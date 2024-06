Prasówka 30.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy zakład Tabemax otwarty w Białych Błotach. Minimum 100 dodatkowych miejsc pracy!”?

Prasówka 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy zakład Tabemax otwarty w Białych Błotach. Minimum 100 dodatkowych miejsc pracy! Nowoczesny zakład i magazyn otworzyła w Białych Błotach rodzinna firma Tabemax - 28 czerwca. Dzięki tej wartej ok. 25 mln zł inwestycji, zwiększy swoje moce produkcyjne i zatrudni wielu nowych pracowników.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Skorupski. Bramkarz ma piękną włoską żonę Łukasz Skorupski stał się bohaterem narodowym po meczu Polska-Francja na Euro 2024. Jego fenomenalne interwencje przyczyniły się do otrzymania przez niego odznaczenia dla najlepszego zawodnika meczu. Poza boiskiem, Skorupski cieszy się luksusowym stylem życia. 📢 To musi zapewnić tobie pracodawca podczas upałów. Oto punkty z Kodeksu Pracy [30.06.2024] W okresie letnich upałów, kiedy temperatury często przekraczają 30 stopni Celsjusza, pracodawcy stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niezależnie od tego, czy praca odbywa się na zewnątrz, jak na budowach i przy remontach dróg, czy w pomieszczeniach biurowych, upał może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i samopoczucia pracowników.

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niemądre rasy psów - lista i znaczenie ras. Te psy uznaje się za najmniej inteligentne [30.06.2024] Wyróżnia się nawet 300 psich ras. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale i charakterem czy predyspozycjami. Badacze psich zachowań zauważyli, że niektóre psie rasy są bardziej inteligentne. A które psie rasy uznawane są za najmniej mądre? Sprawdziliśmy. Zobaczcie, jakie rasy czworonogów nie zalicza się do najinteligentniejszych.

📢 "Akacjowa 38" - to wydarzy się na początku lipca - streszczenia. Będą kolejne przerwy w emisji serialu [30.06.2024] Niebawem w serialu "Akacjowa 38": W ostatniej chwili przed egzekucją Martin zostaje ułaskawiony przez królową. Cayetana zapewnia wdowę po sekretarzu Olivie, że fundacja będzie wypłacać jej rentę. Relacje między inspektorem Mauro a Humildad robią się napięte... Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" - streszczenia odcinków, które będą wyemitowane na początku lipca zamieszczamy w galerii. 📢 Horoskop ogólny na lipiec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, zdrowie, pieniądze [30.06.2024] Ryby powinny bardziej zadbać o zdrowie, Strzelce mają szanse na miłość, jeśli same się na nią otworzą, a Baran może mieć spore problemy finansowe, jeśli nadal będzie wyrzucał pieniądze w błoto. Oto horoskop na lipiec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, pieniądze, zdrowie - sekrety losu zdradza Wróżka Roma.

📢 Tak wygląda willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim. Dom Józefa Wojciechowskiego i partnerki [30.06.2024] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Gwara kujawska - tak mówiono kiedyś na Kujawach. Jest podobna do gwary poznańskiej [30.06.2024] O czystej gwarze kujawskiej możemy mówić w kontekście języka używanego na Kujawach przed pierwszym rozbiorem Polski. 5 sierpnia 1772 r. zostały zawarte w Petersburgu trzy identyczne traktaty, zgodnie z którymi trzy mocarstwa ‒ Rosja, Prusy i Austria ‒ dokonały I rozbioru Polski. Zmiany terytorialne bezpośrednio wpłynęły na lokalnie stosowaną gwarę, w tym kujawską. Poniżej słowniczek gwary kujawskiej. Znasz te słowa?

📢 Gizem Arikan z serialu "Zranione ptaki" wzięła ślub! Zobacz jak wyglądała tego dnia [30.06.2024] Gizem Arıkan, która w tureckiej telenoweli "Zranione ptaki" zagrała pierwszoplanową rolę Meryem wyszła za mąż. 31-letnia aktorka wyglądała przepięknie - założyła prostą białą suknię z koronkowymi elementami oraz bardzo długi welon. Jak donoszą tureckie media, miesiąca miodowego nie będzie - aktorka latem ma sporo pracy... 📢 Anna Gzyra z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. "Świetna figura, wyglądasz rewelacyjnie!" [30.06.2024] Anna Gzyra-Augustynowicz to polska aktorka, której niezwykłą popularność przyniosła rola Sylwii Okońskiej w serialu "M jak miłość". Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie. Zamieszcza tu zdjęcia dokumentujące jej życie prywatne i zawodowe. Wśród nich są też bardzo śmiałe fotografie. Zobaczcie Annę Gzyrę z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach.

