Pies to nie prezent. Warto zastanowić się, gdy zechcemy podarować zwierzę pod choinkę

Żywego prezentu nie da się potem odłożyć na półkę, zamknąć w szafie, czy w skrzynce z pluszakami. Będzie z nami przez całą dobę. Kiedy jesteśmy w pracy lub szkole pies może wyć, niszczyć przedmioty, gryźć drzwi. Kto nie jest gotowy na takie „atrakcje”, nie powinien decydować się na żywe stworzenie. Święta sprzyjają pochopnym działaniom, gdy ulegamy presji naszych bliskich. Jednak zwierzak, bez względu na to jaki gatunek reprezentuje, jakiej jest wielkości i jak się zachowuje w naturze, zawsze będzie wymagał naszej uwagi i opieki, nawet gekon nie przeżyje zbyt długo jeśli nasza opieka sprowadzi się do zamknięcia go w terrarium.

Zdarza się jednak, że święta Bożego Narodzenia, czy wcześniej Mikołajki, są jedynie pretekstem, by zaprosić psa lub kota do domu. Niestety, wiele czworonogów, które zdecydujemy się wsadzić pod choinkę w roli świątecznego prezentu, może trafić do schroniska albo na ulicę. Bo trzeba z nim wychodzić. Gryzie buty. Bo okazało się, że dziecko jest uczulone. Za bardzo urósł. To tylko niektóre z wymówek, dla których ludzie pozbywają się psów. Aby zapobiegać tego typu sytuacjom, od wielu lat prowadzona jest akcja „Pies to nie prezent”. Dla przykładu – w białostockim schronisku adopcja szczeniąt jest wstrzymana od 11 grudnia 2023 roku do 9 stycznia 2024 roku