnowskiego. W galerii zdjęć prezentujemy fotografie - zobacz, jak wygląda Barszcz Sosnowskiego - naucz się rozpoznawać i unikaj tej rośliny!

📢 O tyle wzrosną emerytury w 2025 roku. Taka ma być waloryzacja - podano wstępny wskaźnik [3.07.2024 r.] Wiemy, o ile mają wzrosnąć emerytury w 2025 roku. Rząd podał prognozowany wskaźnik. Zobacz, jaka podwyżka czeka emerytów od 1 marca 2025. 📢 Laura Michnowicz po rozwodzie z Józefem Wojciechowskim zaczęła nowe życie. Mamy zdjęcia [3.07.2024 r.] Laura Michnowicz w 2013 roku wyszła za mąż za miliardera Józefa Wojciechowskiego. Modelka została jego drugą żoną. Doczekali się dwójki synów, lecz ich małżeństwo długo nie przetrwało. Michnowicz weszła w nowy związek i urodziła córeczkę. Nowa, młodsza o pół wieku ukochana biznesmena urodziła mu dwójkę dzieci. Wybrała dla nich imiona, które rozpoczynają się na tę samą literę, co dzieci Laury Michnowicz. Zobacz na zdjęciach, jaką metamorfozę przeszła 41-letnia była żona dewelopera.

📢 Serial "Dziedzictwo" - wiemy, co wydarzy się w lipcu. Seher chce wykończyć Yamana [3.07.2024 r.] Seher chce się pozbyć Yamana ze swojego życia. Dostarczy dowody, które pozwolą go aresztować. Yaman nie może znieść nienawiści, jaką okazuje mu Seher. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo"? W galerii zamieszczamy nowe streszczenia - sprawdź, co zobaczymy w odcinkach, które TVP 1 pokaże do 9 lipca. Telenowela "Dziedzictwo" emitowana jest od poniedziałku do piątku o 16.05. 📢 Wiśnie - tak działają na organizm. Jak wpływają na zdrowie i kto powinien unikać wiśni? [3.07.2024 r.] Sezon na wiśnie właśnie się rozpoczął - to bowiem w lipcu i sierpniu przychodzi w Polsce czas na dojrzewanie owoców i zbiór wiśni. W tych miesiącach owoce są najłatwiej dostępne i najbardziej soczyste. Uprawiane głównie na terenie Polski centralnej i południowej, wiśnie są cenione za swój wyjątkowy smak i liczne korzyści zdrowotne. Zobacz, jak wpływają na organizm człowieka i kto powinien unikać jedzenia wiśni - szczegóły w galerii artykułu.

📢 Horoskop ogólny na lipiec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, zdrowie, pieniądze [3.07.2024 r.] Ryby powinny bardziej zadbać o zdrowie, Strzelce mają szanse na miłość, jeśli same się na nią otworzą, a Baran może mieć spore problemy finansowe, jeśli nadal będzie wyrzucał pieniądze w błoto. Oto horoskop na lipiec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, pieniądze, zdrowie - sekrety losu zdradza Wróżka Roma. 📢 Gizem Arikan z serialu "Zranione ptaki" wzięła ślub! Zobacz jak wyglądała tego dnia [3.07.2024 r.] Gizem Arıkan, która w tureckiej telenoweli "Zranione ptaki" zagrała pierwszoplanową rolę Meryem wyszła za mąż. 31-letnia aktorka wyglądała przepięknie - założyła prostą białą suknię z koronkowymi elementami oraz bardzo długi welon. Jak donoszą tureckie media, miesiąca miodowego nie będzie - aktorka latem ma sporo pracy...

📢 Tak wygląda willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim. Dom Józefa Wojciechowskiego i partnerki [3.07.2024 r.] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [3.07.2024 r.] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w tym tygodniu. Zakrwawiona odcięta głowa z łóżku Hattuce! [3.07.2024 r.] W czerwcu z uwagi na Euro 2024 czekały nas przerwy w emisji tureckiego serialu. Serial jednak wraca do ramówki. Mamy streszczenia nowych odcinków "Złotego chłopaka". To wydarzy się w serialu jeszcze w tym tygodniu: Suna żąda rozwodu. Ferit się dowiaduje, że Orhan wychodzi z więzienia. Serter przetrzymuje Pelin siłą w swoim domu. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu! 📢 Horoskop miłosny na lipiec 2024. Te znaki zodiaku trafi strzała Amora! [3.07.2024 r.] Przed nami lato pełne miłości! Oto horoskop na lipiec 2024. Te znaki zodiaku odnajdzie uczucie jeszcze w te wakacje. Wakacyjny romans, dawny znajomy, przyjaciel kryjący się ze swoimi uczuciami, a wreszcie ktoś nowy? To będzie przełomowy czas. Oto horoskop na lipiec 2024. Zobaczcie, którym znakom zodiaku będzie powodzić się w życiu uczuciowym.

