Prasówka 28.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 28.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Grzegorz Mielec - tak teraz wygląda. Od czasów Big Brothera zmienił się nie do poznania Grzegorz Mielec był uczestnikiem pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Program opuścił dosyć szybko, jednak widzom zapadł w pamięci za sprawą głośnego romansu z Karoliną Pachniewicz w domu Wielkiego Brata. Jak potoczyła się kariera Grzegorza Mielca po udziale w Big Brotherze? Zobacz, jak dziś wygląda i czym zajmuje się Grzegorz Mielec.

📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

Prasówka 28.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Anna-Maria Sieklucka, gwiazda filmu "365 dni", na odważnych zdjęciach! Anna Maria Sieklucka, polska aktorka, zdobyła ogromną popularność dzięki roli Laury Biel w filmie "365 dni". Ten polski film erotyczny stał się hitem na platformie Netflix w 2020 roku, a także najchętniej oglądanym polskim filmem w kinach. Na Instagramie śledzi ją aż 4,3 miliona fanów. Często zamieszcza tu bardzo odważne zdjęcia. Zobaczcie, jak Anna-Maria Sieklucka, gwiazda filmu "365 dni", prezentuje się na tych fotografiach.

📢 Córka Beaty Kozidrak - tak wygląda dziś Katarzyna Pietras. Talent odziedziczyła po mamie Katarzyna Pietras do starsza córka Beaty Kozidrak, słynnej polskiej piosenkarki, która zaśpiewała tak wielkie hity jak: "Co mi panie dasz", "Nie ma wody na pustyni", "Jezioro szczęścia" czy "Biała armia". Katarzyna Pietras jest w ciągłym kontakcie z mamą. Ma piękny głos. Śpiewa w jej chórkach. Zobaczcie, jak dziś wygląda córka Beaty Kozidrak. 📢 Renta wdowia 2024 - zasady. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po śmierci współmałżonka - wyliczenia Jeszcze w 2024 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie tzw. renty wdowiej. Świadczenie ma na celu finansowe wsparcie osób, które straciły współmałżonka. Ostateczny kształt projektu ustawy jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie, ale wiele wskazuje na to, że renta wdowia będzie wprowadzana stopniowo w tzw. modelu kroczącym. O co chodzi i co to oznacza dla przyszłych świadczeniobiorców? Przygotowaliśmy szacunkowe wyliczenia tego, ile w 2024 roku może wynieść renta wdowia.

📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą. 📢 Klaudia Halejcio kiedyś i dziś. Tak aktorka zmieniała się przez lata - zdjęcia Klaudia Halejcio pierwsze kroki w aktorstwie zaczęła stawiać już w wieku ośmiu lat. Od najmłodszych lat wróżono jej świetlaną karierę, ale dziś coraz rzadziej możemy ją oglądać w filmach i serialach. Obecnie Halejcio spełnia się jako influencerka, a jej konto na Instagramie obserwuje blisko 900 tysięcy osób. Postanowiliśmy przypomnieć, jak 34-latka dojrzewała na oczach milionów Polaków. Zobacz, jak Klaudia Halejcio wyglądała kiedyś i dziś.

📢 Elżbieta Jaworowicz kiedyś i dziś. Tak przez lata zmieniła się prowadząca Sprawę dla reportera Elżbieta Jaworowicz jest ikoną polskiego dziennikarstwa publicystycznego. Od ponad czterdziestu lat prowadzi "Sprawę dla reportera", która jest jej autorskim projektem. Słynie nie tylko z prowadzenia popularnego programu, ale również z charakterystycznego zaplatania nóg. Sprawdziliśmy, jak Elżbieta Jaworowicz zmieniała się przez lata. Zobacz archiwalne zdjęcia! 📢 Takie emerytury wpływają na konto policjantów-emerytów w 2024 roku. Oto ile dostają Policjanci należą do grupy zawodów uprzywilejowanych jeśli chodzi o świadczenia emerytalne. Ze względu na trudne warunki pracy mogą oni przejść na emeryturę już po 25 latach służby. W 2023 roku na emeryturę przeszło blisko 8 tys. policjantów. Sprawdzamy, ile wynoszą emerytury policjantów-emerytów w 2024 roku. Mamy przykłady od emerytów. 📢 Przy tych schorzeniach warto jeść maliny. Mają one wyjątkowe właściwości Maliny to wyjątkowo delikatne i wrażliwe owoce. To jednak bardzo smaczny i bogaty w wartości odżywcze owoc, który idealnie nadaje się do deserów ale nie tylko. Aktualnie maliny dostępne są niemal przez cały rok, jednak najsmaczniejsze odmiany są dostępne w sezonie letnim między czerwcem a wrześniem. Zobaczcie jakie zalety ma jedzenie malin.