📢 Laura Michnowicz - metamorfoza po latach. Tak dziś wygląda była żona biznesmena Józefa Wojciechowskiego [30.06.2024] Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Jego była żona po rozwodzie zmieniła wizerunek, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę. 📢 Pamela Anderson bez grama makijażu - tak wygląda. Dawniej seksbomba, teraz stawia na naturalność [30.06.2024] Pamela Anderson na świecie zasłynęła rolą seksownej ratowniczki w serialu "Słoneczny patrol". Aktorka kojarzyła się opinii publicznej głównie z wyzywającym stylem i operacjami plastycznymi. Obecnie stawia jednak na zupełnie inny wizerunek. Jej makijaż jest delikatniejszy lub nie ma go wcale, ubiera się skromnie. Zobacz, jak zmieniła się Pamela Anderson!

📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [30.06.2024] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu. 📢 Takie emerytury wpływają na konto policjantów-emerytów w 2024 roku. Oto ile dostają [30.06.2024] Policjanci należą do grupy zawodów uprzywilejowanych jeśli chodzi o świadczenia emerytalne. Ze względu na trudne warunki pracy mogą oni przejść na emeryturę już po 25 latach służby. W 2023 roku na emeryturę przeszło blisko 8 tys. policjantów. Sprawdzamy, ile wynoszą emerytury policjantów-emerytów w 2024 roku. Mamy przykłady od emerytów.

📢 Taro Emir Tekin, czyli Kaya z telenoweli "Złoty chłopak". Jego mamę dobrze kojarzycie z innego serialu [30.06.2024] Tarık "Taro" Emir Tekin to aktor znany polskim widzom z serialu "Złoty chłopak". Zanim zaczął grać w serialach uczył się aktorstwa na Wyspach Brytyjskich. Taro Emir Tekin to syn dobrze znanej miłośnikom tureckich seriali Şevval Sam, która w telenoweli "Zakazany owoc" wciela się w rolę przebiegłej Ender. Co wiemy o Tarıku Emirze Tekinie? Zobacz jego prywatne zdjęcia w galerii i przeczytaj najważniejsze informacje. 📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [30.06.2024] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników.

📢 Renta wdowia 2024 - zasady. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po śmierci współmałżonka - wyliczenia [30.06.2024] Jeszcze w 2024 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie tzw. renty wdowiej. Świadczenie ma na celu finansowe wsparcie osób, które straciły współmałżonka. Ostateczny kształt projektu ustawy jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie, ale wiele wskazuje na to, że renta wdowia będzie wprowadzana stopniowo w tzw. modelu kroczącym. O co chodzi i co to oznacza dla przyszłych świadczeniobiorców? Przygotowaliśmy szacunkowe wyliczenia tego, ile w 2024 roku może wynieść renta wdowia. 📢 Tak się skończy 2. sezon serialu "Złoty chłopak". Uwaga - czytasz na własną odpowiedzialność! [30.06.2024] W Turcji zbliża się koniec 2. sezonu serialu "Złoty chłopak". Historia miłości Seyran i Ferita cieszy się dużą oglądalnością, dlatego producenci potwierdzili, że powstanie trzeci sezon. Nowe odcinki już od września. Czy w Polsce TVP również wyemituje dalsze losy bohaterów serialu "Złoty chłopak"? Wszystko wskazuje na to, że tak. W naszej galerii zdradzamy, co teraz dzieje się w odcinkach emitowanych w Turcji. Uwaga - czytasz te spoilery na własną odpowiedzialność.

📢 O tyle wzrosną emerytury w 2025 roku. Taka ma być waloryzacja - podano wstępny wskaźnik [30.06.2024] Wiemy, o ile mają wzrosnąć emerytury w 2025 roku. Rząd podał prognozowany wskaźnik. Zobacz, jaka podwyżka czeka emerytów od 1 marca 2025. 📢 Serial "Dziedzictwo" - wiemy, co wydarzy się w lipcu. Seher chce wykończyć Yamana [30.06.2024] Seher chce się pozbyć Yamana ze swojego życia. Dostarczy dowody, które pozwolą go aresztować. Yaman nie może znieść nienawiści, jaką okazuje mu Seher. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo"? W galerii zamieszczamy nowe streszczenia - sprawdź, co zobaczymy w odcinkach, które TVP 1 pokaże do 9 lipca. Telenowela "Dziedzictwo" emitowana jest od poniedziałku do piątku o 16.05.

📢 Syn Małgorzaty Ostrowskiej. Tak wygląda dziś Dominik Ostrowski - zobaczcie zdjęcia w dredach! [30.06.2024] Małgorzata Ostrowska to topowa polska piosenkarka, która wspaniale realizowała się zarówno jako wokalistka Lombardu, jak i w trakcie swojej kariery solowej. Ma jedynego syna, który jest na wszystkich jej koncertach. Gra bowiem w jej zespole na gitarze. Zobaczcie, jak dziś wygląda Dominik Ostrowski, syn Małgorzaty Ostrowskiej.