📢 Horoskop finansowy na lipiec 2024. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy finansowe [3.07.2024 r.] Fortuna kołem się toczy. Lipiec 2024 będzie przełomowy w sferze miłosnej dla wielu znaków zodiaku. Niestety to będzie też okres, w którym niektóre znaki zodiaku będą borykać się z problemami. Zła inwestycja, zapomniana rata, nagłe wydatki na auto. To nie będzie łatwy czas. Oto horoskop finansowy Wróżki Romy na lipiec 2024. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy z pieniędzmi. 📢 Waloryzacja emerytury - nowe wyliczenia zysku na rękę. Szykują się duże podwyżki [3.07.2024 r.] Wszystko wskazuje na to, że drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Wszystko z uwagi na malejącą inflacje. Ministerstwo Finansów przyjęło propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy w 2025 roku. Mamy wyliczenia świadczeń na rękę!

📢 Córka Beaty Kozidrak - tak wygląda dziś Katarzyna Pietras. Talent odziedziczyła po mamie [3.07.2024 r.] Katarzyna Pietras do starsza córka Beaty Kozidrak, słynnej polskiej piosenkarki, która zaśpiewała tak wielkie hity jak: "Co mi panie dasz", "Nie ma wody na pustyni", "Jezioro szczęścia" czy "Biała armia". Katarzyna Pietras jest w ciągłym kontakcie z mamą. Ma piękny głos. Śpiewa w jej chórkach. Zobaczcie, jak dziś wygląda córka Beaty Kozidrak. 📢 Paulina Smaszcz-Kurzajewska na gorących zdjęciach z wakacji. "Kobieta petarda" zachwyca figurą! [3.07.2024 r.] "Kobieta petarda" zachwyca figurą! Paulina Smaszcz, była żona Macieja Kurzajewskiego, właśnie opublikowała gorące zdjęcia z wakacji. 51-letnia dziennikarka chwali się figurą, którą mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Zobaczcie sami! Paulina Smaszcz kusi ciałem na zdjęciach z wakacji!

📢 Zucchiolo - nowe warzywo na polskim rynku. Co to jest i jakie ma właściwości? Tak wpływa na zdrowie [3.07.2024 r.] Zucchiolo to stosunkowo nowe warzywo hybrydowe, które niedawno pojawiło się na rynku. Jest to krzyżówka ogórka i cukinii, zaprojektowana tak, aby być wszechstronnym w kuchni. To unikalne warzywo można spożywać na surowo, jak ogórek, lub gotować, jak cukinię, co daje szerokie możliwości kulinarne. W artykule więcej informacji o zucchiolo, a w galerii zdjęć informujemy, jak zucchiolo działa na organizm.

📢 To ona zagrała Seher w serialu "Dziedzictwo". Jej rozstanie z telenowelą zaskoczyło widzów [3.07.2024 r.] Sıla Türkoğlu przez dwa sezony wcielała się w pierwszoplanową rolę kobiecą w serialu "Dziedzictwo". Jako Seher zyskała sporą popularność w Turcji. Jej odejście z serialu już po drugim sezonie było dużym zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i producentów... Jaka na co dzień jest Sıla Türkoğlu? Co o niej wiemy? W galerii zamieszczamy zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Akacjowa 38 - plan emisji odcinków w czasie Euro. Królowa okaże łaskę przed egzekucją [3.07.2024 r.] Telenowela "Akacjowa 38" emitowana jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45, ale w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2024 serial będzie nadawany z przerwami. Poniżej harmonogram emisji najbliższych odcinków, a w galerii streszczenia epizodów, które będzie można zobaczyć w najbliższych dniach.

📢 Minimalna emerytura na rękę. Tyle netto musi teraz płacić ZUS emerytom [3.07.2024 r.] Sprawdź, ile wynosi obecnie minimalna emerytura w Polsce. Ile na rękę (minimum) musi płacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych po waloryzacji emerytur w 2024 roku? Z materiału dowiesz się również, kto dostanie czternastkę w pełnym wymiarze (świadczenie będzie wypłacane we wrześniu, a jego wysokość równa się minimalnej emeryturze).