📢 Niemądre rasy psów - lista i znaczenie ras. Te psy uznaje się za najmniej inteligentne Wyróżnia się nawet 300 psich ras. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale i charakterem czy predyspozycjami. Badacze psich zachowań zauważyli, że niektóre psie rasy są bardziej inteligentne. A które psie rasy uznawane są za najmniej mądre? Sprawdziliśmy. Zobaczcie, jakie rasy czworonogów nie zalicza się do najinteligentniejszych.

📢 Serial "Dziedzictwo" - wiemy, co wydarzy się w lipcu. Seher chce wykończyć Yamana Seher chce się pozbyć Yamana ze swojego życia. Dostarczy dowody, które pozwolą go aresztować. Yaman nie może znieść nienawiści, jaką okazuje mu Seher. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo"? W galerii zamieszczamy nowe streszczenia - sprawdź, co zobaczymy w odcinkach, które TVP 1 pokaże do 9 lipca. Telenowela "Dziedzictwo" emitowana jest od poniedziałku do piątku o 16.05.

📢 Teresa z serialu "Akacjowa 38" czaruje urodą. 34-letnia Alejandra Meco na prywatnych zdjęciach Pięknie tańczy, uprawia szermierkę i jazdę konno, całkiem nieźle śpiewa - Alejandra Meco, która w serialu "Akacjowa 38" wciela się w rolę Teresy, to bardzo utalentowana artystka. Urodzona w Madrycie aktorka zagrała w blisko 350 odcinkach hiszpańskiej telenoweli, którą mogą oglądać widzowie TVP 2. Jaka jest prywatnie? W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi Meco dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. 📢 Serial "Zakazany owoc" - to wydarzy się na przełomie czerwca i lipca. Życie Yildiz w niebezpieczeństwie W najbliższych odcinkach serialu "Zakazany owoc": Po szalonym wieczorze panieńskim Yildiz i pozostałe panie niczego nie pamiętają i nie mogą znaleźć Handan. Policjantka Sibel podstępem ściąga Emira na posterunek. Caner i Kumru mają wypadek samochodowy. Julia zakrada się do domu Yildiz, chce ją zabić! Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Zakazany owoc"? Przeczytaj streszczenia w galerii i sprawdź, w które dni TVP 2 nie pokaże serialu w związku z transmisją meczów z EURO 2024.

📢 To ona zagrała Seher w serialu "Dziedzictwo". Jej rozstanie z telenowelą zaskoczyło widzów Sıla Türkoğlu przez dwa sezony wcielała się w pierwszoplanową rolę kobiecą w serialu "Dziedzictwo". Jako Seher zyskała sporą popularność w Turcji. Jej odejście z serialu już po drugim sezonie było dużym zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i producentów... Jaka na co dzień jest Sıla Türkoğlu? Co o niej wiemy? W galerii zamieszczamy zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Pensja minimalna 2025 - ta kwota ma obowiązywać w przyszłym roku W połowie czerwca poznaliśmy propozycję rządu w kwestii podwyżki płacy minimalnej na 2025 rok. Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, płaca minimalna powinna od stycznia 2025 roku wzrosnąć o 7,6 proc. Wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie teraz przedmiotem negocjacji pracodawców i związkowców. Ile wyniesie minimalna płaca, jeśli propozycja na poziomie 7,6 proc. się utrzyma?

📢 Gizem Arikan z serialu "Zranione ptaki" wzięła ślub! Zobacz jak wyglądała tego dnia Gizem Arıkan, która w tureckiej telenoweli "Zranione ptaki" zagrała pierwszoplanową rolę Meryem wyszła za mąż. 31-letnia aktorka wyglądała przepięknie - założyła prostą białą suknię z koronkowymi elementami oraz bardzo długi welon. Jak donoszą tureckie media, miesiąca miodowego nie będzie - aktorka latem ma sporo pracy... 📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać! 📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. One nadają się do mieszkania z dziećmi i osobami starszymi - lista Cudowne czworonogi, obok których nie można przejść obojętnie! Pieski nie bez powodu uznawane są za najlepszych przyjaciół ludzi. Są lojalne, troskliwe, a także bardzo mądre. Niektóre rasy psów wyróżniają się szczególną inteligencją. Zobacz w naszej galerii, które rasy psów są najmądrzejsze.

