Policjanci z Bydgoszczy i regionu odznaczeni medalami im. podkomisarza Andrzeja Struja

Bohaterowie dzisiejszych czasów

Odznaczeni z woj. kujawsko-pomorskiego

● Podkom. Marcin Czyż z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, który wraz z drugim policjantem, pełniąc służbę we wspólnych patrolach międzynarodowych w Chorwacji w rejonie odpowiedzialności Komisariatu Policji w Makarskiej (Policyjny Okręg Administracyjny Splitsko-Dalmatinska), spacerując przed służbą deptakiem wzdłuż Adriatyku, usłyszeli dochodzące od strony morza kobiece wołanie o pomoc. Zauważyli w wodzie około 100 m od linii brzegowej, niestrzeżonej jeszcze o tej godzinie plaży, dwójkę ludzi. Młoda kobieta krzycząc i machając rękami wołała o pomoc, zaś mężczyzna, raz po raz, znikał pod lustrem wody. Policjanci bez chwili wahania podjęli interwencję i pobiegli w kierunku morza. Pod drodze użyczając pompowanej deski SUP, od nielicznych jeszcze o tej porze plażowiczów, wskoczyli do wody kierując się w stronę pary. Okazało się, że rosły 29-letni Chorwat doznał urazu lewego barku. Z powodu ograniczenia ruchu oraz bólu, tracąc siły, nie miał możliwości samodzielnie dopłynąć do brzegu. Z kolei filigranowa kobieta nie mogła mu skutecznie pomóc. Policjanci, używając technik ratowniczych oraz deski, przetransportowali poszkodowanego do brzegu, gdzie został przekazany służbom medycznym pobliskiego kompleksu hotelowego. Okazało się, że uraz był na tyle poważny, że wymagał leczenia operacyjnego.