Obchody 43. rocznicy „Bydgoskiego Marca 1981” – zobaczcie zdjęcia

Mieszkańcy miasta i okolic mogą od wtorku oglądać przed urzędem wystawę przygotowaną przez IPN pt. „O wieś wolną, niezależną, samorządną – rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca’81 i rejestracji Solidarności Rolniczej”.

By upamiętnić tę opozycyjną kartę w historii miasta, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przygotowało wystawę malarską „Prowokacja bydgoska 1981”, którą można oglądać w gmachu głównym instytucji przy ulicy Gdańskiej 4. Otwarcie miało miejsce we wtorek, 19 marca.

- Wystawy powstają z różnych powodów, np. z wewnętrznego nakazu przyzwoitości wobec ludzi, czasu i wydarzeń. Idea organizacji wystawy „Prowokacja bydgoska 1981” narodziła się wiosną 2021 roku, w czterdziestolecie wkroczenia milicji do gmachu dzisiejszego urzędu wojewódzkiego, i chodziła za nami aż do teraz. Bydgoski marzec należy do najtrudniejszych tematów sztuki. W jakimś sensie zaistniał w grafice, w malarstwie był marginalny – mówią Wacław Kuczma i Paweł Lewandowski-Palle, kuratorzy nowej ekspozycji w MOB.