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w tym tygodniu. Zakrwawiona odcięta głowa z łóżku Hattuce! [30.06.2024] W czerwcu z uwagi na Euro 2024 czekały nas przerwy w emisji tureckiego serialu. Serial jednak wraca do ramówki. Mamy streszczenia nowych odcinków "Złotego chłopaka". To wydarzy się w serialu jeszcze w tym tygodniu: Suna żąda rozwodu. Ferit się dowiaduje, że Orhan wychodzi z więzienia. Serter przetrzymuje Pelin siłą w swoim domu. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu! 📢 Horoskop miłosny na lipiec 2024. Te znaki zodiaku trafi strzała Amora! [30.06.2024] Przed nami lato pełne miłości! Oto horoskop na lipiec 2024. Te znaki zodiaku odnajdzie uczucie jeszcze w te wakacje. Wakacyjny romans, dawny znajomy, przyjaciel kryjący się ze swoimi uczuciami, a wreszcie ktoś nowy? To będzie przełomowy czas. Oto horoskop na lipiec 2024. Zobaczcie, którym znakom zodiaku będzie powodzić się w życiu uczuciowym.

📢 Horoskop zdrowotny na lipiec 2024. Te znaki zodiaku powinny zadbać o zdrowie [30.06.2024] Nieleczona alergia, kontuzja, problemy z zatokami. Lipiec 2024 oprócz pięknej pogody, może przynieść niektórym znakom zodiaku trochę zmartwień. Te znaki zodiaku powinny zadbać o swoje zdrowie. Szczegóły Wróżka Roma zdradza w naszej galerii.

📢 Horoskop finansowy na lipiec 2024. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy finansowe [30.06.2024] Fortuna kołem się toczy. Lipiec 2024 będzie przełomowy w sferze miłosnej dla wielu znaków zodiaku. Niestety to będzie też okres, w którym niektóre znaki zodiaku będą borykać się z problemami. Zła inwestycja, zapomniana rata, nagłe wydatki na auto. To nie będzie łatwy czas. Oto horoskop finansowy Wróżki Romy na lipiec 2024. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy z pieniędzmi. 📢 Waloryzacja emerytury - nowe wyliczenia zysku na rękę. Szykują się duże podwyżki [30.06.2024] Wszystko wskazuje na to, że drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Wszystko z uwagi na malejącą inflacje. Ministerstwo Finansów przyjęło propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy w 2025 roku. Mamy wyliczenia świadczeń na rękę!

📢 Córka Beaty Kozidrak - tak wygląda dziś Katarzyna Pietras. Talent odziedziczyła po mamie [30.06.2024] Katarzyna Pietras do starsza córka Beaty Kozidrak, słynnej polskiej piosenkarki, która zaśpiewała tak wielkie hity jak: "Co mi panie dasz", "Nie ma wody na pustyni", "Jezioro szczęścia" czy "Biała armia". Katarzyna Pietras jest w ciągłym kontakcie z mamą. Ma piękny głos. Śpiewa w jej chórkach. Zobaczcie, jak dziś wygląda córka Beaty Kozidrak. 📢 Paulina Smaszcz-Kurzajewska na gorących zdjęciach z wakacji. "Kobieta petarda" zachwyca figurą! [30.06.2024] "Kobieta petarda" zachwyca figurą! Paulina Smaszcz, była żona Macieja Kurzajewskiego, właśnie opublikowała gorące zdjęcia z wakacji. 51-letnia dziennikarka chwali się figurą, którą mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Zobaczcie sami! Paulina Smaszcz kusi ciałem na zdjęciach z wakacji!

📢 Zucchiolo - nowe warzywo na polskim rynku. Co to jest i jakie ma właściwości? Tak wpływa na zdrowie [30.06.2024] Zucchiolo to stosunkowo nowe warzywo hybrydowe, które niedawno pojawiło się na rynku. Jest to krzyżówka ogórka i cukinii, zaprojektowana tak, aby być wszechstronnym w kuchni. To unikalne warzywo można spożywać na surowo, jak ogórek, lub gotować, jak cukinię, co daje szerokie możliwości kulinarne. W artykule więcej informacji o zucchiolo, a w galerii zdjęć informujemy, jak zucchiolo działa na organizm.

📢 To ona zagrała Seher w serialu "Dziedzictwo". Jej rozstanie z telenowelą zaskoczyło widzów [30.06.2024] Sıla Türkoğlu przez dwa sezony wcielała się w pierwszoplanową rolę kobiecą w serialu "Dziedzictwo". Jako Seher zyskała sporą popularność w Turcji. Jej odejście z serialu już po drugim sezonie było dużym zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i producentów... Jaka na co dzień jest Sıla Türkoğlu? Co o niej wiemy? W galerii zamieszczamy zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Akacjowa 38 - plan emisji odcinków w czasie Euro. Królowa okaże łaskę przed egzekucją [30.06.2024] Telenowela "Akacjowa 38" emitowana jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45, ale w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2024 serial będzie nadawany z przerwami. Poniżej harmonogram emisji najbliższych odcinków, a w galerii streszczenia epizodów, które będzie można zobaczyć w najbliższych dniach.

