Pół kilograma narkotyków zabezpieczone podczas kontroli drogowej w Rypinie

W miniony poniedziałek (22.01) policjanci z rypińskiej drogówki, podczas patrolu w miejscowości Zakrocz, gm. Rypin, zatrzymali do kontroli drogowej audi, które wydało im się podejrzane. W pojeździe było trzech mężczyzn, a kierowcą był 27-latek z Rypina.

- Gdy policjanci podeszli do samochodu od razu wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. To dało podstawę do przeszukania zarówno auta, jak i podróżujących nim mężczyzn. Gdy funkcjonariusze otworzyli bagażnik pojazdu zapach marihuany stał się jeszcze bardziej intensywny. Policjanci znaleźli tam, ukryty w torbie, worek z suszem roślinnym. Jak sie okazało należał on do kierowcy pojazdu - informuje asp. sztab. Dorota Rupińska, oficer prasowy KPP w Rypinie.

Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki policji. Tam sprawdzono zabezpieczony susz, co potwierdziło, że jest to marihuana w ilości prawie pół kilograma. Ponadto badanie policyjnym testerem wykazało, że kierowca znajdował się po użyciu narkotyków, dlatego została pobrana od niego krew do dalszych badań.