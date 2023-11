Pęknięcie nawierzchni na moście Pomorskim w Bydgoszczy. Nagła decyzja o wyłączeniu pasa ruchu!

We wpisie czytamy, że doszło do uszkodzenia nawierzchni przed mostem Pomorskim, "prawdopodobnie z uwagi na trwające w pobliżu prace wodociągowe" prowadzone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy.

- W trybie nagłym wyłączyliśmy prawy pas ruchu na moście w kierunku ronda Toruńskiego przy hotelu - mówi Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Do uszkodzeń doszło na samym wjeździe na most. Nie są jeszcze znane dokładne uszkodzenia jezdni oraz nasypu. Sprawdzamy to. Jak tylko będziemy wiedzieli więcej poinformujemy o tym mieszkańców.