📢 Tak się skończy 2. sezon serialu "Złoty chłopak". Uwaga - czytasz na własną odpowiedzialność! W Turcji zbliża się koniec 2. sezonu serialu "Złoty chłopak". Historia miłości Seyran i Ferita cieszy się dużą oglądalnością, dlatego producenci potwierdzili, że powstanie trzeci sezon. Nowe odcinki już od września. Czy w Polsce TVP również wyemituje dalsze losy bohaterów serialu "Złoty chłopak"? Wszystko wskazuje na to, że tak. W naszej galerii zdradzamy, co teraz dzieje się w odcinkach emitowanych w Turcji. Uwaga - czytasz te spoilery na własną odpowiedzialność.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się jeszcze w serialu. To nie Yaman jest mordercą siostry Seher! Wiedziona uczciwością Seher postanawia, że nie wykorzysta zdjęć przeciwko Yamanowi. Kobieta cały czas nie może wybaczyć mężowi zbrodni, jakiej dokonał. Na jaw zaczyna jednak wychodzić, że to nie Yaman zabił siostrę Seher? W takim razie kto i dlaczego Yaman przyznał się do morderstwa, które nie popełnił? Tego dowiecie się ze streszczeń serialu "Dziedzictwo" w naszej galerii. To wydarzy się w odcinkach po weekendzie! 📢 Horoskop ogólny na lipiec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, zdrowie, pieniądze Ryby powinny bardziej zadbać o zdrowie, Strzelce mają szanse na miłość, jeśli same się na nią otworzą, a Baran może mieć spore problemy finansowe, jeśli nadal będzie wyrzucał pieniądze w błoto. Oto horoskop na lipiec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, pieniądze, zdrowie - sekrety losu zdradza Wróżka Roma.

📢 Paulina Smaszcz-Kurzajewska na gorących zdjęciach z wakacji. "Kobieta petarda" zachwyca figurą! "Kobieta petarda" zachwyca figurą! Paulina Smaszcz, była żona Macieja Kurzajewskiego, właśnie opublikowała gorące zdjęcia z wakacji. 51-letnia dziennikarka chwali się figurą, którą mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Zobaczcie sami! Paulina Smaszcz kusi ciałem na zdjęciach z wakacji!

📢 Horoskop miłosny na lipiec 2024. Te znaki zodiaku trafi strzała Amora! Przed nami lato pełne miłości! Oto horoskop na lipiec 2024. Te znaki zodiaku odnajdzie uczucie jeszcze w te wakacje. Wakacyjny romans, dawny znajomy, przyjaciel kryjący się ze swoimi uczuciami, a wreszcie ktoś nowy? To będzie przełomowy czas. Oto horoskop na lipiec 2024. Zobaczcie, którym znakom zodiaku będzie powodzić się w życiu uczuciowym. 📢 Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę Będą kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2024 roku? Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłoby skorzystać kilkaset tysięcy emerytów. Mowa o osobach, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku. Jak podaje ZUS, miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby nawet ok. 1200 zł!

📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Na zdjęciach zachwycała urodą Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna. 📢 Takie są objawy odwodnienia - zobacz, czym to grozi. Konsekwencje mogą być bardzo poważne! Przed nami kolejna fala upałów. W taką pogodę należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Odwodnienie to stan, który może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia i samopoczucia. Jest to więcej niż tylko uczucie pragnienia – to sygnał, że nasz organizm potrzebuje wody do prawidłowego funkcjonowania. Woda stanowi około 75% masy naszego ciała, co podkreśla jej znaczenie dla naszego zdrowia. Odwodnienie może prowadzić do wielu nieprzyjemnych objawów, a w skrajnych przypadkach nawet zagrażać życiu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest odwodnienie, jakie są jego przyczyny i objawy, oraz jak możemy skutecznie zapobiegać temu niebezpiecznemu stanowi.

📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników. 📢 To dzieje się z organizmem, kiedy jesz czereśnie - do lipca warto po nie sięgnąć. Komu mogą szkodzić? Czereśnie to jedne z najbardziej soczystych i słodkich owoców, które cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Obecnie trwa sezon na czereśnie, który w Polsce przypada na czerwiec i lipiec. W tym czasie owoce są najłatwiej dostępne i najbardziej soczyste. Zobacz, dlaczego warto sięgnąć po te owoce, jak one wpływają na zdrowie oraz kto i dlaczego powinien ich unikać.

📢 Zucchiolo - nowe warzywo na polskim rynku. Co to jest i jakie ma właściwości? Tak wpływa na zdrowie Zucchiolo to stosunkowo nowe warzywo hybrydowe, które niedawno pojawiło się na rynku. Jest to krzyżówka ogórka i cukinii, zaprojektowana tak, aby być wszechstronnym w kuchni. To unikalne warzywo można spożywać na surowo, jak ogórek, lub gotować, jak cukinię, co daje szerokie możliwości kulinarne. W artykule więcej informacji o zucchiolo, a w galerii zdjęć informujemy, jak zucchiolo działa na organizm. 📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner zachwyca urodą i doskonałą figurą. Pokazała też najnowszy tatuaż Joanna Garbos, to córka znanej piosenkarki Teresy Werner, o której już pisaliśmy. Pani Joanna przyciąga uwagę nie tylko swoją urodą i figurą, ale także kadrami ze swoich podróży, którymi dzieli się z fanami na swoim profilu na Instagramie. Niedawno Joanna Garbos wrzuciła fotkę, na której można zobaczyć jej najnowszy tatuaż - jaskółkę. To zdjęcie oraz inne najnowsze fotki znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Mężczyźni o tych znakach zodiaku są najbardziej zazdrośni. Ich zaborczość bywa toksyczna Sprawdzają telefon, kontrolują, nie pozwalają na wyjście w babskim gronie. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi zazdrośnicy. Oni potrafią wszcząć awanturę bez powodu. Związek z nimi potrafi być prawdziwą udręką... 📢 Horoskop finansowy na lipiec 2024. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy finansowe Fortuna kołem się toczy. Lipiec 2024 będzie przełomowy w sferze miłosnej dla wielu znaków zodiaku. Niestety to będzie też okres, w którym niektóre znaki zodiaku będą borykać się z problemami. Zła inwestycja, zapomniana rata, nagłe wydatki na auto. To nie będzie łatwy czas. Oto horoskop finansowy Wróżki Romy na lipiec 2024. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy z pieniędzmi. 📢 Waloryzacja emerytury - nowe wyliczenia zysku na rękę. Szykują się duże podwyżki Wszystko wskazuje na to, że drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Wszystko z uwagi na malejącą inflacje. Ministerstwo Finansów przyjęło propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy w 2025 roku. Mamy wyliczenia świadczeń na rękę!

