Budowlanka przygotowuje "Szlachetną Paczkę". Pomoc trafi do samotnej mamy z pięciorgiem dzieci [zdjęcia, wideo]

W szkole pełna mobilizacja, trwa już zbiórka darów

- Jest moc i pełna mobilizacja, zatem wszystkie ręce na pokład - mówi Dorota Czechowska. - Na konto Rady Rodziców chętni mogli wpłacać pieniądze na zakup najpotrzebniejszych rzeczy, w tym łóżka piętrowego. Mamy je już zamówione. W szkole trwa też zbiórka darów np. żywności z długim terminem przydatności, słodyczy czy kosmetyków. Zbieramy również artykuły papiernicze i przybory szkolne, bo wszystkie dzieci w tej rodzinie są w wieku szkolnym. Najstarsza z rodzeństwa uczęszcza do szkoły zawodowej, pozostała czwórka do szkoły podstawowej.

Na Kujawach i Pomorzu ponad 200 rodzin czeka jeszcze na darczyńców

W całym województwie kujawsko-pomorskim przez wolontariuszy "Szlachetnej Paczki" odwiedzonych zostało ok. 1390 rodzin.

- Darczyńców ma już blisko 650 rodzin, ale 218 wciąż na nich czeka (stan na 28 listopada) - mówi Monika Kozłowska, koordynatorka "Szlachetnej Paczki" w województwie kujawsko-pomorskim. - Te liczby cały czas się zmieniają, ponieważ historie rodzin publikowane są niemalże każdego dnia.

"Szlachetna Paczka” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. To mądra pomoc. Idea jest taka, by oferować wsparcie dające po prostu impuls do pozytywnej zmiany. Chodzi o to, aby ludzie, do których trafia pomoc, w konsekwencji sami zaczęli radzić sobie z trudnościami życiowymi.