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner zachwyca urodą i doskonałą figurą. Pokazała też najnowszy tatuaż [3.07.2024 r.] Joanna Garbos, to córka znanej piosenkarki Teresy Werner, o której już pisaliśmy. Pani Joanna przyciąga uwagę nie tylko swoją urodą i figurą, ale także kadrami ze swoich podróży, którymi dzieli się z fanami na swoim profilu na Instagramie. Niedawno Joanna Garbos wrzuciła fotkę, na której można zobaczyć jej najnowszy tatuaż - jaskółkę. To zdjęcie oraz inne najnowsze fotki znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Niemądre rasy psów - lista i znaczenie ras. Te psy uznaje się za najmniej inteligentne [3.07.2024 r.] Wyróżnia się nawet 300 psich ras. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale i charakterem czy predyspozycjami. Badacze psich zachowań zauważyli, że niektóre psie rasy są bardziej inteligentne. A które psie rasy uznawane są za najmniej mądre? Sprawdziliśmy. Zobaczcie, jakie rasy czworonogów nie zalicza się do najinteligentniejszych. 📢 Anna Gzyra z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. "Świetna figura, wyglądasz rewelacyjnie!" [3.07.2024 r.] Anna Gzyra-Augustynowicz to polska aktorka, której niezwykłą popularność przyniosła rola Sylwii Okońskiej w serialu "M jak miłość". Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie. Zamieszcza tu zdjęcia dokumentujące jej życie prywatne i zawodowe. Wśród nich są też bardzo śmiałe fotografie. Zobaczcie Annę Gzyrę z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach.

📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [3.07.2024 r.] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [3.07.2024 r.] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników.

📢 Takie emerytury wpływają na konto policjantów-emerytów w 2024 roku. Oto ile dostają [3.07.2024 r.] Policjanci należą do grupy zawodów uprzywilejowanych jeśli chodzi o świadczenia emerytalne. Ze względu na trudne warunki pracy mogą oni przejść na emeryturę już po 25 latach służby. W 2023 roku na emeryturę przeszło blisko 8 tys. policjantów. Sprawdzamy, ile wynoszą emerytury policjantów-emerytów w 2024 roku. Mamy przykłady od emerytów. 📢 Renta wdowia 2024 - zasady. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po śmierci współmałżonka - wyliczenia [3.07.2024 r.] Jeszcze w 2024 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie tzw. renty wdowiej. Świadczenie ma na celu finansowe wsparcie osób, które straciły współmałżonka. Ostateczny kształt projektu ustawy jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie, ale wiele wskazuje na to, że renta wdowia będzie wprowadzana stopniowo w tzw. modelu kroczącym. O co chodzi i co to oznacza dla przyszłych świadczeniobiorców? Przygotowaliśmy szacunkowe wyliczenia tego, ile w 2024 roku może wynieść renta wdowia.

📢 Tak się skończy 2. sezon serialu "Złoty chłopak". Uwaga - czytasz na własną odpowiedzialność! [3.07.2024 r.] W Turcji zbliża się koniec 2. sezonu serialu "Złoty chłopak". Historia miłości Seyran i Ferita cieszy się dużą oglądalnością, dlatego producenci potwierdzili, że powstanie trzeci sezon. Nowe odcinki już od września. Czy w Polsce TVP również wyemituje dalsze losy bohaterów serialu "Złoty chłopak"? Wszystko wskazuje na to, że tak. W naszej galerii zdradzamy, co teraz dzieje się w odcinkach emitowanych w Turcji. Uwaga - czytasz te spoilery na własną odpowiedzialność.

📢 Taro Emir Tekin, czyli Kaya z telenoweli "Złoty chłopak". Jego mamę dobrze kojarzycie z innego serialu [3.07.2024 r.] Tarık "Taro" Emir Tekin to aktor znany polskim widzom z serialu "Złoty chłopak". Zanim zaczął grać w serialach uczył się aktorstwa na Wyspach Brytyjskich. Taro Emir Tekin to syn dobrze znanej miłośnikom tureckich seriali Şevval Sam, która w telenoweli "Zakazany owoc" wciela się w rolę przebiegłej Ender. Co wiemy o Tarıku Emirze Tekinie? Zobacz jego prywatne zdjęcia w galerii i przeczytaj najważniejsze informacje.