📢 Willa Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego w środku. Wnętrza jak w pałacu - zobacz zdjęcia Luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim. 📢 Patrycja Tuchlińska - luksusowe wakacje. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje.

📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek.

📢 Związki Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. Te kobiety zawładnęły sercem milionera przed Tuchlińską Szef JW Construction zawsze otaczał się pięknymi i sporo młodszymi kobietami. Jego obecna partnerka, poprzednia i była żona to modelki. Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a jest w centrum zainteresowania mediów głównie przez jego życie prywatne. Zobacz na starych zdjęciach, z kim spotykał się 77-letni dziś deweloper, zanim związał się z pół wieku młodszą modelką Patrycją Tuchlińską. 📢 Laura Michnowicz - metamorfoza po latach. Tak dziś wygląda była żona biznesmena Józefa Wojciechowskiego Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Jego była żona po rozwodzie zmieniła wizerunek, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę.

📢 Zabawki PRL z lat 70. i 80. poszukiwane przez kolekcjonerów - ceny, zdjęcia. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić Pamiętasz, czym bawiły się kiedyś dzieci, które wychowywały się w czasach PRL-u? Niektóre z tych zabawek osiągają dziś zawrotne ceny. Grzybobranie, Młody Konstruktor, Mały Chemik, bierki, Flipper, Mózg, celuloidowe lalki, pluszaki z kultowych bajek, resoraki, blaszane bączki. Tych unikatowych szczególnie poszukują kolekcjonerzy. Warto poszperać w piwnicach i na strychach. Kartony ze starociami mogą kryć prawdziwe skarby. Oto zdjęcia i aktualne ceny zabawek PRL.

📢 Tak wygląda willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim. Dom Józefa Wojciechowskiego i partnerki Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Nowy serial w TVP jeszcze w czerwcu. "La Promesa - pałac tajemnic" - będzie hit oglądalności? O czym jest telenowela? Już 27 czerwca na antenie TVP2 zadebiutuje nowy hiszpański serial "La Promesa - pałac tajemnic". Czy polscy widzowie zakochają się w produkcji, która łączy wątki kryminalne z piękną historią miłosną? Szykuje się hit, który ma szansę na podobny sukces, jaki w Telewizji Polskiej osiągnęła telenowela "Akacjowa 38" Co wiemy o fabule serialu "La promesa -pałac tajemnic" - szczegóły poniżej, a w galerii kadry z serialu - zobacz aktorów, występujących w tej produkcji. 📢 Akacjowa 38 - plan emisji odcinków w czasie Euro. Królowa okaże łaskę przed egzekucją Telenowela "Akacjowa 38" emitowana jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45, ale w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2024 serial będzie nadawany z przerwami. Poniżej harmonogram emisji najbliższych odcinków, a w galerii streszczenia epizodów, które będzie można zobaczyć w najbliższych dniach.

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w tym tygodniu. Zakrwawiona odcięta głowa z łóżku Hattuce! W czerwcu z uwagi na Euro 2024 czekały nas przerwy w emisji tureckiego serialu. Serial jednak wraca do ramówki. Mamy streszczenia nowych odcinków "Złotego chłopaka". To wydarzy się w serialu jeszcze w tym tygodniu: Suna żąda rozwodu. Ferit się dowiaduje, że Orhan wychodzi z więzienia. Serter przetrzymuje Pelin siłą w swoim domu. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu!

📢 Te rasy psów pasują do starszych osób. Są łagodne, lubią spokojne spacery Przyglądamy się rasom psów, które najlepiej nadadzą się dla seniorów. Które psy będą świetnymi towarzyszami dla osób starszych? W galerii znajdziesz dziesięć ras, które charakteryzują się między innymi przyjaznym usposobieniem, nie wymagają nadmiernej aktywności fizycznej od swoich właścicieli i są dość łatwe w pielęgnacji.

