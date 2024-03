Pracownicy MZK w Bydgoszczy mieli spotkać się z kandydatami na prezydenta, ale spotkali się z kandydatem. Zawiodła komunikacja

– Celem spotkania było przedstawienie załodze planów wobec spółki kandydatów na przyszłego prezydenta. Osobie, która będzie po wyborach zarządzała spółką, chcieliśmy zaprezentować punkt widzenia pracowników, ich plany i problemy. Wszyscy mówią o komunikacji, ale patrząc z boku. Nikt nie pyta o to osób, które tu pracują – przekazuje nam Dariusz Piotrowski, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy MZK w Bydgoszczy, autor zaproszenia na spotkania.

W siedzibie spółki pojawił się jedynie Łukasz Schreiber, który przedstawił plany komitetu Bydgoskiej Prawicy na poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej. Mówił m.in. o darmowych przejazdach dla mieszkańców do końca 2024 roku, poprawie częstotliwości kursowania pojazdów czy przywróceniu tramwaju na Babią Wieś.

– W mieście, w którym mamy budżet 2,8 mld, a wydatki na komunikację to ok. 270 mln zł, z czego wpływy z biletów pokrywają ok. 30 %, czy to jest możliwe? Jak najbardziej jest to możliwe, tylko znowuż jest to kwestia priorytetów – w ten sposób Łukasz Schreiber odniósł się do pytań dotyczących sfinansowanie wszystkich prezentowanych pomysłów. Spotkanie trwało około godziny. Po wystąpieniu kandydata, można było zadać mu pytania.