📢 Apoloniusz Tajner- zdjęcia po odchudzaniu. Zobaczcie tę metamorfozę! [3.07.2024 r.] Apoloniusz Tajner, działacz sportowy i polityk, a przede wszystkim były szkoleniowiec reprezentacji Polski w skokach narciarskich oraz były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w tym roku kończy 70 lat. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że dawny trener Adama Małysza wyraźnie odmłodniał, a przede wszystkim schudł. Jak teraz wygląda Apoloniusz Tajner ze swoją młodszą o 36 lat żoną, a także jaką ma receptę na świetną kondycję - piszemy o tym niżej i w naszej galerii. 📢 Pippi Langstrumpf ma już 64 lata! Tak wygląda grającą ją Inger Nilsson - ludzie ją uwielbiają [3.07.2024 r.] Inger Nilsson, aktorka ze Szwecji, miała 9 lat, gdy zagrała Pippi Langstrumpf, kultową postać w filmach opartych na powieści Astrid Lindgren. Rudowłosą, niezależną i silną dziewczynkę pokochały miliony widzów na całym świecie, w tym także w Polsce. Co dziś robi i jak teraz wygląda Inger Nilsson? Od kultowej serii o Pippi minęło przecież ponad pół wieku!

📢 Laura Michnowicz - metamorfoza po latach. Tak dziś wygląda była żona biznesmena Józefa Wojciechowskiego [3.07.2024 r.] Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Jego była żona po rozwodzie zmieniła wizerunek, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę.

📢 Andrzej Gołota - tak wygląda jego dom w Chicago. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień [3.07.2024 r.] Andrzej Gołota to ikona polskiego boksu w wadze ciężkiej. Z dumą reprezentował barwy Polski na ringach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, zdobywając uznanie i szacunek wśród fanów boksu na całym świecie. Prześledźmy razem jego fascynującą karierę oraz życie rodzinne. Zobaczcie, jak dziś mieszka i żyje Andrzej Gołota. Tak wygląda jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia!

📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo na początku lipca. Yaman zostanie aresztowany! Seher wpada w histerię [3.07.2024 r.] Początek lipca w serialu "Dziedzictwo" zapowiada mnóstwo emocji. Yaman zostanie aresztowany pod zarzutem posiadania broni. Mężczyzna domyśli się, że wizyta policji w rezydencji jest zasługą Seher. Gdy po kilku dniach Yaman zostanie oczyszczony z zarzutów, jego żona wpadnie w szał. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli na początku lipca.

📢 Nielegalne składowisko odpadów na Glinkach w Bydgoszczy. 58-latkowi grozi surowa kara Za nielegalne składowanie odpadów na terenach zielonych 58-latkowi z Bydgoszczy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Proceder ujawnili funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. 📢 Nie uwierzysz, jakie rzeczy ludzie chcą oddać za darmo na OLX! Zobacz, co znaleźliśmy... Za darmo na OLX: Chustka skauta, stare kapcie, kartony po rowerach, patyczaki, puszki, pojemnik na brudne pieluchy, a nawet Pismo Święte w języku koreańskim - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające.

📢 Pierwszy etap prac na ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy dobiega końca. Autobusy wrócą na stałą trasę Remont ulicy Łęczyckiej na odcinku od Curie Skłodowskiej do Fordońskiej ruszył w połowie maja. Prace mogą zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, ale dokładny termin nie został jeszcze podany. 📢 Kacperek z Rodzinka.pl. Tak teraz wygląda aktor Mateusz Pawłowski - metamorfoza po latach Mateusz Pawłowski to młody polski aktor, który zdobył popularność i stał się rozpoznawalny dzięki roli rezolutnego Kacperka w serialu komediowym Rodzinka.pl. Trudno uwierzyć, że serialowy Kaceprek nie jest już małym słodziakiem! Czas nieubłaganie płynie i Mateusz Pawłowski jest już pełnoletnim mężczyzną! Zobaczcie, jak zmienił się od czasu, kiedy poznaliśmy go jako kilkuletniego brzdąca w "Rodzince.pl". 📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Klaudia Kozioł z serialu Ranczo - tak teraz wygląda. Zobacz, jak zmieniła się Marta Chodorowska Marta Chodorowska to aktorka, która wciela się w rolę Julii w popularnym seriali "M jak miłość". Gra tam byłą kochankę Andrzeja (w tej roli Krystian Wieczorek), która niedawno poroniła i popadła w depresję. Jednak miliony polskich widzów kojarzą ją z kultowej roli Klaudii Kozioł w serilau "Ranczo". 5 marca minęło 17 lat od emisji pierwszego odcinka tej produkcji. Z tej okazji przypominamy, jak zmieniła się popularna Klaudia z "Rancza". 📢 Steve Martin - tak dziś wygląda aktor, człowiek wielu talentów! Zobaczcie zdjęcia Steve Martin to postać wielu talentów - komik, aktor, piosenkarz, scenarzysta i reżyser. W świadomości publicznej zapisał się przede wszystkim dzięki niezapomnianym rolom w filmach takich jak "Trzej amigos", "Spokojnie, tatuśku" czy "Ojciec panny młodej". Jednak jego kariera i życie osobiste są równie barwne i fascynujące jak postacie, których na ekranie ożywiał. Zobaczmy, jak dzisiaj prezentuje się Steve Martin.

