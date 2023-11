Oto wskazówki, jak wróżyć z dłoni. Tak według ezoteryków poznasz swoje przeznaczenie

Chiromancja, czyli wróżenie z dłoni, pojawiło się za czasów Arystotelesa. Już wtedy domyślał się, że istnieje powiązanie między liniami, a długością życia człowieka. Jednak dopiero w 1913 roku uznano ją za naukę i zaczęto bardziej się w niej zagłębiać. Dziś już wiemy, co oznaczają poszczególne linie i co możemy z nich wyczytać. Co powinieneś wiedzieć o wróżeniu z dłoni? Tego dowiesz się w naszej galerii! ▶▶

pixabay.com