Pod Bydgoszczą powstanie rekonstrukcja bunkra-schronu. Zobacz wizualizację miejsca

- Oddział Sylwestra Wiśniewskiego 10 września 1945 roku przeprowadził spektakularną akcję bojową rozbrojenia posterunku Milicji Obywatelskiej w Białych Błotach. Łącznie „Oddział Bojowy Armii Krajowej” przeprowadził aż 23 różne akcje bojowe skierowane przeciwko komunistom. Na skutek zdrady i donosów w grudniu 1945 r. nastąpiły liczne aresztowania członków „OB AK”. Dowódca partyzantów por. Sylwester Wiśniewski skrył się wówczas na południu Polski i podjął dalszą walkę w Zgrupowaniu „Błyskawica”, przybierając pseudonim „Jeremi” u słynnego mjr. Józefa Kurasia „OGNIA”. W 1947 r. ujawnił się i skorzystał z amnestii, jednak nie przyznał się do swej działalności w „OB AK” na terenie Puszczy Bydgoskiej – mówi Józef Żernicki, popularyzator historii, znający dobrze losy lokalnych żołnierzy podziemia niepodległościowego na łamach portalu bydgoszczinformuje.pl.

Sylwester Wiśniewski został zdradzony przez dalszego krewnego, członka ORMO i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na podwójną karę śmierci oraz łączną karę 245 lat więzienia, zamienioną w ramach amnestii na 15 lat. Wyrok odsiadywał we Wronkach i Rawiczu. Został zwolniony w 1955 roku. Trzy miesiące po wyjściu, przebywając w stolicy, wpadł do Wisły. Jego ciało wyłowiono po dwóch tygodniach w miejscowości Łomna, kilkanaście kilometrów za Warszawą. Do dzisiaj nie znane jest miejsce jego pochówku, ma swój symboliczny grób pomiędzy rodzicami na cmentarzu w Brzozie koło Bydgoszczy.

Przypomnijmy, że z inicjatywy Józefa Żernickiego powstał w 2012 r. na cmentarzu w Zielonce pomnik upamiętniających miejscowych „Żołnierzy Niezłomnych” oraz pomnik porucznika Józefa Trojana „Kruka”, najpierw żołnierza “Oddziału Bojowego Armii Krajowej” ps. „J-3″, później żołnierza Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowódcy “Pogotowia Akcji Specjalnej ROTA” ps. „KRUK”.