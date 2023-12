Próbna matura z CKE. Po raz pierwszy w Formule 2023 piszą ją uczniowie 5-letniego technikum

By jak najlepiej młodzież mogła przygotować się do egzaminu dojrzałości, CKE przeprowadza w grudniu test diagnostyczny, czyli tzw. próbną maturę.

Próbna matura bez ocen, tylko w celu informacyjnym i diagnostycznym

- Dla uczniów to przymiarka do tej właściwej matury. Test diagnostyczny przeprowadzany jest bowiem warunkach zbliżonych do obowiązujących na majowym egzaminie. Chcieliśmy, aby młodzież mogła przećwiczyć sobie wszystkie procedury, by wiedziała, jak to w rzeczywistości wygląda - mówi Mirosław Glaza, dyrektor II LO.

Prace sprawdzą nauczyciele, ale oceny nie będą wystawiane.

- Chodzi przede wszystkim o to, aby uczniowie dowiedzieli się, co jeszcze trzeba powtórzyć, co wymaga poprawy - mówi Mirosława Glaza. - Dla nauczycieli to także będzie cenna wskazówka, bo uzyskają informację, które wiadomości i umiejętności uczniów wymagają jeszcze doskonalenia. Po tej próbie nauczyciele omówią z uczniami ich prace.

Do testu diagnostycznego przystąpiło też 110 maturzystów z VII LO w Bydgoszczy.

- Zachęcaliśmy ich do tego, bo to dobra okazja, by mogli zobaczyć, jak pracuje się w reżimie czasowym, jak to wszystko wygląda organizacyjnie - mówi Janusz Kitajgrodzki, dyrektor VII LO. - Wszyscy uczniowie podjęli tę próbę. Przed tym testem przypominaliśmy im też, by w domu zjedli śniadanie, bo chociaż ocen tu nie ma, to zawsze dla nich nowość i stres może się pojawić.