📢 Ewa Kasprzyk - metamorfoza po latach. Tak zmieniała się kultowa Wolańska. Zobaczcie na zdjęciach! Ewa Kasprzyk, kobieta jak wino, petarda, aktorka seksowna i zadająca szyku. Do tego mająca poczucie humoru i dystans do siebie - to tylko niektóre określenia polskiej aktorki, która ma na swoim koncie wiele kultowych ról. Ewa Kasprzyk nie zwalnia tempa. Wciąż ją widać na szklanym ekranie, w teatrze, w kinie. Aktorka jest inspiracją dla wielu kobiet, również z powodu wieku, którego się nie boi, odsłaniając się nam w nowych, czasem i szalonych projektach. Jak kiedyś wyglądała Ewa Kasprzyk? Słynna pani Wolańska z filmu "Kogel-mogel" to istna seksbomba w różnych wcieleniach.

📢 Matylda Damięcka - tak przez lata się zmieniła. Grała dziewczynę Igora w Na Wspólnej Matylda Damięcka pochodzi z aktorskiej rodziny z przedwojennymi tradycjami. Jej rodzice Joanna i Maciej oraz brat Mateusz również są aktorami. Na małym ekranie zadebiutowała w 1996 roku w serialu "Dom", ale największą popularność przyniosła jej rola Karoliny Brzozowskiej w "Na Wspólnej", w którym grała dziewczynę Igora. Zobaczcie, jak przez lata zmieniała się Matylda Damięcka! Mamy zdjęcia!

📢 Tak wygląda teraz sułtanka Hurrem. Meryem Uzerli wychowuje dwie urocze córeczki - zdjęcia W wieku 27 lat dostała rolę sułtanki Hürrem, która odmieniła jej życie. Meryem Uzerli dzięki serialowi "Wspaniałe stulecie" zyskała światową rozpoznawalność, ale w momencie, gdy była u szczytu kariery rozpadł się jej związek i przeżyła załamanie. Jak dziś wygląda aktorka, która wcielała się w rolę Hürrem? Zobaczcie najnowsze zdjęcia. 📢 Tak mieszka i żyje Maria Niklińska - prywatne zdjęcia. Córka Jolanty Fajkowskiej ma już 40 lat Maria Niklińska to córka znanej dziennikarki i prezenterki telewizyjnej Jolanty Fajkowskiej. Ze szklanym ekranem związana jest od najmłodszych lat. Dziś Maria Niklińska to aktorka i piosenkarka. Skończyła 40 lat, choć w rozmowach nierzadko podkreśla się, że wcale na tyle nie wygląda. Maria urodę odziedziczyła po pięknej mamie, Jolancie. Swoje atuty, talent, wykorzystuje do ciągłego rozwijania artystycznej kariery. Tak mieszka i żyje Maria Niklińska - zobacznie jej prywatne zdjęcia w naszej galerii.

📢 MODrzew sprawdził, gdzie spacerować w upały, a których miejsc unikać Stowarzyszenie MODrzew podczas weekendowego spaceru przeprowadziło pogodowy eksperyment. Sprawdziło, gdzie w Bydgoszczy jest najcieplej, a gdzie temperatura jest znośna. Termometr na płycie Starego Rynku pokazał ponad 50 stopni Celsjusza.

📢 Rekordowa liczba zgłoszeń do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas weryfikacji projektów Urząd Miasta Bydgoszczy poinformował, że w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono ponad 900 projektów – to najwięcej w całej jego historii. Głosowanie odbędzie się w listopadzie. 📢 Z pamiętnika małego odkrywcy... Biblioteka w Bydgoszczy zaprasza na wakacyjne zajęcia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zaprasza wszystkich najmłodszych mieszkańców do udziału w „Wakacyjnym pamiętniku młodego odkrywcy”. Oprócz zajęć edukacyjnych, literackich i plastycznych organizatorzy przygotowali rozmaite warsztaty, m.in. kaligrafii, rytmiczno-muzyczne czy mydlarskie. Uczestnicy poznają także tajniki tworzenia komiksu czy udzielania pierwszej pomocy.