📢 Pensja minimalna 2025 - ta kwota ma obowiązywać w przyszłym roku [30.06.2024] W połowie czerwca poznaliśmy propozycję rządu w kwestii podwyżki płacy minimalnej na 2025 rok. Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, płaca minimalna powinna od stycznia 2025 roku wzrosnąć o 7,6 proc. Wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie teraz przedmiotem negocjacji pracodawców i związkowców. Ile wyniesie minimalna płaca, jeśli propozycja na poziomie 7,6 proc. się utrzyma?

📢 Dzięki tym trikom paznokcie będą zdrowe i mocne. Mamy porady kosmetyczek [30.06.2024] Zdrowe i mocne paznokcie wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Stosowanie właściwych preparatów, dbanie o dietę, jak również unikanie szkodliwych czynników sprawi, że będziesz cieszyć się zadbanymi pazurkami przez długi czas! 📢 Minimalna emerytura na rękę. Tyle netto musi teraz płacić ZUS emerytom [30.06.2024] Sprawdź, ile wynosi obecnie minimalna emerytura w Polsce. Ile na rękę (minimum) musi płacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych po waloryzacji emerytur w 2024 roku? Z materiału dowiesz się również, kto dostanie czternastkę w pełnym wymiarze (świadczenie będzie wypłacane we wrześniu, a jego wysokość równa się minimalnej emeryturze).

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner zachwyca urodą i doskonałą figurą. Pokazała też najnowszy tatuaż [30.06.2024] Joanna Garbos, to córka znanej piosenkarki Teresy Werner, o której już pisaliśmy. Pani Joanna przyciąga uwagę nie tylko swoją urodą i figurą, ale także kadrami ze swoich podróży, którymi dzieli się z fanami na swoim profilu na Instagramie. Niedawno Joanna Garbos wrzuciła fotkę, na której można zobaczyć jej najnowszy tatuaż - jaskółkę. To zdjęcie oraz inne najnowsze fotki znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Apoloniusz Tajner- zdjęcia po odchudzaniu. Zobaczcie tę metamorfozę! [30.06.2024] Apoloniusz Tajner, działacz sportowy i polityk, a przede wszystkim były szkoleniowiec reprezentacji Polski w skokach narciarskich oraz były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w tym roku kończy 70 lat. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że dawny trener Adama Małysza wyraźnie odmłodniał, a przede wszystkim schudł. Jak teraz wygląda Apoloniusz Tajner ze swoją młodszą o 36 lat żoną, a także jaką ma receptę na świetną kondycję - piszemy o tym niżej i w naszej galerii.

📢 Pippi Langstrumpf ma już 64 lata! Tak wygląda grającą ją Inger Nilsson - ludzie ją uwielbiają [30.06.2024] Inger Nilsson, aktorka ze Szwecji, miała 9 lat, gdy zagrała Pippi Langstrumpf, kultową postać w filmach opartych na powieści Astrid Lindgren. Rudowłosą, niezależną i silną dziewczynkę pokochały miliony widzów na całym świecie, w tym także w Polsce. Co dziś robi i jak teraz wygląda Inger Nilsson? Od kultowej serii o Pippi minęło przecież ponad pół wieku! 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [30.06.2024] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Wyjątkowe zdjęcia Bydgoszczy. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie 100 lat Ostatnie lata to czas wielkich inwestycji w Bydgoszczy. Wiele miejsc zmieniło się nie do poznania, a niektóre budynki zniknęły na zawsze. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądało miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentujemy zdjęcia Bydgoszczy z lat 1920-39. 📢 Dawid Żydlewski - młody bydgoszczanin za kółkiem. Prędkość aut dochodzi do 230 km/h W motorsporcie zakochał się w wieku 9 lat, w dorobku ma już m.in. kartingowe wicemistrzostwo kraju. Od czerwca ściga się samochodem po włoskich torach. Na tym nie zamierza jednak poprzestać. 📢 Weekend w Bydgoszczy - sprawdź, co się będzie się działo w dniach 28-30 czerwca 2024. Oto najciekawsze wydarzenia Koncerty, spektakle, edukacyjne spacery i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję przebierać w różnych propozycjach. Więcej informacji o wydarzeniach planowanych w dniach 28-30 czerwca w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii.

