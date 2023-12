Ogrzewanie mieszkania - te zasady ogrzewania i triki musi znać każdy. Dzięki nim nie wydasz fortuny!

Prawidłowo działający i wyregulowany grzejnik nie pozwoli zamarznąć znajdującej się w nim wodzie. Większość termostatów ma skalę oznaczoną od zera (śnieżynka) do cyfry 5. "0" oznacza temperaturę wody wewnątrz grzejnika do 12 stopni Celsjusza, "1" - 14 st. C, "2" - 16 st. C, "3" - od 18 do 20, "4" - od 22 do 24 st. C, a "5" do około 28 st. C.