📢 Krok bliżej do powstania toru pumptrack na Bartodziejach w Bydgoszczy. Wybrano wykonawcę dokumentacji Drugie podejście do przetargu dotyczącego powstania toru pumptrack przy ulicy Głowackiego na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy zakończył się sukcesem. To pierwszy krok w kierunku realizacji zadania wybranego w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim pod koniec 2021 roku. 📢 Nocna akcja wandali w Bydgoszczy. Wpadli, bo zauważył ich operator miejskiego monitoringu Operator monitoringu miejskiego kolejny raz wykazał się czujnością. Powiadomiona o incydentach policja, ujęła na gorącym uczynku dewastatorów zieleni i miejskiej infrastruktury. Bydgoskie służby interweniowały kilkukrotnie w związku z powiadomieniami o wandalizmie. 📢 Zdarzenie drogowe na Fordońskiej w Bydgoszczy. Auto na torowisku - zdjęcia Przed godziną 20 na ulicy Fordońskiej w kierunku mostu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy doszło do zdarzenia drogowego, wskutek którego osobowe auto znalazło się na torowisku tramwajowym.

📢 Zawisza Bydgoszcz rozpoczyna przygotowania do sezonu. Nowy trener, nowe otwarcie Zawisza Bydgoszcz w poniedziałkowego popołudnie rozpoczął przygotowania do nowego sezonu w Betlic 3. Lidze. Zespół po raz pierwszy spotkał się z trenerem Adrianem Stawskim, który zastąpił Piotra Kołca.

Kto nie pamięta jej czeskiego akcentu i długich blond włosów? Gabi Gold współprowadziła z Tadeuszem Drozdą program „Herbatka u Tadka”, który emitowany był w TVP2 oraz TV Polonia. Ponadto była i wciąż jest także piosenkarką oraz aktorką. Niestety, w życiu prywatnym przez długi czas spotykały ją nieszczęścia. Zobacz, co robi i jak wygląda obecnie ta czeska gwiazda! 📢 Jak kisić ogórki na zimę? To proste. Zobacz, jak zrobić pyszne ogórki kiszone domowym sposobem Uwielbiasz kiszone ogórki? Zobacz, jak w kilka chwil możesz samodzielnie przygotować ten smakołyk w domu. Poznaj najlepszy przepis na kiszone ogórki i zachowaj smaki lata na długie zimowe miesiące. Sprawdź, jak łatwo możesz kisić ogórki w domu.

📢 Kolejna nowość w ofercie wylotów z Bydgoszczy. Ruszyły regularne rejsy na Majorkę Majorka to kolejny letni kierunek, który dołączył do siatki połączeń regionalnego lotniska. Pierwsi pasażerowie z Kujaw i Pomorza już odkrywają tę majestatyczną wyspę. W niedzielny poranek pasażerowie, którzy wypełnili Boeinga 737-8 należącego do przewoźnika Ryanair Buzz, niemal do ostatniego miejsca, wystartowali do Palmy na swoje wakacje z terminalu Portu Lotniczego Bydgoszcz. 📢 W Samociążku wybrano "Smaki Lata 2024". Wśród laureatek gospodynie z Tryszczyna, Więzowna i Salna Konkurs kulinarny „Smaki Lata” co roku organizowany jest w innej miejscowości gminy Koronowo. W tym sezonie specjałów regionalnej kuchni posmakować mogliśmy w pełnym letników Samociążku. 📢 Chrupiące i złociste placki ziemniaczane z młodych ziemniaków. Robię do nich wyśmienity sos koperkowy. Wypróbuj przepis na szybki obiad Chrupiące i złociste placki ziemniaczane z młodych ziemniaków są idealne na lekki obiad. Dzięki naszym wskazówkom wyjdą idealnie. Zrób do nich wyśmienity sos koperkowy i podaj pyszny posiłek. Wyjaśniamy, jak zrobić pyszne i rumiane placki z młodych ziemniaków.

📢 Alicja Węgorzewska wyglądała prawie jak z baroku! Pojawiła się w gorsecie i błyszczącej sukni z widocznym stelażem Alicja Węgorzewska wraz z Jerzym Snakowskim poprowadzili Galę Finałową 33. Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie. Śpiewaczka operowa zaskoczyła nietypową, nawet jak na tego rodzaju wydarzenie, stylizacją. Miała na sobie połączenie barokowej sukni i elementy współczesnego stroju. Zobacz, jak się prezentowała. 📢 Wyłączenia prądu w Bydgoszczy w pierwszym tygodniu lipca. Zobacz, gdzie zabraknie energii Enea Operator zapowiada tymczasowe wyłączenia prądu nie tylko w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim. W artykule poniżej harmonogram planowanych wyłączeń prądu w pierwszym tygodniu lipca. W artykule wyjaśniamy, czy za przerwę w dostawie prądu należy się odszkodowanie - sprawdź, co mówią przepisy. 📢 Kolejne podejście do sprzedaży dawnej szkoły w Fordonie zakończone fiaskiem. Nie było chętnych Czwarte podejście do sprzedaży budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 9 w Mariampolu zakończyło się niepowodzeniem. Cztery lata temu radni Bydgoszczy wyrazili zgodę na sprzedaż terenu położonego w Fordonie, ale chętnych na zakup wciąż brak.