📢 Książulo zrobił reklamę lokalowi w Bydgoszczy Mieszkańcy narzekają na bałagan - zdjęcia Dwa miesiące temu przy ul. Skłodowskiej-Curie 84A otwarto nowy punkt gastronomiczny. Można w nim kupić m.in. różnego rodzaju dania z panierowanym kurczakiem. Nasi Czytelnicy zwrócili uwagę na bałagan panujący na pobliskim trawniku i poinformowali Straż Miejską. 📢 Agenci i szpiedzy. Bydgoszcz centrum kontrwywiadu wojskowego W Bydgoszczy ma powstać inspektorat służby kontrwywiadu wojskowego. Rozmowy są zaawansowane. To dobry znak, zwłaszcza że Bydgoszcz – biorąc pod uwagę jej przedwojenną historię - jest nazywana „centrum kontrwywiadu” II RP. 📢 Brzózki niedaleko Bydgoszczy. Tak wygląda najbardziej artystyczna wieś w Kujawsko-Pomorskiem! Brzózki - drugiej tak artystycznej wsi w Kujawsko-Pomorskiem nie znajdziecie. Najbliżej stąd do Szubina, stolicy gminy - zaledwie 11 km, niedaleko do Bydgoszczy - ok. 30, oraz Żnina - 36 km.

📢 Nawałnica w Chełmnie. Miasto zalane. Osoba uwięziona w aucie pod dawnym wiaduktem. Zdjęcia Nawałnica przeszła w piątek po południu (28.06.2024) przez Chełmno. Wiele miejsc w mieście jest zalanych. 📢 100. mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Natalia Kaczmarek i Pia Skrzyszowska zrobiły swoje. Zdjęcia, wyniki Wydarzeniem drugiego dnia 100. mistrzostw Polski w lekkoatletyce rozgrywanych na stadionie Zawiszy Bydgoszcz był bieg na 400 m kobiet z Natalią Kaczmarek. Emocje były też w biegu na 100 m przez płotki z Pią Skrzyszowską. Ciekawie było w biegach mężczyzn na 200 m , 400 m i 110 metrów przez płotki. W pojedynku młociarzy Paweł Fajdek lepszy od Wojciecha Nowickiego. 📢 Maksymilian Pawełczak mistrzem świata w klasie 250cc! Młody żużlowiec Abramczyk Polonii Bydgoszcz wygrał SGP3! Ogromny sukces Maksymiliana Pawełczaka z Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Reprezentant Polski zwyciężył w FIM Speedway Grand Prix 3 (klasa 250cc) i zdobył tytuł mistrza świata! Zawody odbyły się w piątek na torze w Gorzowie Wielkopolskim. To największy sukces w karierze młodego bydgoskiego żużlowca!

📢 W Bydgoszczy trwa Festiwal Początek Sezonu. W piątek wśród gości pojawili się m.in. Michał Rusinek i Robert Więckiewicz Po czwartkowym otwarciu Festiwalu Początek Sezonu w Bydgoszczy, w piątek (28 czerwca) wydarzenie rozkręciło się na dobre. W Młynach Rothera odbyło się spotkanie literackie z udziałem Michała Rusinka i Olgi Drendy, a w Miejskim Centrum Kultury debata, w której wziął udział Robert Więckiewicz. 📢 Uwaga na utrudnienia pod Bydgoszczą. W sobotę od rana planowana jest blokada! 29 czerwca od godz. 7.45 planowana jest blokada DK 25 na wysokości węzła drogowego Tryszczyn – informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. Protestować chcą przewoźnicy.

📢 Agresywny kierowca autobusu w Bydgoszczy? Co wydarzyło się na pętli w Myślęcinku? Trwa śledztwo w sprawie incydentu, do którego doszło w autobusie na końcowym przystanku w Myślęcinku w Bydgoszczy. Od opinii biegłych zależy, za jaki czyn odpowie kierowca, który - wynika ze wstępnych ustaleń - miał użyć siły wobec jednego z pasażerów. W MZK trwa również postępowanie wewnętrzne w tej sprawie.

📢 Wypadek na drodze Bydgoszcz - Inowrocław. Czołowe zderzenie aut osobowych. Zginęła kobieta 28 czerwca 2024 r. o godz. 13.57 straż pożarna została wezwana do poważnego wypadku na drodze krajowej 25 w powiecie inowrocławskim. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba. 📢 Na budowie w Bydgoszczy zawalił się strop. Ucierpiało dwóch pracowników W piątek (28 czerwca) w południe doszło do wypadku na budowie przy ul. Dobrzyńskiej w Bydgoszczy. Dwóch mężczyzn odniosło obrażenia. Trwa wyjaśnianie przyczyny tego zdarzenia. 📢 Ile kosztują wakacje 2024 w Chorwacji? Zdrożały czy potaniały? Sprawdź aktualne ceny noclegów, paliwa, all inclusive Analiza cen w Chorwacji na wakacje 2024, opublikowana na kanale YouTube Prawdziwa Chorwacja, wzbudziła ogromne zainteresowanie internatów. Ile trzeba obecnie zapłacić za nocleg, wyżywienie, paliwo czy wstęp do atrakcji w Chorwacji? Jakie są ceny wypoczynku all inclusive dla całej rodziny? Czy Chorwacja jest teraz droższa czy tańsza niż w zeszłym roku? Lepiej sprawdź, zanim zaplanujesz urlop nad Adriatykiem!

