Pierwsza główna wygrana w zdrapkach w 2024 roku w Bydgoszczy. Zwycięzca zgarnął pół miliona złotych

Wygraną zarejestrowano w środę, 17 stycznia. Szczęśliwemu graczowi gratulujemy. To pierwsza z dwóch głównych wygranych. Zostało jeszcze drugie pół miliona złotych do zgarnięcia. Łącznie aktualna pula na wygrane w tej zdrapce wynosi 19 252 360 złotych. Nakład zdrapki to 4 000 000 losów. By wygrać nagrodę, należy zdrapać pola gry, znaleźć symbol szmaragdu i wówczas wygrywamy kwotę, która znajduje się obok rysunku. Cena losu to 10 zł.

Ten los dał wygraną w wysokości pół miliona złotych bydgoszczaninowi, który wykupił zdrapkę 17 stycznia w jednej z kolektur Lotto. lotto.pl