📢 Spacer "Pies dla Ciebie" w Bydgoszczy. Tak promowano adopcję czworonogów ze schroniska - mamy zdjęcia "Pies dla Ciebie" - pod takim hasłem w niedzielę (30 czerwca) zorganizowany został w centrum Bydgoszczy spacer promujący adopcję czworonogów ze schroniska przy ul. Grunwaldzkiej. Na ulicach miasta można było spotkać wolontariuszy z kilkoma psami. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Skorupski. Bramkarz ma piękną włoską żonę Łukasz Skorupski stał się bohaterem narodowym po meczu Polska-Francja na Euro 2024. Jego fenomenalne interwencje przyczyniły się do otrzymania przez niego odznaczenia dla najlepszego zawodnika meczu. Poza boiskiem, Skorupski cieszy się luksusowym stylem życia.

📢 Astoria Bydgoszcz świętuje 100-lecie. Wielka gala w Operze Nova W sobotnie popołudnie w Operze Nova odbyła się uroczysta gala wieńcząca jubileusz 100-lecia powstania klubu sportowego Astoria Bydgoszcz.

📢 Książulo zrobił reklamę lokalowi w Bydgoszczy Mieszkańcy narzekają na bałagan - zdjęcia Dwa miesiące temu przy ul. Skłodowskiej-Curie 84A otwarto nowy punkt gastronomiczny. Można w nim kupić m.in. różnego rodzaju dania z panierowanym kurczakiem. Nasi Czytelnicy zwrócili uwagę na bałagan panujący na pobliskim trawniku i poinformowali Straż Miejską. 📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 Teresa z serialu "Akacjowa 38" czaruje urodą. 34-letnia Alejandra Meco na prywatnych zdjęciach Pięknie tańczy, uprawia szermierkę i jazdę konno, całkiem nieźle śpiewa - Alejandra Meco, która w serialu "Akacjowa 38" wciela się w rolę Teresy, to bardzo utalentowana artystka. Urodzona w Madrycie aktorka zagrała w blisko 350 odcinkach hiszpańskiej telenoweli, którą mogą oglądać widzowie TVP 2. Jaka jest prywatnie? W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi Meco dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. 📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się jeszcze w serialu. To nie Yaman jest mordercą siostry Seher! Wiedziona uczciwością Seher postanawia, że nie wykorzysta zdjęć przeciwko Yamanowi. Kobieta cały czas nie może wybaczyć mężowi zbrodni, jakiej dokonał. Na jaw zaczyna jednak wychodzić, że to nie Yaman zabił siostrę Seher? W takim razie kto i dlaczego Yaman przyznał się do morderstwa, które nie popełnił? Tego dowiecie się ze streszczeń serialu "Dziedzictwo" w naszej galerii. To wydarzy się w odcinkach po weekendzie! 📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Beata Pruska w letnich stylizacjach - zdjęcia. Była partnerka Wojciechowskiego pozuje w strojach kąpielowych Beata Pruska była partnerką Józefa Wojciechowskiego w 2018 roku, zanim bogaty deweloper poznał swoją obecną ukochaną Patrycję Tuchlińską. Młodsza o 45 lat ekspartnerka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie prezentuje swoją urodę i idealną sylwetkę. Ostatnio można zobaczyć zdjęcia modelki w strojach kąpielowych i innych letnich stylizacjach. 📢 Willa Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego w środku. Wnętrza jak w pałacu - zobacz zdjęcia Luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim.

📢 Patrycja Tuchlińska - luksusowe wakacje. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje.

📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 Związki Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. Te kobiety zawładnęły sercem milionera przed Tuchlińską Szef JW Construction zawsze otaczał się pięknymi i sporo młodszymi kobietami. Jego obecna partnerka, poprzednia i była żona to modelki. Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a jest w centrum zainteresowania mediów głównie przez jego życie prywatne. Zobacz na starych zdjęciach, z kim spotykał się 77-letni dziś deweloper, zanim związał się z pół wieku młodszą modelką Patrycją Tuchlińską.