📢 Co z drogami dojazdowymi do Akademii Muzycznej i remediacją sąsiedniego terenu? Przejeżdżając przez ul. Kamienną na odcinku od Sułkowskiego do Gdańskiej w Bydgoszczy nie sposób nie zauważyć powstającego w sąsiedztwie imponującego gmachu Akademii Muzycznej. Inwestycja przebiega zgodnie z planem, ale w miejscu na razie utknęła kwestia dróg dojazdowych do kampusu.

📢 "Kamienna 5" w Bydgoszczy. Uwaga - w niedzielę (30 czerwca) będą utrudnienia W niedzielę (30 czerwca) w Bydgoszczy odbędzie się bieg „Kamienna 5". W związku z wydarzeniem kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. 📢 Grzegorz Mielec - tak teraz wygląda. Od czasów Big Brothera zmienił się nie do poznania Grzegorz Mielec był uczestnikiem pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Program opuścił dosyć szybko, jednak widzom zapadł w pamięci za sprawą głośnego romansu z Karoliną Pachniewicz w domu Wielkiego Brata. Jak potoczyła się kariera Grzegorza Mielca po udziale w Big Brotherze? Zobacz, jak dziś wygląda i czym zajmuje się Grzegorz Mielec.

📢 Żona Jakuba Błaszczykowskiego - tak się zmieniła. Zobaczcie, jaką przeszła metamorfozę Agata Błaszczykowska jest żoną Jakuba Błaszczykowskiego, wybitnego polskiego piłkarza, reprezentanta kraju, kapitana drużyny. W odróżnieniu od wielu innych partnerek polskich piłkarzy, unika mediów i nie jest aktywna w mediach społecznościowych. Co wiemy o żonie Jakuba Błaszczykowskiego? Zobaczcie, jak przez lata zmieniła się Agata Błaszczykowska. 📢 Karolina Bielawska - tak wygląda w środku jej dom. Tak żyje Miss World 2022 Karolina Bielawska to Miss Polonia 2019 i Miss World 2022. Cały czas jest urzędującą Miss Świata, więc ma mnóstwo obowiązków w różnych częściach naszego globu. Na krótko wróciła do Polski, spotkała się z rodziną i przyjaciółmi oraz pokazała swój rodzinny dom w Łodzi. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza. 📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 Przy tych schorzeniach warto jeść maliny. Mają one wyjątkowe właściwości Maliny to wyjątkowo delikatne i wrażliwe owoce. To jednak bardzo smaczny i bogaty w wartości odżywcze owoc, który idealnie nadaje się do deserów ale nie tylko. Aktualnie maliny dostępne są niemal przez cały rok, jednak najsmaczniejsze odmiany są dostępne w sezonie letnim między czerwcem a wrześniem. Zobaczcie jakie zalety ma jedzenie malin. 📢 Teresa z serialu "Akacjowa 38" czaruje urodą. 34-letnia Alejandra Meco na prywatnych zdjęciach Pięknie tańczy, uprawia szermierkę i jazdę konno, całkiem nieźle śpiewa - Alejandra Meco, która w serialu "Akacjowa 38" wciela się w rolę Teresy, to bardzo utalentowana artystka. Urodzona w Madrycie aktorka zagrała w blisko 350 odcinkach hiszpańskiej telenoweli, którą mogą oglądać widzowie TVP 2. Jaka jest prywatnie? W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi Meco dzieli się z fanami w mediach społecznościowych.

📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać! 📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. One nadają się do mieszkania z dziećmi i osobami starszymi - lista Cudowne czworonogi, obok których nie można przejść obojętnie! Pieski nie bez powodu uznawane są za najlepszych przyjaciół ludzi. Są lojalne, troskliwe, a także bardzo mądre. Niektóre rasy psów wyróżniają się szczególną inteligencją. Zobacz w naszej galerii, które rasy psów są najmądrzejsze.

📢 Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę Będą kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2024 roku? Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłoby skorzystać kilkaset tysięcy emerytów. Mowa o osobach, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku. Jak podaje ZUS, miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby nawet ok. 1200 zł! 📢 To dzieje się z organizmem, kiedy jesz czereśnie - do lipca warto po nie sięgnąć. Komu mogą szkodzić? Czereśnie to jedne z najbardziej soczystych i słodkich owoców, które cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Obecnie trwa sezon na czereśnie, który w Polsce przypada na czerwiec i lipiec. W tym czasie owoce są najłatwiej dostępne i najbardziej soczyste. Zobacz, dlaczego warto sięgnąć po te owoce, jak one wpływają na zdrowie oraz kto i dlaczego powinien ich unikać.