📢 Taka rasa psa najlepiej pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz listę Wróżki Romy Każdej rasie psa można przypisać konkretne cechy charakteru. Niektóre są bardziej wierne i oddane, inne charakteryzują się indywidualizmem. Mamy psy ceniące spokojny tryb życia, inne uwielbiają wieczne zabawy i są w ciągłym ruchu. Zastanawialiście się kiedyś, które rasy będą najlepiej pasować do cech przypisywanych znakom zodiaku? Oto zestawienie 10 takich ras. 📢 Omer z serialu Więzień Miłości - Erkan Meric na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z planu i życia prywatnego Turecki aktor Erkan Meric zyskał w Polsce dużą popularność dzięki roli Omera w serialu "Więzień Miłości". Konto aktora na Instagramie śledzi ponad 280 tysięcy osób. Aktor chętnie dzieli się fotografiami - po opublikowanych zdjęciach widać, że jest wielkim miłośnikiem zwierząt. Jaki na co dzień jest Erkan Meric i jak zapamiętaliśmy go z roli Omera w "Więźniu Miłości? Zobacz zdjęcia w galerii powyżej.

📢 Pensja minimalna netto w lipcu 2024 - za kilka dni podwyżka. Co czeka nas w przyszłym roku? Od lipca rośnie płaca minimalna w Polsce. Najniższe wynagrodzenia podniesione zostaną drugi raz w tym roku. W artykule piszemy ile w drugiej połowie 2024 roku wynosić będzie pensja minimalna w Polsce oraz o ile (prawdopodobnie) wzrośnie minimalne wynagrodzenie od 2025 roku - rząd przedstawił już swoją propozycję w tym zakresie.

📢 Minimalna emerytura na rękę. Tyle netto musi teraz płacić ZUS emerytom Sprawdź, ile wynosi obecnie minimalna emerytura w Polsce. Ile na rękę (minimum) musi płacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych po waloryzacji emerytur w 2024 roku? Z materiału dowiesz się również, kto dostanie czternastkę w pełnym wymiarze (świadczenie będzie wypłacane we wrześniu, a jego wysokość równa się minimalnej emeryturze).

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Kibice oklaskują gwiazdy królowej sportu w 100. Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce Na stadionie Zawiszy Bydgoszcz rozgrywane są 100. mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Kibice mogli oglądać w akcji gwiazdy naszej królowej sportu takie jak Natalia Kaczmarek, Anita Włodarczyk, Maria Andrejczyk, Pia Skrzyszowska czy Iga Baumgart-Witan. 📢 100. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Ewa Swoboda pewnie wygrywa na 100 metrów Wydarzeniem pierwszego dnia 100. Mistrzostw Polski w lekkoatletyce rozgrywanych na stadionie Zawiszy Bydgoszcz był bieg na 100 m kobiet z udziałem Ewy Swobody i Pii Skrzyszowskiej.

📢 Taro Emir Tekin, czyli Kaya z telenoweli "Złoty chłopak". Jego mamę dobrze kojarzycie z innego serialu Tarık "Taro" Emir Tekin to aktor znany polskim widzom z serialu "Złoty chłopak". Zanim zaczął grać w serialach uczył się aktorstwa na Wyspach Brytyjskich. Taro Emir Tekin to syn dobrze znanej miłośnikom tureckich seriali Şevval Sam, która w telenoweli "Zakazany owoc" wciela się w rolę przebiegłej Ender. Co wiemy o Tarıku Emirze Tekinie? Zobacz jego prywatne zdjęcia w galerii i przeczytaj najważniejsze informacje.

📢 Pamela Anderson bez grama makijażu - tak wygląda. Dawniej seksbomba, teraz stawia na naturalność [28.06.2024 r.] Pamela Anderson na świecie zasłynęła rolą seksownej ratowniczki w serialu "Słoneczny patrol". Aktorka kojarzyła się opinii publicznej głównie z wyzywającym stylem i operacjami plastycznymi. Obecnie stawia jednak na zupełnie inny wizerunek. Jej makijaż jest delikatniejszy lub nie ma go wcale, ubiera się skromnie. Zobacz, jak zmieniła się Pamela Anderson!

📢 Horoskop zdrowotny na lipiec 2024. Te znaki zodiaku powinny zadbać o zdrowie [28.06.2024 r.] Nieleczona alergia, kontuzja, problemy z zatokami. Lipiec 2024 oprócz pięknej pogody, może przynieść niektórym znakom zodiaku trochę zmartwień. Te znaki zodiaku powinny zadbać o swoje zdrowie. Szczegóły Wróżka Roma zdradza w naszej galerii. 📢 Na tych plażach nad Bałtykiem poopalasz się bez tekstyliów - top 10 plaż dla naturystów w Polsce [28.06.2024 r.] Naturyzm, znany również jako nudyzm, to praktyka spędzania czasu na świeżym powietrzu, będąc nago. Jest to filozofia oparta na przekonaniu, że życie w harmonii z naturą i przyjęcie własnego ciała takim, jakim jest, prowadzi do lepszego samopoczucia fizycznego i psychicznego. W Polsce nie brakuje zwolenników naturyzmu, którzy chętnie korzystają z lata i opalają się nago. W artykule znajdziesz 10 najpopularniejszych plaż dla naturystów nad Morzem Bałtyckim.