📢 Omer z serialu Więzień Miłości - Erkan Meric na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z planu i życia prywatnego Turecki aktor Erkan Meric zyskał w Polsce dużą popularność dzięki roli Omera w serialu "Więzień Miłości". Konto aktora na Instagramie śledzi ponad 280 tysięcy osób. Aktor chętnie dzieli się fotografiami - po opublikowanych zdjęciach widać, że jest wielkim miłośnikiem zwierząt. Jaki na co dzień jest Erkan Meric i jak zapamiętaliśmy go z roli Omera w "Więźniu Miłości? Zobacz zdjęcia w galerii powyżej.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Oto piękna Teresa z serialu Akacjowa 38. Tak prywatnie wygląda Alejandra Meco - zobacz zdjęcia Nadchodzące odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się bardzo ciekawie. Duża w tym zasługa nowej bohaterki, czyli Teresy Sierry. Odkąd kobieta pojawiła się w telenoweli, Cayetana nie może spać spokojnie. W rolę serialowej Teresy wciela się piękna Alejandra Meco. Co wiemy o hiszpańskiej aktorce? Zobacz prywatne zdjęcia pięknej 33-latki. 📢 Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń. Waloryzacja emerytur w 2025 roku W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Magda Gessler - tak kiedyś wyglądała. Zdjęcia w prostych włosach i bez burzy blond loków Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej.

📢 Renta Wdowia 2024. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po stracie współmałżonka. Zobacz wyliczenia i przykłady Renta Wdowia 2024 ro rozwiązanie mające wprowadzić istotne zmiany w systemie wsparcia dla osób, które doświadczyły straty współmałżonka. Jest to projekt ustawy, będący obecnie przedmiotem prac w Sejmie, który ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. Przedstawiamy szczegóły projektu oraz przykładowe wyliczenia, które pokazują, jak zmiany mogą wpłynąć na wysokość świadczeń - przykłady wyliczeń znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Tak Agata Duda zaprezentowała się w USA. Zainspiruj się stylizacjami pierwszej damy. To świetne propozycje dla 50-latek Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem przebywa w Stanach Zjednoczonych. Podejrzeliśmy, co zabrała ze sobą do walizki. Bez wątpienia stwierdzamy, że kilka jej stylizacji to prawdziwe wiosenne perełki. Te kreacje możesz założyć i ty na przeróżne okazje, ale i na co dzień. 📢 Rewelacyjne zestawienie kolorystyczne Agaty Kornhauser-Dudy. Do białego garnituru dobrała idealne buty Agata Kornhauser-Duda pojawiła się ostatnio w monochromatycznej stylizacji. Wybór koloru ubrania w przypadku dojrzałych kobiet jest szczególnie ważny. Ten, na który zdecydowała się pierwsza dama, idealnie sprawdza się nie tylko wiosną, ale także jest niezwykle modny i pożądany w szafach pań 50 plus. Warto również zwrócić uwagę na buty żony Andrzeja Dudy. Świetnie sprawdziły się w tym przypadku, zwłaszcza ich kolor.

📢 Agata Kornhauser-Duda spotkała się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami warszawskiego Hospicjum Sióstr Felicjanek Pierwsza dama Agata Kornhauser–Duda gościła w Pałacu Prezydenckim wolontariuszy i przedstawicieli warszawskiego Hospicjum Sióstr Felicjanek im. bł. Hanny Chrzanowskiej. Uczestnicy spotkania opowiedzieli małżonce prezydenta o codziennych aktywnościach podejmowanych na rzecz podopiecznych ośrodka.

📢 Tak wygląda jacht Kulczyka, który został wystawiony na sprzedaż! Cena jachtu Phoenix 2, który odziedziczył Sebastian Kulczyk, oszałamia! Ten jacht należy do najbardziej ekskluzywnych na świecie. Należał wcześniej do Jana Kluczyka, jednego z najbogatszych Polaków. Po jego śmierci odziedziczył go syn miliardera - Sebastian, który wystawił go na sprzedaż za 129 mln euro! Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda jednostka, która tyle kosztuje. 📢 "Helios", Czerwionka-Leszczyny: Kuchenne Rewolucje. Teraz to "Po prostu stołówka" [restauracja zamknięta] Magda Gessler tym razem wybrała się do miejscowości Czerwionka - Leszczyna. Odwiedziła restaurację "Helios" i przeprowadziła tam Kuchenne Rewolucje. Niestety interes nie szedł tak, jakby sobie tego życzyli właściciele. Czy Kuchenne Rewolucje powiodą się?