📢 Te psy są najbardziej inteligentne - najszybciej je wytresujesz. Mamy listę ras Podobnie jak ludzie, tak i psy (jak i inne zwierzęta) różnią się między sobą wieloma cechami, w tym także inteligencją i szybkością uczenia się. W artykule znajdziesz informacje o czworonogach, które charakteryzują się największą inteligencją - te psiaki najłatwiej jest wytresować.

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Beata Pruska w letnich stylizacjach - zdjęcia. Była partnerka Wojciechowskiego pozuje w strojach kąpielowych Beata Pruska była partnerką Józefa Wojciechowskiego w 2018 roku, zanim bogaty deweloper poznał swoją obecną ukochaną Patrycję Tuchlińską. Młodsza o 45 lat ekspartnerka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie prezentuje swoją urodę i idealną sylwetkę. Ostatnio można zobaczyć zdjęcia modelki w strojach kąpielowych i innych letnich stylizacjach. 📢 Willa Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego w środku. Wnętrza jak w pałacu - zobacz zdjęcia Luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim. 📢 Patrycja Tuchlińska - luksusowe wakacje. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje.

📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 Związki Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. Te kobiety zawładnęły sercem milionera przed Tuchlińską Szef JW Construction zawsze otaczał się pięknymi i sporo młodszymi kobietami. Jego obecna partnerka, poprzednia i była żona to modelki. Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a jest w centrum zainteresowania mediów głównie przez jego życie prywatne. Zobacz na starych zdjęciach, z kim spotykał się 77-letni dziś deweloper, zanim związał się z pół wieku młodszą modelką Patrycją Tuchlińską.

📢 Zabawki PRL z lat 70. i 80. poszukiwane przez kolekcjonerów - ceny, zdjęcia. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić Pamiętasz, czym bawiły się kiedyś dzieci, które wychowywały się w czasach PRL-u? Niektóre z tych zabawek osiągają dziś zawrotne ceny. Grzybobranie, Młody Konstruktor, Mały Chemik, bierki, Flipper, Mózg, celuloidowe lalki, pluszaki z kultowych bajek, resoraki, blaszane bączki. Tych unikatowych szczególnie poszukują kolekcjonerzy. Warto poszperać w piwnicach i na strychach. Kartony ze starociami mogą kryć prawdziwe skarby. Oto zdjęcia i aktualne ceny zabawek PRL. 📢 Taka rasa psa najlepiej pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz listę Wróżki Romy Każdej rasie psa można przypisać konkretne cechy charakteru. Niektóre są bardziej wierne i oddane, inne charakteryzują się indywidualizmem. Mamy psy ceniące spokojny tryb życia, inne uwielbiają wieczne zabawy i są w ciągłym ruchu. Zastanawialiście się kiedyś, które rasy będą najlepiej pasować do cech przypisywanych znakom zodiaku? Oto zestawienie 10 takich ras.

📢 Omer z serialu Więzień Miłości - Erkan Meric na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z planu i życia prywatnego Turecki aktor Erkan Meric zyskał w Polsce dużą popularność dzięki roli Omera w serialu "Więzień Miłości". Konto aktora na Instagramie śledzi ponad 280 tysięcy osób. Aktor chętnie dzieli się fotografiami - po opublikowanych zdjęciach widać, że jest wielkim miłośnikiem zwierząt. Jaki na co dzień jest Erkan Meric i jak zapamiętaliśmy go z roli Omera w "Więźniu Miłości? Zobacz zdjęcia w galerii powyżej. 📢 Pensja minimalna netto w lipcu 2024 - za kilka dni podwyżka. Co czeka nas w przyszłym roku? Od lipca rośnie płaca minimalna w Polsce. Najniższe wynagrodzenia podniesione zostaną drugi raz w tym roku. W artykule piszemy ile w drugiej połowie 2024 roku wynosić będzie pensja minimalna w Polsce oraz o ile (prawdopodobnie) wzrośnie minimalne wynagrodzenie od 2025 roku - rząd przedstawił już swoją propozycję w tym zakresie.

📢 To wydarzy się w czerwcu i na początku lipca w seriali Akacjowa 38. Justo i Manuela chcą odzyskać córkę! W najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38": Justo niebawem oznajmi Manueli, iż wie, że byli małżeństwem. Domyśla się, obserwując zachowanie Manueli, że Adriana jest ich córką, Inocencją. Cayetana zdradzi Germanowi, iż Manuela jest żoną don Justa. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38". Zamieszczamy streszczenia na dwa tygodnie (do 4 lipca 2023). 📢 Kibice na meczu Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Wilki Krosno. Humory dopisywały! Mamy zdjęcia z trybun Kolejne wysokie zwycięstwo na swoim torze zanotowała bydgoska drużyna. Kibice mieli powody do zadowolenia.