📢 Takie są proste triki na ślimaki w ogrodzie - LISTA. Tak się pozbędziesz wrogów na działce [28.06.2024 r.] Jak skutecznie pozbyć się ślimaków bezmuszlowych z ogrodu i warzywniaka - nad tym zastanawia się wielu właścicieli działek i ogrodów. Ślimaki bezmuszlowe stały się zmorą wielu uprawiających przydomowe ogródki, a nawet tych, którzy zdecydowali się na warzywka w doniczkach. Ślimaki opanowują tereny zielone, szukając pożywienia, niszczą nasze uprawy. Niżej podajemy proste triki na ślimaki w ogrodzie - te sposoby wykorzystują inni działkowcy.

📢 Nowa siedziba Akademii Muzycznej w Bydgoszczy robi wrażenie. Co z drogami dojazdowymi i remediacją sąsiedniego terenu? Przejeżdżając przez ul. Kamienną na odcinku od Sułkowskiego do Gdańskiej w Bydgoszczy nie sposób nie zauważyć powstającego w sąsiedztwie imponującego gmachu Akademii Muzycznej. Inwestycja przebiega zgodnie z planem, ale w miejscu na razie utknęła kwestia dróg dojazdowych do kampusu.

📢 Śmiertelny wypadek pod Toruniem. Kolejna tragedia na drodze krajowej nr 10 Na drodze krajowej nr 10 z Torunia do Bydgoszczy doszło do kolejnej w ostatnich dniach tragedii. W miejscowości Cierpice miał miejsce wypadek z udziałem samochodu osobowego i dostawczego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. 📢 100 -lecie klubu Unia Solec Kujawski. Jubileuszowa wystawa w Muzeum Solca już otwarta Przez całe lato w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła oglądać można jubileuszową wystawę poświęconą KS Unia Solec Kujawski. Zasłużony dla miasta klub świętuje w tym roku swoje 100-lecie. 📢 Rekrutacja na bydgoskie uczelnie publiczne. Które kierunki najchętniej wybierają kandydaci? Bydgoskie uczelnie publiczne przygotowały bogatą ofertę kierunków dla kandydatów na pierwszy rok studiów. Właśnie trwa rekrutacja na nowy rok akademicki 2024/2025. Sprawdziliśmy, które kierunki cieszą się obecnie największym zainteresowaniem.

📢 Surowa kara za jazdę hulajnogą. Wielotysięczny mandat od Straży Miejskiej Aż trzy tysiące złotych musiał zapłacić kierujący hulajnogą elektryczną w Bydgoszczy. Taką karę patrol straży miejskiej nałożył za jazdę po ulicy, na której obowiązywała tam prędkość powyżej 30 kilometrów na godzinę. 📢 Tragedia na Zalewie Koronowskim. Wyłowiono ciało zaginionego mężczyzny W środę na Zalewie Koronowskim spostrzeżono ciało mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że doszło do utonięcia - po wyłowieniu zwłok okazało się, że to poszukiwany zaginiony 32-latek.

📢 Oto piękna żona Łukasza Skorupskiego! To włoska piękność! ZOBACZ ZDJĘCIA. Modelka nie stroni od odważnych sesji 27.06.2024 Łukasz Skorupski od lat jest bramkarzem reprezentacji Polski. 31-latek może liczyć na wsparcie wielu kibiców, a także bliskich, w tym ukochanej Matilde Rossi, która w przeszłości była modelką. Zobacz ZDJĘCIA ŻONY Łukasza Skorupskiego.

📢 Droga krajowa nr 10 w Zielonczynie odblokowana po tragicznym wypadku. Trwa wyjaśnianie przyczyn Około 19 godzin zablokowana była droga krajowa nr 10 w Zielonczynie w powiecie bydgoskim. W środowe przedpołudnie doszło tam do tragicznego wypadku, w którym zginęła jedna osoba. 📢 Burze i upały w Kujawsko-Pomorskiem. Ostrzeżenia IMGW I i II stopnia dla całego regionu! Czwartek, 27 czerwca będzie jednym z najgorętszych dni w tym roku. Temperatura w całym regionie ma poszybować powyżej 30 stopni Celsjusza. Wieczorem może być też niespokojnie przez burze. 📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku!

📢 Wielkie ćwiczenia w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Żołnierze testowali systemy W Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy zakończyła się tegoroczna edycja Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - CWIX. Tegoroczne ćwiczenia zgromadziły ponad 2500 ekspertów z 42 państw. Przetestowano ponad 480 systemów informatycznych i rozwiązań technicznych.

