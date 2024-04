Obywatelskich zatrzymań podejrzanych o przestępstwa coraz więcej. Ale policja przestrzega

Jakiś czas temu w Bydgoszczy doszło do zdarzenia z udziałem czterech mężczyzn. Trzej podjechali samochodem wieczorem w okolice sklepu monopolowego i do niego poszli. Widz uznał, że mogą być pod wpływem alkoholu i próbował ich zatrzymać wyciągając.... atrapę pistoletu. Skutek był taki, że za chwilę młody człowiek z zakrwawioną twarzą siedział na chodniku.

Zatrzymań obywatelskich nie brakuje

Blisko dwa promile alkoholu w organizmie miał kierowca opla zafiry, który w tym stanie podróżował po drogach powiatu świeckiego. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki postawie 40-letniego mężczyzny, który ujął kierowcę, a następnie powiadomił policję o swoich podejrzeniach.

Było to w lutym tego roku. Do dyżurnego komendy policji w Świeciu zatelefonował mieszkaniec powiatu. Przekazał, że w Przysiersku ujął mężczyznę, który prawdopodobnie jest pijany, a kierował samochodem. Dyżurny wysłał tam patrol.

Zgłaszający poinformował policjantów z posterunku w Pruszczu o swych spostrzeżeniach. Oświadczył, że zauważył mężczyznę, który najpierw pił alkohol stojąc przy zaparkowanym pojeździe, a następnie wsiadł do niego i odjechał. 40-latek wykorzystał moment, kiedy kierowca opla zafiry zatrzymał się na parkingu, podszedł do niego, zabrał kluczyki i przypilnował, aby nie opuszczał auta. Przybyli na miejsce policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Mężczyzna był pijany, miał 1,9 promila alkoholu w organizmie.