📢 Magda Gessler w młodości. Tak wyglądała gwiazda Kuchennych Rewolucji - była zniewalającą pięknością! Magda Gessler to niekwestionowany autorytet kulinarny i jedna z barwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" od lat zachwyca wymyślnymi strojami, bujną fryzurą i charyzmą, która przysporzyła jej spore grono fanów. Nie wszyscy wiedzą, że w młodości zachwycała urodą, a jej życie miłosne jest świetnym materiałem na film!

📢 Tak mieszka i żyje Maria Niklińska - prywatne zdjęcia. Córka Jolanty Fajkowskiej ma już 40 lat Maria Niklińska to córka znanej dziennikarki i prezenterki telewizyjnej Jolanty Fajkowskiej. Ze szklanym ekranem związana jest od najmłodszych lat. Dziś Maria Niklińska to aktorka i piosenkarka. Skończyła 40 lat, choć w rozmowach nierzadko podkreśla się, że wcale na tyle nie wygląda. Maria urodę odziedziczyła po pięknej mamie, Jolancie. Swoje atuty, talent, wykorzystuje do ciągłego rozwijania artystycznej kariery. Tak mieszka i żyje Maria Niklińska - zobacznie jej prywatne zdjęcia w naszej galerii. 📢 Ender z serialu "Zakazany owoc" ma piękny głos. Posłuchaj jak śpiewa Şevval Sam i zobacz jej kreacje! Şevval Sam znana jest polskim miłośnikom seriali głównie jako Ender z serialu "Zakazany owoc". To jednak również bardzo utalentowana wokalistka, która zachwyca pięknym głosem. Co wiemy o gwieździe telenoweli "Yasak Elma"? Poniżej przeczytasz najważniejsze informacje na jej temat. Posłuchaj jak śpiewa i zobacz w galerii, w jakich kreacjach pojawia się na scenie.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Oto piękna Teresa z serialu Akacjowa 38. Tak prywatnie wygląda Alejandra Meco - zobacz zdjęcia Nadchodzące odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się bardzo ciekawie. Duża w tym zasługa nowej bohaterki, czyli Teresy Sierry. Odkąd kobieta pojawiła się w telenoweli, Cayetana nie może spać spokojnie. W rolę serialowej Teresy wciela się piękna Alejandra Meco. Co wiemy o hiszpańskiej aktorce? Zobacz prywatne zdjęcia pięknej 33-latki.

📢 Magda Gessler - tak kiedyś wyglądała. Zdjęcia w prostych włosach i bez burzy blond loków Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej. 📢 Telenowela "Akacjowa 38" - ta informacja wstrząśnie inspektorem. Mamy nowe streszczenia Przeczytaj, co wydarzy się do połowy czerwca w serialu "Akacjowa 38". Teresa w ostrych słowach odmawia Humildad asystowania jej na ślubie. Victor zgadza się na ogłoszenie, że jest synem Leandra. Do inspektora Mauro dociera dramatyczna wiadomość dotycząca jego narzeczonej. Co jeszcze się wydarzy? Nowe streszczenia telenoweli "Akacjowa 38" zamieszczamy w galerii.

📢 Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ma nową miłość - zdjęcia. Jej wybranek jest z Ukrainy Monika Miller - influencerka, fotomodelka, aktorka znana z serialu "Gliniarze", a także wnuczka byłego premiera Polski, Leszka Millera, jest zakochana. Wybrankiem jej serca jest pochodzący z Ukrainy Pavlo Moskalenko, zajmujący się modelingiem i muzyką elektroniczną. Para myśli o wspólnej przyszłości, ślubie i dzieciach. Zobaczcie, jak wyglądają zakochani Monika i Pavlo - ich zdjęcia pokazujemy w galerii.

📢 Monica Bellucci kończy 60 lat i ma w sobie seksapil - zdjęcia. Tak się zmieniała przez lata Monica Bellucci kończy w tym roku 60 lat i nadal zachwyca. To jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych kobiet na świecie, ikona włoskiego kina, symbol kobiecej zmysłowości. Mówi się, że jest jak wino, czas jest dla niej łaskawy. Jak się zmieniała przez lata swojej kariery, pokazujemy w naszej galerii. 📢 Piękna bydgoszczanka w Top Model. Playboy przypomina jej sesję z 2007 r. [zdjęcia] Klaudia El Dursi to jedna z najbardziej wyróżniających się uczestniczek nowego sezonu Top Model, emitowanego na antenie TVN. 30-latka z Bydgoszczy jako pierwsza w historii programu dostała złoty bilet podczas castingu. Przygoda absolwentki I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy z modelingiem rozpoczęła się wiele lat temu. Playboy przy okazji jej udziału w Top Model przypomina sesję Klaudii z 2007 roku. ▶