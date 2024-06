Pensja minimalna 2025 - ta kwota ma obowiązywać w przyszłym roku [27.06.2024]

Na informację na temat kwoty minimalnego wynagrodzenia w kolejnym roku czeka spora część pracowników. Najniższą pensję pobiera ponad 3 miliony osób zatrudnionych w naszym kraju. W ostatnich latach podwyżki były dość wysokie (wysoka była również inflacja).

Przypomnijmy, że płaca minimalna w Polsce wynosi do końca czerwca 4242 złotych brutto, czyli około 3222 zł netto. W lipcu czeka nas podwyżka - pensja minimalna wzrośnie do 4300 złotych brutto, co da około 3261,50 zł netto.