Obchody Dnia Wcześniaka w Bydgoszczy. Pięciodniowy cykl wydarzeń i spotkań ze specjalistami

Zajęcia odbyły się pod czujnym okiem fizjoterapeutki Izabelli Kuberskiej. Certyfikowana specjalistka zapoznała dzieci z technikami, które mają ogromny wpływ terapeutyczny i pomagają w budowaniu jeszcze bliższego kontaktu z maluchami.

– Masaż Shantala jest zalecany przez specjalistów głównie po to, aby budować więź między dzieckiem, a rodzicem. Najlepiej, jak zaczyna się go od maleńkości, już po powrocie do domu ze szpitala. Dziecko, które rodzi się przedwcześnie często jest nadwrażliwe. Masaż pozwoli złagodzić tę nadwrażliwość – tłumaczy Sandra Jankowska-Wróblewska, prezes Fundacji Kolor Serca.