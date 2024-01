Policyjne drony - tak wyglądają i takie wykroczenia rejestrują. Jakie są mandaty?

Polska policja powszechnie wykorzystuje drony do obserwacji dróg i rejestrowania wykroczeń drogowych. Kierowcy nawet nie wiedzą, że ich zachowania na drodze są monitorowane - funkcjonariusze dysponują nowoczesnymi narzędziami, które od 2019 r. na stałe weszły do użytku przez służby. Jak wyglądają policyjne drony, w jaki sposób używają ich policjanci oraz za jakie wykroczenia zarejestrowane przez drony kierowcy mogą otrzymać mandat - to wyjaśniamy w artykule i galerii.

Policja używa dronów od kilku lat

Przepisy, zezwalające na użycie dronów przez policjantów, weszły w życie w 2019 roku, a w 2022 nieco je zmodyfikowano. Policjanci muszą mieć odpowiednie uprawnienia i przejść wymagane szkolenia, by operując dronami, rejestrować materiały wideo, które mogą stanowić podstawę do ukarania kierowców za popełnione wykroczenia.

Jak wyposażone są policyjne drony?

Policyjne drony to rozbudowane modele cywilne. Używane przez służby urządzenia mają więcej mocowań do kamer, pozbawione są zabezpieczeń No Fly Zones, które pozwalają funkcjonariuszom na użytkowanie ich w miejscach, w których cywilne urządzenia nie będą działać. Policyjne drony dostosowywane są również do częstotliwości komunikacji, gwarantujących bezpieczeństwo przesyłu danych. Często wyposażone są w kamery termowizyjne, kamery z silnym zoomem optycznym i cyfrowym, awaryjne systemy spadochronowe. Urządzenia takie kosztują nawet do 200 tys. złotych, ale należy pamiętać, że w cenie jest wsparcie techniczne oraz koszty konserwacji i serwisowania.

Takie możliwości techniczne mają policyjne drony

Jednym z bardziej zaawansowanych dronów, jakie używane są przez polską policję, są drony DJ Matrice 200. To urządzenia o wadze około 4,5 kg (w przypadku wyposażenia w najmocniejsze baterie), mające udźwig do 2,34 kg. Ten model może się wznosić z prędkością 5 m/s i opadać z prędkością 3 m/s, a jego prędkość maksymalna lotu wynosi blisko 83 km/h. Urządzenie może działać w powietrzu w zależności od wyposażenia i obciążenia od 13 do 38 minut i osiąga maksymalny pułap 3 kilometrów.

Czy można rozpoznać, że policja używa drona do kontroli?

Jeśli nie zauważymy w powietrzu unoszącego się drona, a często jest to bardzo trudne, to nie ma możliwości, by zauważyć policyjną kontrolę przy użyciu takiego urządzenia. Operator drona może znajdować się poza monitorowaną drogą i komunikować się z innym patrolem, który zatrzymuje kierowców popełniających wykroczenia. Ponadto operatorem drona nie musi być policjant lub pracownik policji. Operator drona nie musi być umundurowany - on tylko zabezpiecza dowody, a nie prowadzi kontrolę drogową. Mandat z drona dla kierowcy – za jakie wykroczenia i w jakiej wysokości? Takie są kary dla kierowców i pieszych:

► To może Cię zainteresować: Agnieszka Włodarczyk i jej mąż, Robert Karaś, spędzają czas, podróżując po Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Para wzięła ślub w końcówce 2023 roku, starając się wszystko utrzymać w tajemnicy - co chyba im się udało. Niedawno w mediach społecznościowych podzielili się fotkami z Dubaju, gdzie spędzają czas z inną znaną parą: Małgorzatą Rozenek-Majdan i Radosławem Majdanem. Zdjęcia zobaczycie w galerii artykułu.

Wideo Po proteście odsuną drogę od kościoła