📢 100-latka na przejeździe w Bydgoszczy. Chodziła zdezorientowana między szlabanami Na pomoc seniorce ruszył Robert Tokarski, który widział całą sytuację. Pomógł kobiecie wydostać się poza rogatki. Chwilę potem przez przejazd przemknęły trzy składy. "Żaden z kierowców, którzy czekali przed szlabanami, nie ruszył się, by pomóc". 📢 "Uwaga! Tramwaj ma pierwszeństwo". Czy takie napisy mogą pojawić się w Bydgoszczy? „Uwaga! Tramwaj ma pierwszeństwo” – takie napisy z dodatkowo namalowanym tramwajem pojawiają się od ubiegłego roku na chodnikach w Toruniu. Sprawdzamy, czy wprowadzenie podobnego rozwiązania planowane jest w Bydgoszczy.

📢 Jest zielone światło w sprawie medycyny na Politechnice Bydgoskiej. Kierunek lekarski coraz bliżej Po środowej konferencji (26 czerwca) ministra nauki w Warszawie, wiele wskazuje, że medycyna na Politechnice Bydgoskiej ruszy od października 2024 roku i uczelnia zostanie uwzględniona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunku lekarskim. Jednak na ostateczną decyzję trzeba jeszcze poczekać. 📢 Murale to stały element pejzażu Bydgoszczy. Nowe malowidła pod Mostami Solidarności - zdjęcia Filary mostu stały się tłem dla projektów Dariusza Paczkowskiego, artywisty, założyciela 3Fali, społecznika i animatora kultury. Murale przedstawiają nie tylko portrety znanych osób. Jeden inspirowany był występami grypy tanecznej Wolf Gang Crew. 📢 Bydgoszczanie skarżą się na klimatyzację w tramwajach: "Albo zimno, albo wcale" Jak co roku, latem powraca temat klimatyzacji w pojazdach bydgoskiej komunikacji publicznej. Zdaniem niektórych mieszkańców, temperatura w nowych tramwajach typu Swing jest zbyt niska. Z kolei w Konstalach - zbyt wysoka, gdyż te nie są wyposażone w system klimatyzacji. O to, w jaki sposób regulowana jest temperatura w bydgoskich tramwajach i autobusach, pytamy Tomasza Okońskiego, rzecznika Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

📢 Rozbudowa monitoringu w Bydgoszczy. Kamery pojawią się na kolejnym skrzyżowaniu Miasto przygotowuje się do rozbudowy monitoringu. Jak informuje ratusz, niebawem dwie kamery pojawią się na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Cieszkowskiego. Montaż kamer w tym miejscu został przegłosowany w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 📢 Na PBŚ otwarto wystawę plakatów poświęconą 20-leciu Polski w Unii Europejskiej. Stworzyli je studenci Trzydzieści plakatów, które powstały z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, można już obejrzeć na wystawie w fordońskim kampusie Politechniki Bydgoskiej. Ich autorami są studenci Wydziału Sztuk Projektowych PBŚ. 📢 Niedobór tych 2 witamin powiązano z parkinsonem. Zobacz, na które składniki uważać w ochronie przed chorobą mózgu Parkinson to wyniszczająca choroba mózgu, na którą nie ma lekarstwa. Naukowcy robią wszystko, by poznać jej przyczyny i wskazać sposoby ochrony. Teraz wskazują na deficyt dwóch witamin, który może mieć związek z jej rozwojem. Zobacz, jakich składników nie może zabraknąć w profilaktyce choroby Parkinsona.

📢 Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Zobaczcie, jak wypadły uczelnie z kujawsko-pomorskiego W środę (26 czerwca) już po raz 25. Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki ogólnopolskiego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024. W zestawieniu sklasyfikowano też uczelnie z Kujaw i Pomorza. Które miejsca zajęły? 📢 Wypadek w Zielonczynie niedaleko Bydgoszczy. Zderzyły się ciężarówki, jedna osoba nie żyje W środę 26 czerwca o godz. 9.55 w Zielonczynie (gmina Sicienko) zderzyły się dwie ciężarówki. Jeden z kierowców został zakleszczony w pojeździe. Droga została zablokowana. PSP poinformowała o 1 ofierze śmiertelnej i 1 osobie rannej.

📢 Tak będą wyglądały nowe parkomaty w Bydgoszczy. Trwa teraz produkcja urządzeń Drogowcy z Bydgoszczy pokazali, jak będą wyglądały nowe parkomaty. Montaż urządzeń ma rozpocząć się jeszcze w wakacje. W urządzeniach będzie można zapłacić kartą.

📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Budowa nowej gazowej jednostki w Elektrociepłowni Bydgoszcz II wchodzi w ostatni etap - zobacz zdjęcia PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, kontynuuje w bydgoskiej elektrociepłowni proces odchodzenia od węgla i przejścia na paliwo zero i niskoemisyjne. W środę, 25 czerwca miała miejsce ceremonia zawieszenia wiechy, a tym samym rozpoczął się ostatni etap inwestycji. 📢 W Pałacu Młodzieży zaczęły się "Bydgoskie półkolonie". Atrakcji w programie jest co nie miara - zobacz zdjęcia Zajęcia artystyczne, filmowe, sportowe, gra terenowa, wycieczki i wiele innych atrakcji przygotowano podczas "Bydgoskich półkolonii" w Pałacu Młodzieży. W pierwszym turnusie, który właśnie trwa, bierze udział 90 dzieci. Wiele dzieje się też w innych placówkach oświatowych w mieście.

