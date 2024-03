Objawy zapalenia pęcherza moczowego. Koniecznie idź do lekarza, bo mogą wystąpić groźne powikłania OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Zapalenie układu moczowego (ZUM) to bolesna i dokuczliwa choroba, wywołana obecnością drobnoustrojów (najczęściej bakterii) w układzie moczowym, które powodują stan zapalny błony śluzowej pęcherza moczowego. Często (i błędnie!) schorzenie nazywane jest "przeziębieniem pęcherza". Zobacz, jakie objawy mogą świadczyć o wystąpieniu zapalenia pęcherza moczowego, kto szczególnie narażony jest na ZUM oraz jakie powikłania może dać zbagatelizowane zapalenie pęcherza moczowego.

To schorzenie może dotknąć każdego, zarówno dzieci, jak i dorosłych, a ponadto może po wyleczeniu nawracać. Częściej jednak na zapalenie układu moczowego (ZUM) chorują kobiety ze względu iż u pań cewka moczowa jest krótsza, przez co drobnoustroje łatwiej dostają się do układu moczowego.