📢 Te znaki zodiaku znajdą miłość pod koniec czerwca. Oto horoskop Wróżki Romy Przed nimi lato pełne miłości. Te znaki zodiaku zakochają się jeszcze w czerwcu. Sprawdziła to dla nas Wróżka Roma. Oto horoskop miłosny na końcówkę czerwca 2024. Zobacz, jakie znaki zodiaku zdąży trafić strzała Amora!

📢 Bydgoszcz. Czujność pracowniczki Poczty Polskiej uratowała seniora przed utratą pieniędzy Do Filii Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 46 zgłosił się klient w wieku około 75 lat, który przelewem natychmiastowym chciał wpłacić na konto 5.000 zł. Przelew został cofnięty, ponieważ okazało się, że wskazane konto było zamknięte. Senior pojawił się jednak w placówce ponownie, próbując wpłacić 5.000 złotych na konta, których numery ktoś mu przesyłał smsem. 📢 Oskarowa gala w Bożenkowie. Bożeny i Bożenny na czerwonym dywanie To już tradycja, że Bożeny i Bożenny z różnych zakątków Polski, a także z zagranicy świętują swoje imieniny w Bożenkowie. Tegoroczne spotkanie, z racji jubileuszu, było iście gwiazdorskie.

📢 To wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po weekendzie. Seyran wybiera innego. Ferit jest załamany... Orhanowi w więzieniu grozi niebezpieczeństwo. Dowiaduje się o tym Seyran, która chce zrobić wszystko, aby uratować ojca ukochanego. Aby tak się jednak stało, dziewczyna musi przekonać Ferita, że nie chce z nim być. "Złoty chłopak" jest zrozpaczony i nie chce wierzyć w to, że Seyran już go nie kocha. Ponadto dowiaduje się, że dziecko, które nosiła Pelin, wcale nie było jego... Zobaczcie, co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak". Mamy streszczenia odcinków po weekendzie.

📢 Serial "Akacjowa 38". Kiedy następny odcinek? Sporo przerw przez EURO 2024 W najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38": Casilda jest załamana, bo dowiaduje się, że Martin zostanie stracony. Prośba o ułaskawienie została odrzucona. Humildad próbuje popełnić samobójstwo. Oliva wdziera się do domu Cayetany. Oznajmia jej, że chce z nią być aż do śmierci. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenia i sprawdź, w jakie dni TVP nie pokaże serialu "Akacjowa 38" w związku z transmisją meczów z EURO 2024.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać. 📢 Oto piękna Teresa z serialu Akacjowa 38. Tak prywatnie wygląda Alejandra Meco - zobacz zdjęcia Nadchodzące odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się bardzo ciekawie. Duża w tym zasługa nowej bohaterki, czyli Teresy Sierry. Odkąd kobieta pojawiła się w telenoweli, Cayetana nie może spać spokojnie. W rolę serialowej Teresy wciela się piękna Alejandra Meco. Co wiemy o hiszpańskiej aktorce? Zobacz prywatne zdjęcia pięknej 33-latki.

📢 Tak mieszka Jerzy Dudek. Były bramkarz Realu Madryt ma piękny dom z ogrodem [zdjęcia] Jerzy Dudek rozegrał 60 meczów w reprezentacji Polski i wystąpił na mistrzostwach świata w Korei i Japonii. W 2005 r. wraz z Liverpoolem wygrał Ligę Mistrzów. Po zakończeniu piłkarskiej kariery został ekspertem i komentatorem sportowym. Zobaczcie, jak mieszka Jerzy Dudek. Dom byłego bramkarza Realu Madryt jest bardzo nowoczesny.

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w czasie i po Euro 2024. W serialu brutalne pobicie! W drugiej połowie czerwca z uwagi na Euro 2024 czekają nas przerwy w emisji tureckiego serialu. Przygotowaliśmy harmonogram emisji odcinków "Złotego chłopaka. Zobacz, co wydarzy się w popularnej produkcji do końca czerwca. Mamy streszczenia nowych odcinków "Złotego chłopaka".

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku.

📢 Podróż do lat 90. Kolejka przed bydgoskim Géantem, na ulicach "maluchy" i polonezy [zdjęcia] Co jakiś czas zabieramy was w podróż po dawnej Bydgoszczy. Tym razem przygotowaliśmy ponad dwadzieścia archiwalnych zdjęć zrobionych w latach 90. przez naszych fotoreporterów. Żyjące handlowe ulice i targowiska, pierwsze galerie, do których z wielką ciekawością zaglądali bydgoszczanie... Jak się wtedy ubieraliśmy, jakimi autami jeździliśmy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii.

